ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 'ଗୋଆ' ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ! ସତ୍ୟବିହାର ବାର୍ ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ
ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟବିହାର ନିକଟ ଏକ ରୁଫ୍ ଟପ୍ ବାର୍ ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଧୂଆଁମୟ ହୋଇଯାଇଛି ।
Published : December 12, 2025 at 10:14 AM IST|
Updated : December 12, 2025 at 10:26 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସତ୍ୟବିହାର ସ୍ଥିତ ଏକ ବାର୍ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ନିଆଁ ଲାଗିବା କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପଡିଛନ୍ତି । 5ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ । ରୁଫ୍ ଟପ୍ ବାରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଧୂଆଁମୟ ହୋଇଯାଇଛି । 3ୟ ମହଲାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ମହଲାକୁ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିବା ପୂର୍ବରୁ ନୂଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ।
ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିଆଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟତ୍ତକୁ ଆସିନାହିଁ । ତେବେ ନିକଟରେ ଗୋଆରେ ଏକ ନାଇଟ କ୍ଲବରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 25 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବାର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଆସୁଛି ।
ଅପଡେଟ ଜାରି ରହିଛି....