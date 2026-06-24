ETV Bharat / state

ୟୁଟ୍ୟୁବର ସଜେଇଥିଲା ଶ୍ରମିକରୁ ଷ୍ଟାର, ସାଉଁଟୁଥିଲେ ପ୍ରଶଂସା; ଆଜି ପୁଣି ସଂଘର୍ଷର ମୋଡ଼ରେ ଇସାକ ମୁଣ୍ଡା

ଏଇ ଭାଇରାଲ ତାରକାଙ୍କ କାହାଣୀ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନୁହେଁ, ବରଂ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗର ସଫଳତା ଓ ତାହାର ଅସ୍ଥାୟୀ ବାସ୍ତବତାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହୋଇଛି l  ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ କୁମାର ରଣା

A successful YouTuber Isaac Munda
ୟୁଟ୍ୟୁବର ସଜେଇଥିଲା ଶ୍ରମିକରୁ ଷ୍ଟାର, ଆଜି ପୁଣି ସଂଘର୍ଷର ମୋଡ଼ରେ ଇସାକ ମୁଣ୍ଡା (ଇସାକ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଠାରୁ ସଂଗୃହୀତ)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 24, 2026 at 6:55 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: କୋଭିଡ ସମୟରେ ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ରୋଜଗାର ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର 30 ବର୍ଷୀୟ ଆଦିବାସୀ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଇସାକ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପେଟପାଟଣା ଚିନ୍ତା ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ କରିଥିଲା । ଦିନେ ଇସାକ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍‌ରେ କାର୍ଟୁନ ଦେଖୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଥିଲା । ଏଥିରେ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍‌ରେ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ୍ କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରାଯାଇପାରେ। ଦିନମଜୁରି କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିବା ଇସାକଙ୍କ ମନରେ ସେହି କଥା ଏକ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲା । ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଥିଲା ନିଜ ଜୀବନର କାହାଣୀକୁ କ୍ୟାମେରାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବି । ଆଉ ସେହି ଛୋଟିଆ ଭାବନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଦିନ ମଜୁରିଆରୁ ଦେଶର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍‌ରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା।

ଦିନେ ପ୍ରଶଂସା ଓ ସଫଳତା ସାଉଁଟୁଥିବା ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍‌ ଆଜି ପୁଣି ଦିନ ମଜୁରିଆ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି । ପୁଣି ସେଇ ଅଭାବ..ସେଇ ଅନଟନ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ । ହଠାତ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି । ଭିଡିଓର ଭିଉ କମି ଯାଇଛି । ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଏସବୁ କାହିଁକି ହେଲା.. କେମିତି ହେଲା ତାର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ବେଳକୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍‌ ଇସାକ ସବୁ କିଛି ହରାଇ ସାରିଥିଲେ ।

ୟୁଟ୍ୟୁବର ସଜେଇଥିଲା ଶ୍ରମିକରୁ ଷ୍ଟାର, ଆଜି ପୁଣି ସଂଘର୍ଷର ମୋଡ଼ରେ ଇସାକ ମୁଣ୍ଡା (ଇସାକ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଠାରୁ ସଂଗୃହୀତ)

କେମିତି ଦିନ ମଜୁରିଆରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍‌ ସାଜିଲେ ଇସାକ

ଇସାକ ଠିକ କଲେ ଯେ, ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ଖାଦ୍ୟ ପେୟ, ରନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଭିଡିଓ କରି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ । ସେହି ଅନୁସାରେ କଲେ ମଧ୍ୟ । ତାଙ୍କର ନିଆରା ଆଉ ସରଳ ଉପସ୍ଥାପନା ଶୈଳୀକୁ ଲୋକେ ଖୁବ ପସନ୍ଦ କଲେ । ତେଣୁ ତାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚାନେଲ 'ଇସାକ ମୁଣ୍ଡା ଇଟିଙ୍ଗ'ର ସବସ୍କ୍ରଇବର ସଂଖ୍ୟା ହଠାତ୍ ବଢିଗଲା । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ମନିଟାଇଜେସନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା ।

