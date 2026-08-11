ଜୁପିଟର କଲେଜରେ ଜଣ୍ଡିସ ଆତଙ୍କ: ୭ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ୮ ଜଳ ଉତ୍ସରୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ
କଲେଜର ୮ଟି ବିଭିନ୍ନ ପାନୀୟ ଜଳ ଉତ୍ସରୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : August 11, 2026 at 8:56 AM IST|
Updated : August 11, 2026 at 9:16 AM IST
Jaundice in Jupiter College Khordha ଖୋରଧା: ଜୁପିଟର କଲେଜରେ ଜଣ୍ଡିସ ବ୍ୟାପିବା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି । କଲେଜର ୭ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜଣ୍ଡିସ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଯାଞ୍ଚରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ନ ବ୍ୟାପିବା ପାଇଁ ଗତ ୮ ତାରିଖରୁ କଲେଜ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ରାପିଡ୍ ରେସପନ୍ସ ଟିମ୍ , ମହାମାରୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ କଲେଜ ପରିସର ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ।
ଜୁପିଟରରେ ବ୍ୟାପିଛି ଜଣ୍ଡିସ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ ସହ ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି । ଜଣ୍ଡିସର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କଲେଜ ପରିସରର ବିଭିନ୍ନ ପାନୀୟ ଜଳ ଉତ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । କଲେଜର ୮ଟି ବିଭିନ୍ନ ପାନୀୟ ଜଳ ଉତ୍ସରୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ଜଳ ଉତ୍ସର ବିଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ସଞ୍ଜୟ ରାୟ କହିଛନ୍ତି ‘‘ ପାଣି ଓ ରକ୍ତ ନମୁନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଜଣ୍ଡିସ୍ର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମିଳିବ । ସଂକ୍ରମଣରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛୁ । ଫୁଟା ପାଣି ପିଇବା, ହାତ ସଫା ରଖିବା, ବାହାର ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ସହ ପରିଷ୍କାର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛୁ । ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ଏହି ସଂକ୍ରମଣର ମୂଳ କାରଣ ଏବଂ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିବ’’।
କେମିତି ଜଣ୍ଡିସରୁ ବର୍ତ୍ତିବେ ?
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଘରେ ସର୍ବଦା ସତେଜ ଏବଂ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି । ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ରୋଷେଇ କରିବା ଉଚିତ୍ । ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଖାଦ୍ୟ ଯଥା:- ଚାଟ୍, ଗୁପଚୁପ୍, ଫଳ ଏବଂ ସାଲାଡ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ । ଯେକୌଣସି ଫଳ କିମ୍ବା ପନିପରିବା ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ।
ସେହିପରି ଘରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ନିୟମିତ ହାତ ଧୋଇବାକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ କାହାର ଟୁଥବ୍ରସ୍, ରେଜର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଏହାସହି ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ ।
ଜଣ୍ଡିସର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା...
- ଭୋକ ନ ଲାଗିବା
- ବାନ୍ତି କରିବା
- ସବୁବେଳେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବା
- ଜ୍ୱର ହେଉଛି
- ପରିସ୍ରାର ରଙ୍ଗ ଗାଢ଼ ହେବା
- ଫିକା ଝାଡ଼ା
- ଆଖି ଏବଂ ଚର୍ମର ଧଳା ଅଂଶ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିବା
- ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା
- ଫ୍ଲୁ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ
- କୁଣ୍ଡାଇ ହେଉଥିବା ଚମଡ଼ା
- ଓଜନ ହ୍ରାସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବର୍ଷାଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଜାରି କରିଲା ସତର୍କତା, ଜଣ୍ଡିସ୍ ରୋକିବାକୁ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଖଇରମାଳରେ ଜଣ୍ଡିସ୍, ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ ଖୋରଧା