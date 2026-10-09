ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମୃତଦେହ
ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଚେନ୍ନାଇ, ଗାଁକୁ ଫେରିଲା ମୃତଦେହ । ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ବାରିଆବନ୍ଧା ଗାଁର ମୁନା କାର୍ଜୀ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : October 9, 2026 at 7:41 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର/ଗଜପତି: ପୁଣି ଜଣେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ଘର ଛାଡ଼ି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲେ । ପରିବାର ପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ସହ ଭଲ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ । ହେଲେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧାରେ ରହିଗଲା । ଚେନ୍ନାଇରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତ ଶ୍ରମିକ ହେଉଛନ୍ତି ମୋହନା ବ୍ଲକ ବାରିଆବନ୍ଧା ଗାଁର ମୁନା କାର୍ଜୀ । ତେବେ ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମ ଆୟୁକ୍ତ, ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ମୁନା ରୋଜଗାର ପାଇଁ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଚେନ୍ନାଇକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଇଷ୍ଟ ତାମ୍ବରମ୍ସ୍ଥିତ ଏଲ୍ଆଇସି କଲୋନୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଦ୍ଧର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲେ । ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଚେନ୍ନାଇରେ ମୁନାଙ୍କ ସହ କାମ କରୁଥିବା ତୁମଙ୍ଗା ଗାଁର କୁରେଶଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁନାଙ୍କ ପରିଚୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିଲା । ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ମୃତଦେହକୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ।
ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ମୁନାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ମୁନାଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଗାଁରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରମ ଆୟୁକ୍ତ ।
ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଵେଷଣରେ ତାମିଲନାଡୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଟ୍ରେନରୁ ଖସିପଡି ଜଣେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ମୃତକ ହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଭୀଷ୍ମଗିରି ଗ୍ରାମର ୩୧ ବର୍ଷୀୟ ଟୁନା ବେହେରା । ଦିଗପହଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର ଟୁନା ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇ ଯିବା ସମୟରେ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଦାଦନମୁକ୍ତ ଓଡିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ ପରିସଂଖ୍ୟାନ: ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷରେ 2890 ଉଦ୍ଧାର, ଘରକୁ ଫେରିଛି 448 ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତଦେହ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଦାଦନ ଯାଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ! 3 ଦିନ ପରେ ଫେରିଲା ମୃତଦେହ
ଇଟିଭି ଭାରତ,ଭୁବନେଶ୍ବର/ଗଜପତି