ଇସାକ ମାସକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ କଲେ । ତାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ବଦଳିଲା । ପକ୍କା ଘର, କାର୍, ରେଫ୍ରିଜେରେଟର, କୁଲର ପରି ଆଧୁନିକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିଲେ । ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । କହିବାକୁ ଗଲେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଅନେକ କିଛି ପାଇ ଯାଇଥିଲେ ଇସାକ ।

A successful YouTuber Isaac Munda
ୟୁଟ୍ୟୁବର ସଜେଇଥିଲା ଶ୍ରମିକରୁ ଷ୍ଟାର, ଆଜି ପୁଣି ସଂଘର୍ଷର ମୋଡ଼ରେ ଇସାକ ମୁଣ୍ଡା (ଇସାକ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଠାରୁ ସଂଗୃହୀତ)

ପୁଣି ସଂଘର୍ଷର ମୋଡ଼ରେ ଇସାକ

କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଚକଚକିଆ ଦୁନିଆରେ ସଫଳତା ଯେତିକି ଶୀଘ୍ର ଆସେ, ସେତିକି ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ। ଆଜି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଇସାକଙ୍କ ଜୀବନ ପୁଣି ସଂଘର୍ଷର ମୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏକ ଭାଇରାଲ ତାରକାଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନର ଏହି କାହାଣୀ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନୁହେଁ, ବରଂ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗର ସଫଳତା ଓ ତାହାର ଅସ୍ଥାୟୀ ବାସ୍ତବତାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହୋଇଛି l

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜୁଯୁମୁରା ବ୍ଲକ ବାବୁପାଲି ଗାଁର ଇସାକ ମୁଣ୍ଡା । ତାଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନକୁ ନେଇ ବହୁତ କିଛି କହିଛନ୍ତି । ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିଫଳତା ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଇସାକ ତାଙ୍କର ପତନର କାରଣ କହିଥିଲେ । ଆଉ ଏହାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚାନେଲରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ।

A successful YouTuber Isaac Munda
ପରିବର ସହ ଶ୍ରମିକରୁ ଷ୍ଟାର ସାଜିଥିବା ୟୁଟ୍ୟୁବର ଇସାକ ମୁଣ୍ଡା (ଇସାକ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଠାରୁ ସଂଗୃହୀତ)


8 ଲକ୍ଷ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କୁ ବିଫଳତା ବିଷୟରେ ଜଣେଇଲେ

ପତନର କାହାଣୀ ପୋଖରୀ ତୁଠରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଦିନେ ସେ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କର ସବୁ ଭିଡିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖାହୋଇ ପଚାରିିଲେ, 'ଆପଣ ତ ଜଣେ ସଫଳ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଥିଲେ । କାର, ବାଇକ, ଘର ସବୁ କରି ସାରିଥିଲେ, ହଠାତ ଆପଣଙ୍କ ଡାଉନଫଲ ଏମିତି କେମିତି ହୋଇଗଲା ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସବୁକିଛି ବିକ୍ରି କରି ଦେଇଥିବାର ଭିଡିଓ ଛାଡିଛନ୍ତି । ଏହା କେମିତି ହେଲା ?' ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ଭାବିଲେ, ଚାନେଲର 8 ଲକ୍ଷ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କୁ ନିଜ ବିଫଳତା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରେଇବି ।

A successful YouTuber Isaac Munda
ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଶ୍ରମିକରୁ ଷ୍ଟାର ସାଜିଥିବା ୟୁଟ୍ୟୁବର ଇସାକ ମୁଣ୍ଡା (ଇସାକ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଠାରୁ ସଂଗୃହୀତ)
'ଏତେ ଟଙ୍କା କେବେ ଦେଖି ନଥିଲି, ତେଣୁ ସଦୁପଯୋଗ ଜାଣି ନ ଥିଲି'

