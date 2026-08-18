ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗରେ ଜେଲ୍ ଗଲେ ସ୍କୁଲ କିରାଣୀ
ପୋକ୍ସୋ ଆଇନର ଧାରା ୧୨ ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରମେଶଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସଦର ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : August 18, 2026 at 7:31 AM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଟିଉସନରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ଜଣେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ପାଇ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ । ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କିରାଣୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲ ପଠାଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର କିରାଣୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ।
ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୋଲିସ ମାମଲା ନଂ ୪୮୨/୨୦୨୬ ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS) ର ଧାରା ୧୨୬(୨), ୭୪, ୧୧୫(୨) ଓ ପୋକ୍ସୋ ଆଇନର ଧାରା ୧୨ ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରମେଶଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । କୋର୍ଟରେ ଜାମିନ ଆବେଦନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାରିମୂଳ ସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା କାରାଗାରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଗତ ୧୪ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଟିଉସନ ସାରି ଏକୁଟିଆ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରମେଶ ତାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖି ଅସଦାଚରଣ କରିବା ସହ ଟଣାଓଟରା କରିଥିଲେ। ତେବେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସଦର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରମେଶ ରାଉତଙ୍କ ନାମରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ସଙ୍ଗୀନ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବିବାଦୀୟ ଭାବେ ତଡ଼ା ଖାଇବା ପରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର ବେଆଇନ ଓ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରି ଶିକ୍ଷକ ଗିରଫ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଟିଉସନ ନାଁରେ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରୁଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ, ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା