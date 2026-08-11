ETV Bharat / state

ଜୁପିଟର କଲେଜରେ ଜଣ୍ଡିସ ଆତଙ୍କ: ୭ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ୮ ଜଳ ଉତ୍ସରୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ

କଲେଜର ୮ଟି ବିଭିନ୍ନ ପାନୀୟ ଜଳ ଉତ୍ସରୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା

Jundice in jupiter college
ଜୁପିଟର କଲେଜରେ ଜଣ୍ଡିସ ଆତଙ୍କ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 11, 2026 at 8:56 AM IST

|

Updated : August 11, 2026 at 9:16 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Jaundice in Jupiter College Khordha ଖୋରଧା: ଜୁପିଟର କଲେଜରେ ଜଣ୍ଡିସ ବ୍ୟାପିବା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି । କଲେଜର ୭ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜଣ୍ଡିସ୍‌ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଯାଞ୍ଚରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ନ ବ୍ୟାପିବା ପାଇଁ ଗତ ୮ ତାରିଖରୁ କଲେଜ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ରାପିଡ୍ ରେସପନ୍ସ ଟିମ୍ , ମହାମାରୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ କଲେଜ ପରିସର ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ।

ଜୁପିଟର କଲେଜରେ ଜଣ୍ଡିସ ଆତଙ୍କ (ETV Bharat Odisha)

ଜୁପିଟରରେ ବ୍ୟାପିଛି ଜଣ୍ଡିସ

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ ସହ ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି । ଜଣ୍ଡିସର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କଲେଜ ପରିସରର ବିଭିନ୍ନ ପାନୀୟ ଜଳ ଉତ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । କଲେଜର ୮ଟି ବିଭିନ୍ନ ପାନୀୟ ଜଳ ଉତ୍ସରୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ଜଳ ଉତ୍ସର ବିଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ସଞ୍ଜୟ ରାୟ କହିଛନ୍ତି ‘‘ ପାଣି ଓ ରକ୍ତ ନମୁନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଜଣ୍ଡିସ୍‌ର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମିଳିବ । ସଂକ୍ରମଣରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛୁ । ଫୁଟା ପାଣି ପିଇବା, ହାତ ସଫା ରଖିବା, ବାହାର ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ସହ ପରିଷ୍କାର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛୁ । ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ଏହି ସଂକ୍ରମଣର ମୂଳ କାରଣ ଏବଂ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିବ’’।

କେମିତି ଜଣ୍ଡିସରୁ ବର୍ତ୍ତିବେ ?

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଘରେ ସର୍ବଦା ସତେଜ ଏବଂ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି । ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ରୋଷେଇ କରିବା ଉଚିତ୍ । ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଖାଦ୍ୟ ଯଥା:- ଚାଟ୍, ଗୁପଚୁପ୍‌, ଫଳ ଏବଂ ସାଲାଡ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ । ଯେକୌଣସି ଫଳ କିମ୍ବା ପନିପରିବା ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ।

ସେହିପରି ଘରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ନିୟମିତ ହାତ ଧୋଇବାକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ କାହାର ଟୁଥବ୍ରସ୍, ରେଜର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଏହାସହି ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ ।

ଜଣ୍ଡିସର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା...

  • ଭୋକ ନ ଲାଗିବା
  • ବାନ୍ତି କରିବା
  • ସବୁବେଳେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବା
  • ଜ୍ୱର ହେଉଛି
  • ପରିସ୍ରାର ରଙ୍ଗ ଗାଢ଼ ହେବା
  • ଫିକା ଝାଡ଼ା
  • ଆଖି ଏବଂ ଚର୍ମର ଧଳା ଅଂଶ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିବା
  • ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା
  • ଫ୍ଲୁ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ
  • କୁଣ୍ଡାଇ ହେଉଥିବା ଚମଡ଼ା
  • ଓଜନ ହ୍ରାସ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବର୍ଷାଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଜାରି କରିଲା ସତର୍କତା, ଜଣ୍ଡିସ୍ ରୋକିବାକୁ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଖଇରମାଳରେ ଜଣ୍ଡିସ୍‌, ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍‌

ଇଟିଭି ଭାରତ ଖୋରଧା

Last Updated : August 11, 2026 at 9:16 AM IST

TAGGED:

JUPITER COLLEGE JAUNDICE AFFECTED
JAUNDICE AFFECTED IN KHORDHA
KHORDHA COLLEGE JAUNDICE
ଜୁପିଟର କଲେଜ ଜଣ୍ଡିସ ଆକ୍ରାନ୍ତ
JUPITER COLLEGE JAUNDICE OUTBREAKS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.