ଇସାକ ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବା ଭିଡିଓରେ ନିଜ ଡାଉନଫଲର କେତୋଟି କାରଣ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି । ଇସାକ କହିଛନ୍ତି, 'ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ବହୁତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଥିଲି । ଦିନ ମଜୁରିଆ କାମ କରୁଥିଲି l ଏତେ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା କେବେ ଦେଖି ନଥିଲି । ତେଣୁ ପଇସାକୁ କେମିତି ସଞ୍ଚୟ କରାଯାଏ, ଏହାର ସଦୁପଯୋଗ କେମିତି କରଯାଏ, ପରିବାର କେମିତି ଚଳାଯାଏ.. ତାହା ଜାଣି ନଥିଲି । ତେଣୁ ଏମିତି ଭୁଲ ହୋଇଗଲା । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁକିଛି ହରେଇଲି । ଏ ଭୁଲ୍ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଉ କରିବିନି ।'

ଅତୀତର କଥା ମନେ ପକେଇ ଇସାକ କହିଛନ୍ତି, '2021ରେ ମୁଁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚାନେଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । 2021 ଶେଷ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା । 2021-22ରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରଲ ହେଲା ଓ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାବେ ପରିଚୟ ପାଇଲି ଓ ଫେମସ ହୋଇଗଲି l ସେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମନ କି ବାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚାନେଲର ନାଁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ l ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଆସିଲା ମୁଁ ଘର ତିଆରି କଲି, ଏହା ପରେ ଫ୍ରିଜ, କୁଲର ଆଦି ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ କିଣିଲି l ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ କରିଛି । ପରେ ମୋର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଗଲା l'

A successful YouTuber Isaac Munda
ଏମିତି ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଦିନେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲେ ଇସାକ (ଇସାକ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଠାରୁ ସଂଗୃହୀତ)
କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଲା ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଇସାକ୍

ସେ ନିଜ ପତନର କାରଣ ବିଷୟରେ ଇସାକ କହିଛନ୍ତି, 'ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆସୁଥିଲା, ମୁଁ ନିୟମିତ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଭିଡିଓ ତିଆରି କଲି, ଯାହା ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା । ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏକ୍ଟିଭ ରହିଲା ନାହିଁ l ମୋର ଚେନେଲର ଭ୍ୟୁ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଆସୁଥିଲା, ତାହା 80 ହଜାରକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଲା l ଭ୍ୟୁ କାହିଁକି କମିଲା ତାହାର ତର୍ଜମା ମୁଁ କରି ପାରିଲି ନାହିଁ । 2023 ଶେଷ ବେଳକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବା ବି ବହୁତ କମ ହୋଇଗଲା ।'

ଇସାକଙ୍କ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସେତିକିରେ ଶେଷ ହୋଇ ନ ଥିଲା । ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା କିଛି ଟଙ୍କାରେ ସେ ଏକ ପୁରୁଣା କାର, ବାଇକ ସହ ଏକ ମାଲବାହୀ ଗାଡି କିସ୍ତିରେ କିଣି ଦେଲେ l ମାଲବାହି ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭର ରଖି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ l ତେବେ ସେହି କାମ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ । ଏପଟେ ମାଲବାହି ଗାଡ଼ି ବି ବହୁତ କ୍ଷତିରେ ଚାଲିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ l ତଥାପି ଏଥିରେ ଲକ୍ଷଧିକ ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ତାଙ୍କୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।

A successful YouTuber Isaac Munda
ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଇସାକ (ଇସାକ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଠାରୁ ସଂଗୃହୀତ)

ଯାହା କରିଥିଲେ, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ବିକି ଦେଲେ

ଏହା ପରେ ଇସାକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖାଲି ପତନ ହିଁ ଆସିଥିଲା । ଗୋଟିଏ ଗୋଟିିଏ କରି କିଣିଥିବା ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ବିକିଦେଲେ । ଇସାକ କୁହନ୍ତି, '2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କାର କିଣିଥିଲେ, ତାହା ଖରାପ ହୋଇ ଯିବାରୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲି l ଏଥିରେ ବି ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିଲି l ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଭିଡିଓ କରିବା ଉପରେ ମନୋନିବେଶ କରିପାରିଲି ନାହିଁ l ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ମୋର ଚାନେଲର ଭ୍ୟୁ 24 ଘଣ୍ଟାରେରେ 80 ହଜାରରୁ 40 ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସିଗଲା l 2023 ମସିହା ଶେଷ ବେଳକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ରୋଜଗାର 30 ହଜାରକୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା l'

