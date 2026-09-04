ଭାଙ୍ଗିଲା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ବଡ଼ ସ୍ଲାବ: ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ୪୦ ଛାତ୍ର
ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଜୁକଳା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୟ ପରିଡ଼ା
Published : September 4, 2026 at 10:24 PM IST
Slab Collapsed in School, ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ର ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଆକାର ର ବଡ଼ ସ୍ଲାବ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ଯାଇଛି । ଫଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ୪୦ ଜଣ ଛାତ୍ର । ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଜୁକଳା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ।
୧୯୫୭ ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ସିଜୁକଳା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ୭୬ ଜଣ ପିଲା ପାଠ ପଢନ୍ତି । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ହୋଷ୍ଟେଲରେ ୪୦ ଜଣ ଛାତ୍ର ରୁହନ୍ତି । ତେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଲାଗି ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପକ୍କା ଘର ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହଠାତ ସେହି ଘରର ସ୍ଲାବଟି ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ହଷ୍ଟେଲରେ ଶୋଇଥିବା ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ତେବେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରୋଷେୟା ତଥା ସହାୟକ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଉଠି ପଡ଼ି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୃହର ଏକ ବଡ଼ ସ୍ଲାବ ଖସି ପଡ଼ି ଯାଇଛି । ହଷ୍ଟେଲର ସମସ୍ତ ଛୁଆ ଶୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ସମସ୍ତେ ରକ୍ଷା ପାଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ରୋଷେୟା ଜଣକ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ହଷ୍ଟେଲ ଦାୟିତ୍ଵରେ ଥିବା ସଚ୍ଚିକାନ୍ତ ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ।
ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ସେଠାରେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପକ୍କା ଘର ରହିଛି, ତେବେ ସେ ନେଇ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଯଦି ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ସବୁ ପିଲା ଥାଆନ୍ତେ କିମ୍ବା ସେଠାରେ ଖେଳକୁଦ କରୁଥାନ୍ତେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିଲା । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସଚ୍ଚିକାନ୍ତ ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇ ନ ଥିଲେ ।
ପରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଇଓ ଶ୍ରୀ ଘନଶ୍ୟାମ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ସେହି ଘର ନିକଟକୁ ନ ଯିବା ଏବଂ ସେଠାରେ ଖେଳକୁଦ ନ କରିବା ପାଇଁ ପିଲା ମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ କୁହା ଯାଇଥିଲା । ଗୃହଟି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଜଣାଇଥିଲେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି । ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେହି ଘର ଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ୩ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ବାଘୁଣୀ ଜୀନତ, 24 ଘଣ୍ଟା ନଜର ରଖିଛି ବନ ବିଭାଗ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ମାଆ ହେବ ବାଘୁଣୀ ଜୀନତ, ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଶିମିଳିପାଳକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଅତିଥି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର