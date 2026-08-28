ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ, ବାୟୋମେଟ୍ରିକରେ ଧରା ପଡିବେ ଅପରାଧୀ !
ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ହେଉଛି ଏହି ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ରିପୋର୍ଟ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : August 28, 2026 at 9:49 AM IST
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁହଁ ଚିହ୍ନଟ ସିଷ୍ଟମ (Facial Recognition System - FRS) ଓ ଟିପଚିହ୍ନ ଯାଞ୍ଚ (Fingerprint Verification) ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭକ୍ତ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ, ବଜାର, ଭିଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରହୁଥିବା କିମ୍ବା ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ଘୁରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆବଶ୍ୟକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଞ୍ଚଳରେ FRS ଏବଂ ଟିପଚିହ୍ନ ଯାଞ୍ଚ
ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନରେ ମୁହଁ ଚିହ୍ନଟ ସିଷ୍ଟମ (FRS) ଏବଂ ଟିପଚିହ୍ନ ଯାଞ୍ଚ ଭଳି ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସହାୟତା ନିଆଯାଇଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ଅପରାଧିକ ରେକର୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଯାଞ୍ଚର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରୀ ସହରରେ ରହୁଥିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଓ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସି ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା।
କୌଣସି ଅପରାଧୀ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା, ଅନ୍ୟ ସହର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସି ପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ । ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଓ ଟ୍ରେସ୍ କରିବାରେ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସହାୟକ ହେବ। ପୁରୀ ସହରରେ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଅପରାଧ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିରୋଧମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ ଚାଲୁ ରହିଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଯାଞ୍ଚଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାକା ଚେକିଂ, ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ଘୁରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଓ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା।
ଅପରାଧୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଜଣାଇବ ଏଫଆରଏସ ଯାଞ୍ଚ
ପୁରୀ ସହର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାର୍ମିକ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ହେଉଥିବାରୁ ଅପରାଧୀମାନେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଚୋରି, ଛିନତାଇ, ପକେଟମାରି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାରମ୍ପରିକ ଯାଞ୍ଚ ସହିତ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ପୋଲିସର ଅପରାଧ ଚିହ୍ନଟ ଓ ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। FRS ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁହଁର ମେଳ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରୁଥିବା ବେଳେ ଟିପଚିହ୍ନ ଯାଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ପରିଚୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଫଳରେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଅପରାଧିକ ରେକର୍ଡ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହଜ ହେବ। ଏହି ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ କେବଳ ଅପରାଧ ଘଟିବା ପରେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ ବରଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ପାଇବା ଏବଂ ଅପରାଧ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିରୋଧମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଏହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ।
ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ପୁରୀ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଭିଡ଼ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ପ୍ରଯୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଯାଞ୍ଚ, ନାକା ଚେକିଂ ଓ ପ୍ରତିରୋଧମୂଳକ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ। ପୁରୀ ପୋଲିସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ମାନବ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଲିସିଂର ସମନ୍ୱୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉପୋରୋକ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଚକ କିିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ? ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ, ସୁବିଧାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭକ୍ତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