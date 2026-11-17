ଡଙ୍ଗା ଉପରୁ ଝାମ୍ପିନେଲା ବିଶାଳ କୁମ୍ଭୀର ! ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ କରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଧର୍ମପଦ
ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି, ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର ମୁହଁରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ଯୁବକ । ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ଜାଲ ସଜାଡିବା ବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : November 17, 2026 at 8:30 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: 'କଥାରେ ଅଛି ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ, କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ !' । ଏହି ଉକ୍ତିର ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ । କୁମ୍ଭୀର ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁର ଏକ ଲୋମହର୍ଷକ ଲଢ଼େଇରେ ଶେଷରେ ଜିତିଛନ୍ତି ଜଣେ ସାହସୀ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ । ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ବଳରେ ଏକ ବିଶାଳ କୁମ୍ଭୀର ମୁହଁରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋବରୀ ନଦୀର ଦକ୍ଷୀଣ ଜମ୍ବୁ ଘାଟରେ ଏଭଳି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥା ଭୟଭୀତ କଲାଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ।
ଆସନ୍ନ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବର୍ତ୍ତିଲେ:
କୁମ୍ଭୀର ମୁହଁରେ ଆସନ୍ନ ମୃତ୍ୟୁ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଲଢି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବା ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମପଦ ମଣ୍ଡଳ । ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ । ଦିନ ମଜୁରିଆ ଜୀବିକା ପାଇଁ ସେ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ଆଜି ସକାଳୁ ସେ ସବୁଦିନ ଭଳି ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ବସି ନିଜର ଜାଲ ସଜାଡୁଥିଲେ । ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ପାଣି ଭିତରୁ ଏକ ବିଶାଳକାୟ କୁମ୍ଭୀର ଡଙ୍ଗା ନିକଟକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ଓ କୁମ୍ଭୀରଟି ଧର୍ମପଦଙ୍କୁ ଝାମ୍ପି ନେଇଥିଲା ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ନଦୀ ଗର୍ଭର ଗଭୀର ଜଳରାଶି ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ।
ଝାମ୍ପିନେଲା କୁମ୍ଭୀର:
ଏଭଳି ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତଏବଂ ମାରାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମପଦ ସାହସ ହରାଇ ନଥିଲେ । ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ସେ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ । ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ହାତଗୋଡ଼ ଜୋରରେ ଛାଟିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ କିଛି ସମୟର ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ପରେ କୁମ୍ଭୀରଟି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା । ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା ନ କରି ଧର୍ମପଦ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପାଣିରୁ ବାହାରି ଆସି ନଦୀ ବନ୍ଧକୁ ଉଠି ଆସିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ମାତ୍ର କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣରେ ସେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।
ତାଙ୍କର ଦୁଇ ହାତର ପାପୁଲି ଏବଂ ପେଟରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତ ରହିଛି । ପରିବାରବର୍ଗ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲ ଏବଂ ପରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି ।
'ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ମୁଁ ସାହସ ହରାଇ ନଥିଲି'
ନଦୀକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁମ୍ଭୀର ଆତଙ୍କ ପୁଣିଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଧର୍ମପଦଙ୍କର ଏହି ସାହସିକତା ଓ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି । ଆହତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଧର୍ମପଦ ମଣ୍ଡଳ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସକାଳୁ ସବୁଦିନ ଭଳି ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ବସି ଜାଲ ସଜାଡୁଥିଲି । ହଠାତ୍ ପାଣି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ କୁମ୍ଭୀର ଆସି ମୋତେ ଝାମ୍ପି ନେଇ ଗଭୀର ପାଣି ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେବାକୁ ଲାଗିଲା । ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି ମୁଁ ସାହସ ହରାଇ ନଥିଲି । ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ହାତଗୋଡ଼ ଜୋରରେ ଛାଟିଲି ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ସହ ଲଢ଼ିଲି । କିଛି ସମୟ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ପରେ ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆଉ ମୁଁ କୌଣସି ମତେ ପହଁରି କୂଳକୁ ଉଠି ଆସିଲି, "ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
Watch: ତେଲ ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର, ନଦୀ ଭିତରକୁ ନଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ବନବିଭାଗ
ରେଢ଼ାଖୋଲ ଟ୍ରେନ ଲାଇନ କଡ଼ରୁ ବିଶାଳ କୁମ୍ଭୀର ଉଦ୍ଧାର, ମହାନଦୀରୁ ଆସିଲା ନା ହେଉଥିଲା ବେଆଇନ ଚାଲାଣ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା