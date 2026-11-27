ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରିଲ୍ସ କରିବା ହେଲା କାଳ; ଚାଲିଗଲା ଛାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ, ନାଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ମୃତଦେହ
ଦିଗପହଣ୍ଡି କେରାଣ୍ଡିମାଳ ପର୍ବତ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିବା ମା' ନିଜ ବାଙ୍କେଶ୍ଵରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଅଘଟଣ । ରିଲ୍ସ କରିବା ସମୟରେ ପାହାଡ଼ରୁ ଖସି ଚାଲିଗଲା ଛାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ ।
Published : November 27, 2026 at 7:35 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରିଲ୍ସ କରିବା ସମୟରେ ଅଘଟଣ । ପାହାଡ଼ରୁ ଖସି ଚାଲିଗଲା ଛାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ । ଶେଷରେ ନାଳରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ତେବେ ଏନେଇ କୈଣସି ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇନଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଳକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବି.ତୁରୁବୁଡି ପଞ୍ଚାୟତର କେରାଣ୍ଡିମାଳ ପର୍ବତ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିବା ମା' ନିଜ ବାଙ୍କେଶ୍ଵରୀଙ୍କ ଘାଟି ରାସ୍ତା ମଗୁରୁମା ନାଳରେ ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଅଘଟଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଆସି ପାହାଡ଼ରେ ରିଲ୍ସ କରୁଥିବା ବେଳେ ନାଳ ନିକଟରେ ରହିଥିବା ଛୋଟିଆ ଜଳପ୍ରପାତରେ ଖସି ପଡି ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଛି । ମୃତ ଛାତ୍ର ଜଣକ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନୀଳକଣ୍ଠ ନଗରର ଓମ୍ ସାଇ ଶଙ୍କର ପଣ୍ଡା ବୋଲି ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ତେବେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଆସିଥିବା ଯୁବତୀ ଜଣକ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହେବା ଘଟଣା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ନାଁ ଏହାର ପଛରେ ଅନ୍ୟ କୈାଣସି କାରଣ ରହିଛି ତାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମୃତ ଛାତ୍ର ଜଣକ ଏକ ସ୍କୁଟିରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ବାଙ୍କେଶ୍ଵରୀ ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଆସି ଏହି ନାଳ ନିକଟରେ ଫୋଟ ଓ ଭିଡିିଓ ଉଠାଇବା ସହ ରିଲ୍ସ କରୁଥିଲେ । କିଛି ସମୟ ପରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ସ୍କୁଟି ଧରି ଏକା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ କିଛି ଯୁବକ ନାଳ ନିକଟରେ ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟାଗକୁ ଦେଖି ଦିଗପହଣ୍ଡି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଅପରପକ୍ଷରେ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଉକ୍ତ ନାଳର ଜଳରାଶି ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଦିଗପହଣ୍ଡି ମେଡିକାଲ ଆଣିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରିବା ସହ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏଥିସହ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଠାଇଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥାନରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଆଖି ଓ ପାଟିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ।
ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ:
ଏହାକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅଭିନବ ସୋନକରଙ୍କ କହିବା କଥା,"ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଚିକିଟି ଏସଡିପିଓ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯୁବକଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଅଣାଯାଇ ନାହିଁ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆସେ କିମ୍ବା ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜରକୁ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ଦିଗ ଆସେ, ତେବେ ଏହାକୁ ଏଫଆଇଆରରେ ପରିଣତ କରି ସେହି ଦିଗରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯିବ ।"
ଯୁବତୀଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ:
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ଏପରିକି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ପାରୁନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଓ ସ୍ଥିତି କିଛିଟା ଭୟଭୀତ ବା ବିଚଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା । ଯୁବତୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିସାରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ। ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର