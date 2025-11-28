ପରିଚୟ ହରାଉଛି ଗାଁ ପୋଖରୀ; ଦିନେ ଜଳ ଯୋଗାଣର ମୁଖ୍ୟ ସାଧନ ଥିଲା, ଆଜି ଆବର୍ଜ୍ଜନାମୟ
ପାଣିରେ ଦଳ ଓ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇପଡିଛି । ଦଳ ପଚି ସେଥିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି । ପୁଷ୍କରିଣୀ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କଲେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି ।
Published : November 28, 2025 at 4:10 PM IST
ଯାଜପୁର:ଗାଁ ସଭ୍ୟତରେ ସହରୀ ମାନସିକତାର ଅନୁପ୍ରବେଶ । ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇଲାଣି ଗାଁ ମୁଣ଼୍ଡରେ ପୋଖରୀ । ବେରଙ୍ଗ ହୋଇଗଲାଣି ତାର କଳା ଘୁମର ପାଣି । ସକାଳ-ସଞ୍ଜରେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମେଳି..। ବିଲରୁ ବିଧାନସଭା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଖବରର ଆଲୋଚନା ଆଉ ହେଖିବାକୁ ମିଳୁନି । ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପଡିଲାଣି ଗାଁ ପୋଖରୀ । ଦିନେ ଜଳ ଯୋଗାଣର ମୁଖ୍ୟ ସାଧନ ଥିବା ପୋଖରୀ କେଉଁଠି ଦଳ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଆବର୍ଜନାମୟ ହୋଇ ପଡିଲାଣି ତ କେଉଁଠି କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ଆଉ ଘର ମଝିରେ ତାର ପରିଚୟ ହଜାଇ ସାରିଲାଣି ।
ଗାଁ ପୋଖରୀ ଖାଲି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରେନି । ଏପରି ବଡ ବଡ ଜଳାଶୟସବୁ ଇକୋ ସିଷ୍ଟମର ଏକ ଅଂଶ । ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ସହ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ଏଠାରେ ମାଛ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଡିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ହେଲେ ଘରେ କୂଅ, ନଳକୂପ ଏବଂ ବୋର ୱେଲ ଯୋଗୁ ଅଧିକାଂଶ ଗାଁରେ ପୋଖରୀ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଲୋଡା ହୋଇ ପଡିଛି । ଏହି ସବୁ ପୋଖରୀର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପୋଖରୀ ଗୁଡିକର ଉପଯୁକ୍ତ ବିକାଶ ହେଉନାହିଁ l ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦରେ l
ଦଳ ଓ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇପଡିଛି ପୋଖରୀ
ବ୍ୟାସନଗର ପୋୖରାଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି 70 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ପୋଖରୀ । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଗୁଡିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇ ପଡିଛି । ପୁଷ୍କରିଣୀ ଗୁଡିକର ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ । ପୌରପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପୁଷ୍କରିଣୀ ଗୁଡିକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ । ଫଳରେ ଏହାର ପାଣି ଦୂଷିତ ହୋଇପଡିଛି । ପାଣିରେ ଦଳ ଓ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇପଡିଛି । ଦଳ ପଚି ସେଥିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି । ପୁଷ୍କରିଣୀ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କଲେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି । ଏପରିକି ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ଓ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିର ପାଣି ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି । ଫଳରେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ । ଏ ସବୁ ପ୍ରତି ପୌର ପ୍ରଶାସନର ନିଘା ନାହିଁ l
ପଡିଆର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଦଳ ଭର୍ତ୍ତି ପୋଖରୀ
ସେହିପରି ଚୋରଦାର କୁମାରକାଞ୍ଜିଆ, ପଦ୍ମଗଡ଼ିଆ,କଣ୍ଟିଗାଡ଼ିଆ,ଡ଼ିଗିସାହି,ସାହୁ ମାର୍କେଟର ମେଟୁଆଣି,କୋପଣ୍ଡର ତେନ୍ତୁଲିଆ,ସିଳି ପୋଖରୀ, ଟୁବି ପୋଖରୀ ପ୍ରଭୃତି ପୋଖରୀ ଗୁଡିକର ପାଣି ଦୂଷିତ ହୋଇପଡିଛି । ପାଣିରେ ଦଳ ଓ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଭାସୁଛି । ସେସବୁ ପଚି ସେଥିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି । ପୋଖରୀ ଗୁଡିକରେ ଗାଧୋଇଲେ ଚର୍ମ ରୋଗ ଦେଖା ଦୋଉଛି । ଅନେକ ପୋଖରୀ ଦଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ପାଣି ଦେଖା ଯାଉନାହିଁ । ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନ ହେବାରୁ ବହୁ ପୋଖରୀ ପୋତି ହେବାକୁ ବସିଲାଣି । ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ l ଏବେ ପୋଖରୀ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଦଳ ମାଡି ଯାଇଛି ଯେମିତି ପଡିଆର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି l ଗୋଟେ ପଟେ ପୋଖରୀର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ନହେବା ଫଳରେ ପୋଖରୀ ଗୁଡିକ ପୋତି ହେବାକୁ ବସିଲାଣି । ଅନ୍ୟପଟେ ନିଲାମ ନହେବା ଯୋଗୁ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଛି l ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୌର ପ୍ରଶାସନ ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା
'ଦୂଷିତ ପାଣି ପାଇଁ କେହି ନିଲାମ ନେଉ ନାହାଁନ୍ତି'
ଉମାକାନ୍ତ ରାଉତ ନଟପଡା ଗ୍ରାମବାସୀ କୁହନ୍ତି, ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦର 36 ନଂ ୱାର୍ଡରେ ଏକାଧିକ ପୋଖରୀ ଅଛି l ନିଲାମର ଅବଧି ସରିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ନିଲାମ ହେଉନାହିଁ l ନିଲାମ ନେଉଥିବା ଲୋକେ କୁହନ୍ତି, ନିଲାମ କାହିଁକି ନେବୁ ? ପାଣି ଏତେ ଦୂଷିତ ହେଇଛି ଯେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିବାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ l ପୋଖରୀ ସାରା ଦଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ତା ଛଡା, ପୋଖରୀର ଅତଡ଼ା ଖସିଗଲାଣି l ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଏହି ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଲେ ପାଦ ଫଳି ଯାଉଛି l ତେଣୁ ପୌର ପରିଷଦରେ ଯେତେ ପୋଖରୀ ଅଛି ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର କରାନଯିବ କିମ୍ବା ଅମୃତ ଯୋଜନାରେ ଏସବୁର ବିକାଶ କରା ନଯିବ ଏହି ପୋଖରୀ ଗୁଡିକ ନାଳନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପରିଣତ ହେବ l ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେତେ ଶିଘ୍ର ଏହି ପୋଖରୀ ସବୁକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ l
ଆବର୍ଜନା ପାଣିକୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ଛୁଉଁ ନାହାଁନ୍ତି
ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦର 26ଟି ୱାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପୋଖରୀ ରହିଛି l ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 26ଟି ପୋଖରୀକୁ ନିଲାମ ଡକା ଯାଇଛି l ମାତ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ ପୋଖରୀ ନିଲାମ ନ ଡକାଯିବା ଯୋଗୁ ପୌର ପରିଷଦ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ଶୋଉଛି l କାହିଁକି ଏହି ପୋଖରୀ ଗୁଡିକ ପ୍ରତି ପୌର ପ୍ରଶାସନ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ସହରବାସୀଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି I ଅନେକ ପୋଖରୀ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହୋଇଛି, ମଣିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତ ଦୂରର କଥା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବି ସେହି ପୋଖରୀର ପାଣି ପିଉନାହାନ୍ତି । ପୋଖରୀ ଗୁଡିକରୁ ମାଛ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି । ପୌର ପ୍ରଶାସନ ପୋଖରୀ ଗୁଡିକ ନିଲାମ କରି ରାଜସ୍ୱ ନେଉଛି । ହେଲେ ପୋଖରୀ ଗୁଡିକର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହିଁ ।
'ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରାଯାଉଛି, କେହି ଶୁଣୁ ନାହାଁନ୍ତି'
କାଉନସିଲର ପାର୍ଥସାରଥୀ ନାୟକ କୁହନ୍ତି, କାଉନସିଲ ବୈଠକରେ ବାରମ୍ବାର ଏନେଇ ଦାବି କରାଯାଉଛି । ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲିଣି । ପୋଖରୀଗୁଡିକୁ ତୁରନ୍ତ ଟେଣ୍ଡରକୁ ନେଇ ଏହାର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ଥିଲା l ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ । ପୋଖରୀଗୁଡିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି l
ଆଗରୁ ଏହି ପୋଖରୀ ଗୁଡିକ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଥିଲା l କିଛି ପୋଖରୀ ଜନବସତି ଭିତରେ ଅଛି l ଗାଁ ଲୋକ ମିଶି ଏହାକୁ ବେଳେ ବେଳେ ସଫା କରୁଛୁ l ହେଲେ ଆଉ ଦୁଇଟି ପୋଖରୀ ଅବସ୍ଥା ଅତି ଖରାପ ଅଛି । ପିଲାମାନେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏହା ପଡିଆ ନା ଗଡିଆ l ହେଲେ ଏହି ପୋଖରୀରେ 10 ଫୁଟର ପାଣି ଅଛି l ଜାଣି ନପାରି ପୋଖରୀରେ ପଶି ଯାଇ ଗାଈ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡୁଛନ୍ତି । ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଖେଳୁ ଖେଳୁ ବୁଡି ଯାଉଛନ୍ତି l ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ l
ଖୁବଶୀଘ୍ର ପୋଖରୀଗୁଡିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ-ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାଢୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଏହି ପୋଖରୀ ଗୁଡିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ନିଲାମ ଡକାଯିବ। ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇ ସାରିଛି l ବର୍ତ୍ତମାନ 72ଟିରୁ କେତୋଟି ପୋଖରୀ ନିଲାମ ହେଇଛି । ଆଉ 44ଟି ପୋଖରୀର ନିଲାମ ବାକି ଅଛି l ନିଲାମ ପାଇଁ ଫାଇଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଇଛି l ସବୁ ପୋଖରୀ ଗୁଡିକ ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ ଓ ପୋଖରୀଗୁଡିକୁ ସହରରାଞ୍ଚଳ ଯୋଜନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ବିକାଶ କରାଯିବl
