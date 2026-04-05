ଫୋକସରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ; ମଙ୍ଗଳାନଦୀ ମୁହାଣ ବେଳାଭୂମି ପାଇବ ନୂଆ ରୂପ, 'ଶ୍ରୀବିଚ୍'ରେ ମିଳିବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା
ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ । ଆଗାମୀ ୧୬ ମାସରେ ଶେଷ ହେବ ଶ୍ରୀବିଚ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : April 5, 2026 at 10:58 PM IST
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି । ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ରହିଛି । ଏଣୁ ପୁରୀ ବେଳାଭୁମିର ବିକାଶ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ଯ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀସେତୁ, ଶ୍ରୀଦାଣ୍ଡ ପରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଶ୍ରୀବିଚ୍ । ନୂଆ ଶ୍ରୀବିଚ୍ ବେଳାଭୂମିରେ ଅବସର ବିନୋଦନକୁ ଆହୁରି ଉପୋଭାଗ କରିବେ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ମଙ୍ଗଳା ନଦୀ ମୁହାଣ ନିକଟ ବେଳାଭୂମିରେ ଶ୍ରୀବିଚ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ୧୮ କୋଟି ୩୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ତେବେ ଶ୍ରୀବିଚ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ୧୬ ମାସରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡରରେ ସମୟ ଅବଧି ରଖାଯାଇଛି ।
ଶ୍ରୀବିଚ୍ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଓଡିଆ କଳା ଓ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ରହିବ । କଫେର ସୁବିଧା ରହିବ । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଲାଗି ବେଳାଭୁମିରେ ବସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ । ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ । ଶୌଚାଳୟ ସହ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଗୃହ ରହିବ । ଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ପରେ ଶୌଚାଳୟରେ ଆସି ଗାଧୋଇ ପାରିବେ । ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ । ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ରହିବ ।
ଟେରାକୋଟା ଜାଲି ସହିତ ଛତା ଲାଗିବା ପାଇଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ ଉନ୍ନତି କରାଯିବ । ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ତୋରଣକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଢଙ୍ଗରେ କରାଯିବ । ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ପ୍ଲେ ଜୋନ୍ ତିଆରି ହେବ । ଶ୍ରୀବିଚ୍ ପରିସରରେ ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଲକର ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିବ । କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଚକ ସହ ଓଡ଼ିଶୀ ମୁଦ୍ରାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପରିସରକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବ । ସାମୁଦ୍ରିକ ଘୋଡ଼ା, କଇଁଛ, ପକ୍ଷୀ ଓ ଷ୍ଟାର୍ ଫିସର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶ୍ରୀବିଚ୍ ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ । ଯାହାକି ବିଚ୍ ର ଶୋଭାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ । ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସେଲ୍ଫି ଜୋନ୍ ରହିବ । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ପାନୀୟ ଜଳ, ଭିଜିଟର ସେଣ୍ଟର ରହିବ । ସୁରକ୍ଷିତ ଗାଧୁଆ ସ୍ଥଳ, ବେଳାଭୂମି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, କାଠ ନିର୍ମିତ ଶୌଚାଳୟ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ ଗାର୍ଡେନ, ସୋଲାର ଲାଇଟ୍, କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଦି ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ବେଳାଭୂମିକୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । କୋଭିଡ କଟକଣା ହଟିବା ପରେ ଗସ୍ତ ୩ ବର୍ଷରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଙ୍କ ଆଗମନ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀର ୭ କିଲୋମିଟର ପ୍ରଶସ୍ତ ବେଳାଭୂମିରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ଏକାଧିକ ଜୋନରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ଏହାର ଉନ୍ନତି କରଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ଶା ଖଣି ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରୀବିଚ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ୧୬ ମାସରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡରରେ ସମୟ ଅବଧି ରଖାଯାଇଛି ।
ହିଟେଲିୟର ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ଦାଶ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାକି ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଷ୍ଟରଲିନ୍ ଛକ ନିକଟ ବେଳାଭୂମିରେ ଅନେକ ହୋଟେଲ ରହିଛି । ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଉକ୍ତ ବେଳାଭୂମିକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ଏଣୁ ମଙ୍ଗଳା ମୁହାଣ ନିକଟରେ ଥିବା ବେଳାଭୂମିକୁ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକି ବହୁତ୍ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । ଏହା ପୁରୀ ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ୍ ଭଲ ଖବର। ଶ୍ରୀବିଚ୍ ନାମକରଣ ବହୁତ୍ ସୁନ୍ଦର୍। ତେବେ ସରକାର ଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ପେଣ୍ଠକଟା ବେଳାଭୂମି ର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରଣ କରାଯାଉ। ପେଣ୍ଠକଟା ଓ ସିଟି ରୋଡରେ ଅନେକ ହୋଟେଲ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ପେଣ୍ଠକଟା ବେଳାଭୂମିର ଉନ୍ନତି କରଣ ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ବହୁତ୍ ଉପକୃତ ହେବେ । ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ପୁରୀର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ।"
ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ତଥା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହେକ୍ଟର ମିଶ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "କେବଳ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତାହା ଭାବିବା ଭୁଲ୍ । ଗତ ୩ ବର୍ଷରେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି । ଏଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ର ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବା ଉଚିତ୍ । କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଙ୍କୁ ପୁରୀ ଆସିବାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନର ରହିଛି । ଲାଇଫ ଗାର୍ଡଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସହ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍। ସମୁଦ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉଦ୍ଧାର ଉପକରଣ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ । ବେଳାଭୂମିରେ ମଦ୍ୟପାନ ନେଇ କଡ଼ା କଟକଣା ରହିବା ଉଚିତ୍ । ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନିଶା ସେବନ କରି ସମୁଦ୍ରର ସ୍ନାନ ବେଳେ ବୁଡି ଯାଇ ମୃତ୍ୟବରଣ କରୁଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି । ଯେହେତୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ନଦେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ।"
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳା ମୁହାଣ ନିକଟରେ ଥିବା ବେଳାଭୂମି ର ବିକାଶ କରାଯିବ। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀବିଚ୍ ର ପରିକଳ୍ପନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ର ଏବେ ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ନେଇ କାର୍ଯ୍ଯ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ତେବେ ବେଳାଭୂମି ରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପୁରୀ ଜିଲା ପ୍ରଶାସନ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଉଛି। ସୁରକ୍ଷିତ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ନିମନ୍ତେ ଲୋକ ଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ। ବେଳାଭୂମି ରେ ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ଲୋକ ଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବା। ଏ ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନିଶା ସେବନ କରି ଯେଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ରେ ସ୍ନାନ ନ କରନ୍ତି ସେ ନେଇ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ନିୟମ ଉଲଘଂନ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଅଧିକ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ସହ ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ।
