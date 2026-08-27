ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ; ୧୮ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାୟ ଶୁଣାଇଲେ କୋର୍ଟ, ଚୋରି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀକୁ ବର୍ଷେ ଜେଲ
FIR ପଞ୍ଜିକୃତ ହେବାର ମାତ୍ର ୧୮ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାୟ ଶୁଣାଇଲେ କୋର୍ଟ, ଚୋରି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀକୁ ବର୍ଷେ ଜେଲ । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : August 27, 2026 at 8:57 AM IST
JMFC 4 COURT ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦଣ୍ଡବିଧାନରେ ରେକର୍ଡ । ଏକ ଚୋରି ମାମଲାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ JMFC-୪ କୋର୍ଟ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବାର ୧୮ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବୁଧବାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନାରେ ରୁଜୁ ଏହି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବା ସୁନୀଲ ସେଠୀକୁ ବର୍ଷେ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ୫ ହଜାର ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସୁନୀଲର ଘର ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁହଁଚୁଆଁ ଗ୍ରାମରେ । ତେବେ ଅତି କମ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମାମଲାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ ହେବା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
କଣ ଥିଲା ଘଟଣା:
ମାମଲାର ବିବରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଅବିନାଶ ପ୍ରୀତମ ନାୟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟଙ୍କାପାଣି ରୋଡ୍ସ୍ଥିତ ପୁରୀ ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା ସନ୍ନିକଟ ପ୍ଲଟ୍ ନଂ-୨୭୭୧ରେ ‘ଏଲକ୍ସ କାର୍ କେୟାର୍’ ନାମକ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଚଳାଉଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ ୭ରୁ ୮ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଥିଲେ । ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୮ ତାରିଖ ଭୋର ପ୍ରାୟ ୨ଟା ୩୦ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁନୀଲ ଚୋରି କରିଥିଲା । ସୁନୀଲ ସେଠାରୁ ମୋଟ୍ ୫ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଲସର୍ ବାଇକ ଚୋରି କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା । ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ଦୋକାନର କର୍ମଚାରୀ ସୁନୀଲ ଉକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କରି ନେଇ ଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁନୀଲକୁ ଗିରଫ:
ଏନେଇ ଅବିନାଶଙ୍କ ଏତଳକ୍ରମେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ଏସଆଇ ରାଜେଶ କୁମାର ଗୌଡ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏକ ବିଶ୍ଵସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ପାଇ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁହଁଚୁଆଁ ଗ୍ରାମରେ ଚଢଉ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁନୀଲକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ତା' ହେପାଜତରୁ ୫ ମୋବାଇଲ ଏବଂ ବାଇକକୁ ଜବତ କରିଥିଲା । ଅଗଷ୍ଟ ୯ରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ମାତ୍ର ୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ (ଅଗଷ୍ଟ ୧୪)ରେ ଚାର୍ଜଶିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲା । ଅଗଷ୍ଟ ୧୭ରୁ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ସାକ୍ଷ୍ୟଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
୧୮ ଦିନ ଭିତରେ ନ୍ୟାୟ:
ଏହି ମାମଲାରେ ମୋଟ ୯ ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ଜବାନବନ୍ଦି ଏବଂ ୧୫ ଗୋଟି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଦସ୍ତାବିଜ (ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଧିନିୟମର ଧାରା ୬୩(୪) ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସମେତ) ଅଦାଲତରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା । ସମସ୍ତ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ତ୍ୱରିତ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ କୋର୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁନୀଲ ସେଠୀକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସହକାରୀ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁଟର ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଏହି ମାମଲାକୁ ସଫଳତାର ସହ ପରିଚାଳନା କରି ୧୮ ଦିନ ଭିତରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପତ୍ନୀ ହତ୍ୟା ଓ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ: ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ 35 ବର୍ଷ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଲଦାଖରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ଘୋଷଣା; ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାପନା ନେଇ ଜୋର ଧରିଲା ରାଜନୀତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର