ସମ୍ପର୍କୀୟ ନେଲେ ଋଣ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଘରେ ତାଲା ପକାଇଲା ବ୍ୟାଙ୍କ
ଋଣ ଖିଲାପକାରୀ ନୋଟିସରେ ନାଁ ନାହିଁ । ତଥାପି ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ଋଣ ଖିଲାପକାରୀର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପରିବାର । ରିପୋର୍ଟ ବାଦଶାହ ଜୁଶମନ ରାଣା
Published : June 26, 2026 at 8:28 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଋଣ ନନେଇ ଋଣ ଖିଲାପୀ ଭାବେ ଘରେ ଝୁଲିଲା ତାଲା । ଜମେନକିରା ବ୍ଲକ କୁସୁଲି ମୌଜାର ଧନଞ୍ଜୟ ପଧାନ ଋଣ ନେଇନଥିବା ସତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗତ ଜୁନ 5ରେ ସିଜ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଜ କରିବା ପରେ ଏବେ ଧନଞ୍ଜୟଙ୍କ ଘରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି । ସେଠାରେ ଲାଗିଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କର ନୋଟିସ ଅନୁସାରେ ଗତ 05-06-2026 ତାରିଖରୁ ଘରକୁ ସିଜ କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅର୍ଡର ନମ୍ବର 6986 Dt-23-12-2025 କ୍ରମେ SARFAESI -ACT-2002 ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ସିଜ କରାଯାଇଥିବା ନୋଟିସ ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ତେବେ ନୋଟିସରେ ଋଣ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ସ୍ଥାନରେ ଧନଞ୍ଜୟଙ୍କ ନାଁ ବଦଳରେ ରହିଛି ପ୍ରସନ୍ନ ପଧାନ (ସୁଦୀପ୍ତ ପଧାନ ) । ତେବେ 85% ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିବା ଧନଞ୍ଜୟ ପଧାନଙ୍କ ଘର ସିଜ ହୋଇଛି ।
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଧନଞ୍ଜୟ ପଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ କି ଋଣ ନେଇନୁ । ଦିନେ ବ୍ୟାଙ୍କ, ତହସିଲ ଅଫିସ ଓ ଥାନାର ଲୋକ ହଠାତ ଆସି କହିଥିଲେ ଏହି ଘର ତୁମର ନୁହେଁ ଏହାକୁ ଆମେ ସିଜ କରିବୁ । ତେବେ ଏହି ଘର ଏ ଜମି ପଟ୍ଟା ମୋ ନାଁରେ ଥିବା କହିବା ସତ୍ୱେ ସେମାନେ ଏହା ବୈଧ ନୁହେଁ କହି ମୋ ଘରକୁ ସିଜ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ଛଡ଼ା ଯାଇଛି ସେଠାରେ ଆମେ ରହୁଛୁ । ଘରର 4 କୋଠରୀ କୁ ସିଜ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ଛଡା ଯାଇଛି ।
ଋଣ ନ ନେଇ ଋଣ ଖିଲାପକାରୀ ଅଭିଯୋଗ
ଧନଞ୍ଜୟଙ୍କ ପରିବାର ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଋଣ ନେଇ ନାହାନ୍ତି । ଋଣ ନେବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ପଧାନଙ୍କ ପୁଅ ସୁଦୀପ୍ତ ପଧାନ । ତେବେ ଏବେ ବି ଜମି ପଟ୍ଟା ପ୍ରସନ୍ନ ପଧାନଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି । ତେଣୁ ପ୍ରସନ୍ନ ପଧାନଙ୍କ ନାଁ ନୋଟିସରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଧନଞ୍ଜୟଙ୍କ ଏହି ଘର ଡିହ ପଟ୍ଟା 1997 ମସିହାରୁ ଥିବା ବେଳେ ବିନା କୌଣସି ନୋଟିସରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସିଲ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ପରିବାରବର୍ଗ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତହସିଲଦାର ଅଫିସକୁ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଲାଭ ମିଳିନାହିଁ । ଏପରିକି ଆରଆଇ ଜରିଆରେ ଜମି ଡ଼ିମାରକେସନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କରାଯାଇନଥିଲା । