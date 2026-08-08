ETV Bharat / state

ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ୧,୯୬,୦୦୩ ସିଟ୍‌; ନାମଲେଖା ବଢ଼ୁନି, ବଢ଼ୁଛି ଖାଲି ସିଟ୍‌ ଚିନ୍ତା

ପ୍ରତିବର୍ଷ ସରକାରୀ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ଖାଲି ପଡ଼ୁଛି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା । ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି କି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ? ଏପରି କହିଲେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍‌... ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

PLUS TWO SEATS VACANT
ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ୧,୭୦,୧୯୪ ସିଟ୍‌; ନାମଲେଖା ବଢ଼ୁନି, ବଢ଼ୁଛି ଖାଲି ସିଟ୍‌ ଚିନ୍ତା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 8, 2026 at 7:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ଯୁକ୍ତ ଦୁଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ହେଲେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ନାମଲେଖାକୁ ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଦୃଶ୍ୟ । ରାଜ୍ୟରେ ଶନିବାର ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି ୨ ଲକ୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ସିଟ୍‌ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ।

ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ମୋଟ ୬,୦୧,୬୬୩ଟି ସିଟ୍‌ ରହିଥିବା ବେଳେ ୪,୦୫,୬୬୦ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଏବେ ବି ୧,୯୬,୦୦୩ଟି ସିଟ୍‌ ଖାଲି ରହିଛି । ଏବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସ୍ପଟ୍‌ ନାମଲେଖା ଚାଲିଥିବାରୁ ଖାଲି ସିଟ୍‌ ପୂରଣ ହେବା ନେଇ ଆଶା ରହିଛି । ତେବେ SAMS ତଥ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ଖାଲି ସିଟ୍‌ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷମୋଟ ସିଟ୍‌ ସଂଖ୍ୟାପୂରଣ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା
୨୦୨୬-୨୭୬,୦୧,୬୬୩୪,୦୫,୬୬୦୧,୯୬,୦୦୩
୨୦୨୫-୨୬ ୫,୯୮,୬୮୪୪,୨୧,୭୯୦୧,୭୬,୯୭୫
୨୦୨୪-୨୫୫,୬୨,୪୧୭୩,୯୨,୨୨୩୧,୭୦,୧୯୪


ଅର୍ଥାତ୍‌ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଖାଲି ସିଟ୍‌ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୨୬ ହଜାର ବଢ଼ିଛି । ଏହା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଦିଗରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ରୁଚି, ବିକଳ୍ପ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଡ୍ରପ୍‌ ଆଉଟ୍‌କୁ ନେଇ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ତଥ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ୪୧,୫୫୨ ସିଟ୍‌ ମଧ୍ୟରୁ ୧୩,୧୫୬ଟି ଖାଲି ରହିଛି । ଗଞ୍ଜାମରେ ୪୫,୯୮୦ ସିଟ୍‌ ମଧ୍ୟରୁ ୧୨,୭୫୦, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୩୭,୨୪୩ରୁ ୧୨,୫୯୦ ଏବଂ କଟକରେ ୩୭,୮୭୬ରୁ ୧୦,୯୩୫ଟି ସିଟ୍‌ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି । ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ୧୦,୫୮୮, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ୯,୭୦୬, ଯାଜପୁରରେ ୯,୨୧୮, ଭଦ୍ରକରେ ୯,୨୦୯ ଏବଂ ପୁରୀରେ ୮,୮୦୭ଟି ସିଟ୍‌ ଖାଲି ରହିଛି । କେନ୍ଦୁଝରରେ ୭,୪୬୬, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ୭,୫୦୬ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧରେ ୨,୯୭୩ଟି ସିଟ୍‌ ଖାଲି ରହିଛି ।

PLUS TWO SEATS VACANT
ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ୧,୭୦,୧୯୪ ସିଟ୍‌; ନାମଲେଖା ବଢ଼ୁନି, ବଢ଼ୁଛି ଖାଲି ସିଟ୍‌ ଚିନ୍ତା (ETV Bharat Odisha)
  • ଏହାର କାରଣ କ’ଣ ?

ଶିକ୍ଷାବିତ୍‌ ଆର.ଏନ୍‌. ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି,"ପୂର୍ବରୁ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ସିଟ୍‌ ଖାଲି ରହୁନଥିଲା । ଏବେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ହଷ୍ଟେଲ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍‌ କୋର୍ସ, ଆଇଟିଆଇ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ବେସରକାରୀ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଲେଜରେ ନାମଲେଖା ହ୍ରାସର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଅଟେ ।"

ସେହିପରି ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବାସୁଦେବ ଭଟ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, "SAMSରେ ଆବେଦନ ସମୟରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ସହିତ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଡ୍ରପ୍‌ଆଉଟ୍‌ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବାଛି ଥାଇପାରନ୍ତି । ତେଣୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାସ୍‌ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହାର ଏକ ସଠିକ୍‌ ଡାଟାବେସ୍‌ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜଣେ ସରକାରୀ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେ,ରାଜଧାନୀରେ ସବୁ କଲେଜରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସିଟ୍‌ ଖାଲି ରହୁନାହିଁ । ତେବେ କିଛି କଲେଜରେ ଏବେ ବି ସିଟ୍‌ ଖାଲି ରହିଛି । ଏହାର ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଡ୍ରପ୍‌ଆଉଟ୍‌ ଓ ପ୍ରଫେସନାଲ୍‌ କୋର୍ସ ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଥିବା ଆଗ୍ରହ । ଚାକିରି କିମ୍ବା ଶୀଘ୍ର ରୋଜଗାରର ଆଶାରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦଶମ ପରେ ଆଇଟିଆଇ ଭଳି ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ବାଛୁଛନ୍ତି । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମାନସିକତାର ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଟିଆଇର ଜଣେ ଛାତ୍ର । ଦଶମରେ ୭୯ ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ନପଢ଼ି ଆଇଟିଆଇକୁ ବାଛିଛନ୍ତି । ଆଇଟିଆଇ ପରେ ଚାକିରି କରିବା କିମ୍ବା ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ପାଖାପାଖି ୨ ଲକ୍ଷ ସିଟ୍‌ ଖାଲି ରହିବା ପଛରେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ’ଣ ? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପସନ୍ଦ ବଦଳୁଛି ନା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା କମୁଛି ? ନାମଲେଖାର ସ୍ପଟ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଚିତ୍ର ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ସ୍ପଟ୍ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ; ୨୫,୩୩୨ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନାମଲେଖା ସୁଯୋଗ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ସ୍ପଟ ଆଡମିଶନ; ଜାଣନ୍ତୁ, ଚଏସ୍‌ ଲକିଂର ଶେଷ ତାରିଖ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA HIGHER EDUCATION DEPARTMENT
PLUS TWO ADMISSION 2026
ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ସିଟ ସଂଖ୍ୟା
PLUS TWO SEAT NUMBERS
PLUS TWO SEATS VACANT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.