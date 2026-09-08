ETV Bharat / state

ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା ବହି ବସ୍ତାନି! ବାପା ଥିଲେ ଟାର୍ଗେଟ, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପୁଅକୁ ବାଜିଲା ତୀର

ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବାଇକରେ ଯାଉଥିବା ବାପା ପୁଅଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଆକ୍ରମଣକାରୀ । ରିପୋର୍ଟ ବାଦଶାହା ଜୁଶମନ ରଣା

A schoolboy in Sambalpur narrowly escaped from arrow targeted to his father
ବାପାକୁ ଟାର୍ଗେଟ ପୁଅ ଦେହରେ ବାଜିଲା ତୀର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 8, 2026 at 9:24 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲେ ବାପା । କିନ୍ତୁ ପୁଅକୁ ବାଜିଲା ତୀର । ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ପିଠିରେ ବସ୍ତାନୀ ଥିବାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର । ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନାକଟିଦେଉଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଲେଭଟା ପଞ୍ଚାୟତର କେଉଟବେର୍ଣି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ । ଜଣେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଉପରକୁ ହୋଇଛି ତୀର ମାଡ଼। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବାପାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏହି ତୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବସ୍ତାନୀରେ ବାଜିଛି ।


ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା ବହି ବସ୍ତାନି


ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କେଉଟବେର୍ଣ୍ଣି ଗ୍ରାମର ଛାତ୍ର ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଧଳ ସୋମବାର ସକାଳ 10ଟା ସମୟରେ ନିଜ ବାପା ଅମୂଲ୍ୟ ଧଳଙ୍କ ସହ ବାଇକରେ ବସି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରାମର ମୁଚି ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ତୀର ମାଡ଼ କରିଥିଲା। ତୀରଟି ଛାତ୍ରର ଦେହରେ ନ ବାଜି ତା ବସ୍ତାନିରେ ବାଜିଥିଲା। ଭୟଭୀତ ହୋଇ ବାପ-ପୁଅ ଦୁହେଁ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଏକ କୋଠରୀରେ ପଶି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା l

ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଧଳ ଏବଂ ମୁଚି ସାହୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଝଗଡା ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ମୁଚି ସାହୁ ଧନୁ ତୀର ମାରି ଅମୂଲ୍ୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିବା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ସୋମବାର ଦିନ ସୋମ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପା ଅମୁଲ୍ୟ ଧଳଙ୍କ ସହ ସ୍କୁଲ ଯିବା ବେଳେ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ମୁଚି ସାହୁ ନିଜ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି।

ଏହି ଘଟଣା ଜଣାପଡିବା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ନାକଟିଦେଉଳ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅମୂନସେନ କିରୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁଚି ସାହୁକୁ ଥାନା ରେ ଅଟକ ରଖା ଯାଇ ପଚରା ଉଚରା ଜାରି ରହିଛି l

TAGGED:

SAMBALPUR ARROW ATTACK
ସମ୍ବଲପୁର ତୀର ମାଡ଼
SCHOOL BOY ARROW ATTACK
ARROW ATTACKED FATHER SON
STUDENT ARROW ATTACK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.