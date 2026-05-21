ପେଶାରେ ତେଜରାତି ଦୋକାନୀ, ନିଶା କିନ୍ତୁ ଜନସେବା
ପଦବୀ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜନୀତି । ପିପିଲିର ଯୁବ କାଉନସିଲର ସୋମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ । ରିପୋର୍ଟ ବୀରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ
Published : May 21, 2026 at 7:15 PM IST
ନିମାପଡ଼ା: ୨୦ ବର୍ଷର ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଦୂର କରି ଜିତିଲେ ୱାର୍ଡବାସୀଙ୍କ ମନ । ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆଁରେ ରାଜନୀତି କହିଲେ ଅନେକେ କେବଳ କ୍ଷମତା, ପଦପଦବୀ ଓ ଦଳୀୟ ଅହଂକାରକୁ ହିଁ ବୁଝନ୍ତି । ହେଲେ ଏହି ସ୍ୱାର୍ଥପର ରାଜନୀତି ଭିତରେ ବି କିଛି ଏମିତି ଚରିତ୍ର ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ, ରାଜନୀତିର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ‘ଜନସେବା’ ।
ପେଶାରେ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ତେଜରାତି ଦୋକାନୀ, ହେଲେ ନିଶା ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ସୁଖଦୁଃଖରେ ସାଥୀ ହେବା । ଆମେ କହୁଛୁ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ଏନଏସି (NAC) ୧୩ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଯୁବ କାଉନସିଲର ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ଓରଫ ମିଲୁଙ୍କ କଥା । ଦଳ ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗରିବଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସେ ଆଜି ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି । ଛୋଟ ଏକ ତେଜରାତି ଦୋକାନ... ସେଥିରୁ ଯାହା ରୋଜଗାର ହୁଏ, ସେଥିରେ ଚଳେ ପରିବାର । ହେଲେ ମନରେ ରହିଛି ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଅହେତୁକ ଦୃଢ଼ତା । ସେଥିପାଇଁ ତ, ଦୋକାନରୁ ସମୟ ବାହାରିଲେ, ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ । ଏହି ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି, ପିପିଲି ଏନଏସି ୧୩ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କାଉନସିଲର ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ଓରଫ ମିଲୁ ।
ପିଲା ଦିନରୁ ହିଁ ଜନସେବା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଥିଲା ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ । ଆଉ ସେହି ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପାଥେୟ କରି ୱାର୍ଡବାସୀ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ବାଛିଥିଲେ । ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ସେହି ଭରସାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ।
କାଉନସିଲର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ସୌମ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ ସେହି କାମ, ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଧପନ୍ତରିଆ ରହିଥିଲା । ପ୍ରାୟ ୨୦ ବର୍ଷ ଧରି ଦଳିତ ସାହିରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାଜନୈତିକ ପାତରଅନ୍ତରକୁ ପଛରେ ପକାଇ ୱାର୍ଡର ପ୍ରାୟ ୮ ଜଣ ଭୂମିହୀନ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ଜମିର ପଟ୍ଟା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପକ୍କା ଘରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ।
ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବିକାଶର ପରିଧି କେବଳ ଭତ୍ତା କିମ୍ବା ପଟ୍ଟାରେ ସୀମିତ ନାହିଁ । ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପଛରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏହି ଯୁବ ନେତାଙ୍କ ବଡ଼ ଅବଦାନ । ଗ୍ରାମର ଯୁବ ସମାଜକୁ ଏକାଠି କରି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଭରି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ ସୌମ୍ୟ । ଫଳରେ ଆଜି ଏହି ମନ୍ଦିର ସାରା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସ୍ଥା, ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଏକତାର ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଛି । ଶିକ୍ଷା ହେଉ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଓ ମାସିକ ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇଦେବା— ସବୁଥିରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ।
ସୌମ୍ୟଙ୍କର ଏହି ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଏବଂ ନିରଳସ ଜନସେବା ପାଇଁ ଆଜି ୱାର୍ଡର ପ୍ରତିଟି ପରିବାର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସୌମ୍ୟ ଏମିତି ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ । ଆଜିର ସମୟରେ ଯେଉଁଠି ରାଜନୀତି କେବଳ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗାଫିଙ୍ଗି ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ, ସେଠାରେ ପିପିଲିର ଏହି ଯୁବ କାଉନସିଲର ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମନରେ ସେବା ମନୋଭାବ ଥିଲେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ବି ଅସାଧାରଣ କାମ କରିପାରେ ।
ପ୍ରକୃତରେ, ପିପିଲି NAC ୧୩ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଯୁବ କାଉନସିଲର ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ଓରଫ ମିଲୁ, ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଓ ରାଜନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ । ପେଶାରେ ଜଣେ ତେଜରାତି ଦୋକାନୀ ହେଲେ ବି ନିଶାରେ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜନସେବାକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି, ତାହା ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ । ଆଶା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଏହି ସେବା ସୂତ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡ଼ା