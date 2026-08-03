ଭୁବନେଶ୍ବର ମହିଳା ଥାନାରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ; ଢିଲା ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ
କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହିଳା ଥାନାରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା ଜଣେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୁକ୍ତ । ପୋଲିସର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : August 3, 2026 at 8:48 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁଣି ପୋଲିସ ହେପାଜତରୁ ଫେରାର୍ ମାରିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହିଳା ଥାନାରୁ ଜଣେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯିବା ଘଟଣା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ଅପରାଧ ରୋକିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତୀକରଣ କରାଯାଉଛି । ଏପରି କି ନୂଆ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ମାତ୍ର ଅପରାଧୀମାନେ ପୋଲିସକୁ ଚକ୍ମା ଦେବାରେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଢିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପାଲଟିଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଫେରାର୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲା ରୁଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସୁତାର । ଅଗଷ୍ଟ ୨ (ରବିବାର)ରେ ତାକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ପାଇଖାନାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଟିମ୍ ତାକୁ ପିଛା କରି ତା'ର ପତ୍ତା ପାଇନାହିଁ । ଏନେଇ ମହିଳା ଥାନା ପକ୍ଷରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଛାନଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଏନେଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାଧିକାରୀ ରାଧାକାନ୍ତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି । ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ଏନେଇ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ।"
ରୁଦ୍ର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା । ମାତ୍ର ପରେ ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଥିଲା । ଏନେଇ ପୀଡ଼ିତା ମହିଳା ଥାନାର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ମହିଳା ଥାନା ପୋଲିସ ରୁଦ୍ରକୁ ଅଗଷ୍ଟ ୧ ରାତିରେ ଭଦ୍ରକରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲା । ରବିବାର ସକାଳ ସାଢ଼େ ୮ଟା ସମୟରେ ରୁଦ୍ର ଟଏଲେଟ୍ ଯିବାକୁ କହିଥିଲା । ଜଗିଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ତାକୁ ପାଇଖାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଥିଲେ । କୌଶଳ କରି ରୁଦ୍ର ଅଚାନକ ପାଇଖାନାରୁ ବାହାରି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା । ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରୁଦ୍ରକୁ ଧରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ହେଁ ପିଛା କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।
ସେପଟେ ବିଶେଷକରି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସରେ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପୋଲିସ ହେପାଜତରୁ ଫେରାର ହେବା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି । ଏଭଳି ଗତ ୫ ବର୍ଷରେ ୧୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ ହେପାଜତରୁ ଖସି ପଳାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ଗତ ୨୦୨୫ ଅକ୍ଟୋବର ଦ୍ବିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଚନ୍ଦକା ଥାନାରୁ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ମୋବାଇଲ ଚୋରି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇ ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲା । ପୋଲିସ ତାକୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଖସିଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥଲା । ସେ ପାଇଖାନା ଯିବାକୁ କହିଥିଲା । ଦୁଇ ଜଣ କନଷ୍ଟେବଳ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଠେଲି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଫେରାର ମାରିଥିଲା ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଷ୍ଟେଟବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଲୁଟ୍, ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଦୁଇ ଗିରଫ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର