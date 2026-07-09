ETV Bharat / state

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ପୁଣି ଉଡ଼ିଲା ଡ୍ରୋନ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯୁବକ ଅଟକ

ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ମାଟିମଣ୍ଡପ ସାହିରେ ଡ୍ରୋନ ଉଡ଼ାଇ ପୋଲିସ କବଜାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଯୁବକ, ଡ୍ରୋନ ଜବତ କଲା ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

West bengal man detain
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯୁବକ ଥାନାରେ ଅଟକ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 9, 2026 at 9:23 AM IST

|

Updated : July 9, 2026 at 9:50 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

PURI JAGANNATH TEMPLE DRONE , ପୁରୀ: ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ବାକିଥିବା ବେଳେ, ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ବେଆଇନ ଡ୍ରୋନ ଉଡ଼ାଣ ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିଛି । ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ସାଢେ ୫ଟା ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡୁଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ପୁରୀ ଏସପିଙ୍କ ନିକଟରେ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସହ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ପୋଲିସକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯୁବକ ଅଟକ

ପୋଲିସ ଟିମ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ମାଟିମଣ୍ଡପ ସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରୋନ୍‌ଟିକୁ ସଫଳତାର ସହ ଜବତ କରିଥିଲା । ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କୋଲକାତାର ଯୁବକ ଜୟକୃଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚୁରା କରୁଛି।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଉଡାଇଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯୁବକ (ETV Bharat Odisha)

ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, " ଘଟଣାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଡ୍ରୋନ୍‌ କୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି । ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।" ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଏହାର ସୁରକ୍ଷିତ ପରିସରରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଇବା ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ।

West bengal man detain
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯୁବକ ଥାନାରେ ଅଟକ (ETV Bharat Odisha)

କେବେ ଆସିବ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ ଟେକନୋଲୋଜି ?

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଡ୍ରୋନ ଉଡ଼ିବା ଘଟଣା ନଜରକୁ ଆସୁଛି । ହେଲେ ଡ୍ରୋନ ଉଡ଼ାଣ ରୋକିବା ଉପରେ ପୋଲିସ ସେଭଳି ଆଖିଦୃଶିଆ ସଫଳତା ପାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଉଡାଣ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବୋଲି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଥିଲେ । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

West bengal man detain
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଉଡାଇଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯୁବକ (ETV Bharat Odisha)

ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଢିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ବାରମ୍ବାର ସତର୍କ କରାଇ ଆସୁଛି । ଏଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୈଠକ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରି ଦ୍ବାରରେ ଲଗାଯିବା ବ୍ୟାଗେଜ୍ ସ୍କାନର ମେସିନ୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରେମରେ ବିଫଳ ହୋଇ ଦେଇଥିଲା ବୋମା ଧମକ, ଡ୍ରୋନ ଜବତ, ଯୁବକ ଗିରଫ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

Last Updated : July 9, 2026 at 9:50 AM IST

TAGGED:

PURI TEMPLE DRONE
WEST BENGAL YOUTH DETAINED IN PURI
ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଡ୍ରୋନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯୁବକ
PURI JAGANNATH TEMPLE DRONE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.