ସରଳ ଆଦିବାସୀ ଇସାକ ଜାଣି ନ ଥିଲେ ଯେ, ୟୁଟୁବ ଚାନେଲ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଏକ ଫର୍ମ ଫୁରଣ କରିବାକୁ ପଡେ ବୋଲି । ତେଣୁ ସେ ଏହା କରିନ ଥିଲେ। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜି.ମେଲ ଆଇଡି ଓ ତା ପାସ ୱାର୍ଡ କିଛି ନଥିବାରୁ ସେ କିଛି କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ l ଫଳରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା ଆସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା l ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାର, ବାଇକ, ଫ୍ରିଜ ସବୁ ବିକ୍ରି କରି ସେହି ଟଙ୍କାରେ ଋଣର କିସ୍ତି ସୁଝିଛନ୍ତି l

ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପାଇଁ କଣ କରିବେ ଇସାକ..

ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସାକଙ୍କର ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଛି ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ । ସେ କହନ୍ତି, 'ଆମେ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତି ନେଇଛୁ, ପୁଣି ମଜୁରୀ କାମ କରିବାକୁ ଯିବୁ ଓ ସେହି କାମର ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ l ଏବେ ଋଣ କରଜରେ ବୁଡି ରହିଥିବାରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଦେଇ ପାରୁନାହିଁ l ମୁଁ ମୋର ସବ୍ ସ୍କ୍ରାଇବରମାନଙ୍କୁ କ୍ୟୁଆର କୋଡ଼ ଜରିଆରେ ସହାୟତା ମାଗିଥିଲି l କିଛି ଲୋକ ମୋତେ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ।'

A successful YouTuber Isaac Munda
ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଇସାକ (ଇସାକ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଠାରୁ ସଂଗୃହୀତ)
ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନାର ଦକ୍ଷତା ବହୁତ ଜରୁରୀ-ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ

ତେବେ ଇସାକ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଏହିଭଳି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରୁ ଡାଉନଫଲକୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁରର ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଉମା ଚରଣ ପତି କହିଛନ୍ତି, 'ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଅର୍ଥର ଭୂମିକା secondary ବା ଗୌଣ ଅଟେ l ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନାର ଦକ୍ଷତା । ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନାର ଦକ୍ଷତା ଥିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ l ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଆସିପାରେ । ତେବେ ଟଙ୍କାର ସଠିକ ପରିଚାଳନା ଦକ୍ଷତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ l ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ଜଣେ କେମିତି ଏହାର ସଦୁପଯୋଗ କରିବ ସେ ଦକ୍ଷତା ରହିବା ଦରକାର l ସେ କାହାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବେ, ତାହା ସେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ' ବୋଲି କହନ୍ତି ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ l

'କେବଳ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କଲେ କିଛି ହୁଏନାହିଁ l ଏହାର ସଠିକ ପରିଚାଳନା, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଦରକାର । ତେବେ ଜଣେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖି ପ୍ରାଥମିକତା କଣ ରହିବା ଦରକାର ସେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ' ବୋଲି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପତି କହିଛନ୍ତି l

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମନ କି ବାତ୍‌ରେ ଓଡିଆ ପୁଅଙ୍କ କଥା, ଓଡିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ: ସମୀର ମହାନ୍ତି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଲକ୍ଷପତି କଲା ୟ୍ୟୁଟୁବ, ଶ୍ରମିକରୁ ସାଜିଲେ ଷ୍ଟାର





TAGGED:

SAMBALPUR YOUTUBER DOWNFALL
SUCCESSFUL YOUTUBER ISAAC MUNDA
ସମ୍ବଲପୁର ୟୁଟ୍ୟୁବର ଡାଉନଫଲ
ଦିନ ମଜୁରିଆରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍‌
YOUTUBER ISAAC MUNDA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.