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧନଞ୍ଜୟ ପଧାନ 85% ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପାରାଲିସିସ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ତେଣୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କଥା ହୋଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଘର ସିଜ୍ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନଞ୍ଜୟ ପତ୍ନୀ, ବିଧବା ବୋହୁ ଓ 2 ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛନ୍ତି ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘରର 4 ଟି କୋଠରୀକୁ ସିଜ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀକୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଛି । ସେହି କୋଠରୀରେ ଧନଞ୍ଜୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ରହୁଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ଧନଞ୍ଜୟଙ୍କ ଝିଅ ନୀଳିମା ପଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଗତ 05-06-2026 ତାରିଖରେ DCB ବ୍ୟାଙ୍କ, ତହସିଲ ଅଫିସ ଓ ଆରଆଇ ଅଫିସର ଅଧିକାରୀ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ ସହ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ । ସେମାନେ ଏହି ଘର ନାଁ ରେ ଋଣ ରହିଥିବା କହି ସିଜ୍ କରିଥିଲେ । ଆମେ କୌଣସି ଋଣ ଆଣି ନଥିବା କହିଥିଲୁ । ହେଲେ ଏହି ଘର ପ୍ରସନ୍ନ ପଧାନ ନାଁରେ ରହିଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୁଦୀପ୍ତ ପଧାନ ଋଣ ଆଣିଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଥିଲେ । ଆମେ ଘର ପଟ୍ଟା ଦେଖାଇବା ସତ୍ତ୍ବେ ଏହା ଅନଲାଇନରେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ । ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ 2 ଦିନର ମହଲତ ମାଗିଥିଲୁ ହେଲେ ସେମାନେ ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ ସମୟ ଦେଇ ଘରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ କହିଥିଲେ । ଆମେ ଯାହା ଖବର ପାଇଛୁ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ପଧାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଦିଆଯାଇଥିଲା ’’।
ସମ୍ପର୍କୀୟ ନେଲେ ଋଣ, ଦଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ
ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଋଣ ନେଇଥିବା ସୁଦୀପ୍ତ ପଧାନ ପିତା ପ୍ରସନ୍ନ ପଧାନ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଧନଞ୍ଜୟ ପଧାନଙ୍କ ମାମୁ ଘର ସମ୍ପର୍କୀୟ ପରିବାର ଅଟନ୍ତି । ଋଣ ନେଇଥିବା ପ୍ରସନ୍ନ ପଧାନଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଘର ମଧ୍ୟ ସିଜ ହୋଇଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳି ନଥିବା ବେଳେ ଜମନକିରା ତହସିଲଦାର ପ୍ରବୀଣା ବିଲୁଙ୍ଗ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଜମି ର ସ୍ଥାବର ଆସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସିଜ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ତାହାକୁ ହିଁ ଆଇନ ମୁତାବକ ସିଜ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଜମନକିରାର ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ସୌରଭ କୁମାର ସାହୁ ସେଠାକୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଭାବେ ଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ଧନଞ୍ଜୟ ପଧାନ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଘରର ଗୋଟିଏ ରୁମକୁ ସିଜ କରାଯିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖାଯାଇଛି । ସୁଦୀପ୍ତ ପଧାନ, ପିତା ପ୍ରସନ୍ନ ପଧାନ ଋଣ ଖିଲାପି କରିଥିବାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ SARFAESI -ACT-2002 ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଅପିଲ କରାଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ନୀତି ନିୟମ ମୁତାବକ କରାଯାଇଛି’’।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ: ଜେଲ୍ ଗଲେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସଜେଇଥିଲା ଶ୍ରମିକରୁ ଷ୍ଟାର, ସାଉଁଟୁଥିଲେ ପ୍ରଶଂସା; ଆଜି ପୁଣି ସଂଘର୍ଷର ମୋଡ଼ରେ ଇସାକ ମୁଣ୍ଡା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର