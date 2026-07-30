ETV Bharat / state

ଯାଜପୁରରେ ଫୁଲୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୈତରଣୀ: ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ରାଜ୍ୟ ଅବକାରୀ କମିଶନରଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା, କାଣୀ ନଦୀରେ ଘାଇ !

ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଅଧିକ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ତିନୋଟି ବ୍ଲକ ଯାଜପୁର, କୋରେଇ, ଦଶରଥପୁର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା

jajpur flood situation
ଯାଜପୁରରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 30, 2026 at 8:18 AM IST

|

Updated : July 30, 2026 at 8:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଯାଜପୁର: ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି । ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଅଧିକ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଯୋଗୁ ଜିଲ୍ଲାର ତିନୋଟି ବ୍ଲକ ଯାଜପୁର, କୋରେଇ, ଦଶରଥପୁର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମ୍ବର କୁମାର କର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ତଦାରଖ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ତଥା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କମିଶନର ପି. ଅନ୍ୱେଷା ରେଡ୍ଡୀ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।

ଯାଜପୁରରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ରାଜ୍ୟ ଅବକାରୀ କମିଶନରଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା (ETV Bharat Odisha)

ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ 3 ବ୍ଲକର ଦାୟିତ୍ବ

ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଜଳମଗ୍ନ ଥିବା ବ୍ରିଜରେ ଭାରିଯାନ ଚଳାଚଳ ଓ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପି.ଅନ୍ୱେଷା ରେଡ୍ଡୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ମାନଙ୍କରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧ କିଟ୍ ମହଜୁଦ ରଖିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବନ୍ୟା ଛାଡିଲା ପରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଉତ୍ସ ନଳକୂପ, ପାନୀୟ ଜଳପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶୁଦ୍ଧୀକରଣ କରିବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକର କସପା, ମଲିକାପୁର, ତାରପଡ଼ା, କୟାଁ, କମାରଡିହ ପଞ୍ଚାୟତର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନାଏକ ଖାନନଗର, ସୁସୁଆ, ନିଜାମପୁର, ଦୁଦୁରାନ୍ତ, ଦତ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ (ରାଜସ୍ୱ) ଶିବାନନ୍ଦ ସ୍ବାଇଁଙ୍କୁ ଛଞ୍ଚିନା, କଟିକଟା, ଜୟନ୍ତରା, ମଙ୍ଗଳପୁର ଓ ବିରିପଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସେହିପରି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାପସ ରଞ୍ଜନ ଦେହୁରୀଙ୍କୁ ପାଲଟପୁର, ଜାଫରପୁର, ଥାଲକୁଡ଼ି ଓ କନିକାପଡ଼ା ଓ ଦଶରଥପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଅତିରିକ୍ତ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଲମ୍ବୋଦର ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି।

31 ପଞ୍ଚାୟତର 25 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରଭାବିତ

ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକରେ ୧୨ ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ୨୯ ଟି ରାଜସ୍ବ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯାଜପୁର ବ୍ଲକରେ ୧୩ ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ୭୩ଟି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । କୋରେଇ ବ୍ଲକରେ ୬ ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ୨୦ ଟି ରେଭେନ୍ୟୁ ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଅଛି। ୨୫ ହଜାର ୧୯୬ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୧,୫୬୫ ଜଣଙ୍କୁ ୩୭ ଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ୧୮ ଟି ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଓ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ସମୁଦାୟ ୭୫୯୬ ଟି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୧ ହଜାର ୪୯୭ ହେକ୍ଟର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ବନ୍ୟା ଜଳ ଯୋଗେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି । ୧୦ ଟି ବ୍ଲକ୍ ଓ ବ୍ୟାସନଗର ମ୍ୟୁନସିପାଲିଟିରେ ସମୁଦାୟ ୪୦୪ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ ଚୁଡ଼ା ଓ ୧୯୪ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ ଗୁଡ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ୨୪ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ ଚୁଡ଼ା, ୨.୪ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ ଗୁଡ଼ ୧୨ ଟି ପଲିଥିନ୍ ରୋଲ୍‌ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଣ୍ଟା ସରିଲାଣି । ୪ ଟି ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୪ ଟି ଭେଟେନାରି ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଏନଡିଆରଏଫ୍ ଟିମ୍, ୪ ଟି ଓଡ଼୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ୧୨ ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ରିଲିଫ ବଣ୍ଟନ ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଓ ଏନ୍.ଡି.ଆର୍.ଏଫ୍ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ।

ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ବରୀ, ରସୁଲପୁର, ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେପଟେ କାଣୀ ନଦୀରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ପ୍ରଭାବିତ ଯୋଗୁ ଏକ ଶହେ ଫୁଟର ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କଣିହାଁ, ଅନୁଗୋଳ ଓ ଆଠଲ୍ଲିକରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର, ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ପାଣି ଘେରରେ ଲୋକେ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଗମ୍ଭୀର; ୫ ଜିଲ୍ଲାରେ ୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ, ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ମହାନଦୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

Last Updated : July 30, 2026 at 8:50 AM IST

TAGGED:

JAJPUR FLOOD UPDATE
BAITARANI AND BRAHMANI RIVER FLOOD
JAJPUR FLOOD AFFECTED BLOCK
ଯାଜପୁର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି
JAJPUR FLOOD SITUATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.