ETV Bharat / state

ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଲ୍‌ରେ ଚମକିବ ବାଘମାରୀର ବିଭୀଷଣ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି

ଆଠ ଫୁଟ ବିଭୀଷଣ ମୂର୍ତ୍ତି କରି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଶିଳ୍ପୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସେଠୀ। ରିପୋର୍ଟ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା

Vibhishana wooden statue
ବାଘମାରିରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯିବ ବିଭୀଷଣ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 5, 2026 at 8:45 AM IST

|

Updated : June 5, 2026 at 9:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଖୋର୍ଦ୍ଧା: କାଠ ମୁଖା ଏବଂ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଘମାରୀ । ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଘମାରୀରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଦେଶୀକୁ କାଠ ମୁଖା ଏବଂ କାଗଜ ମୁଖା ଯାଉଛି। ଆଠ ଫୁଟ ବିଭୀଷଣ ମୂର୍ତ୍ତି କରି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଶିଳ୍ପୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସେଠୀ। କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟି ପାରିଛନ୍ତି ଉଦୀୟ ମାନ ଯୁବ ଶିଳ୍ପୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ । ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ବାଘମାରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ସତ୍ୟବ୍ରତ ୨୦୦୮ ମସିହାରୁ ଶିଳ୍ପୀ ଗୁରୁ କଳ୍ପତରୁ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନିକଟରୁ ତାଲିମ ନେଇ ଜଣେ ପରିମାର୍ଜିତ ଶିଳ୍ପୀ ରୂପେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ି ପାରିଛନ୍ତି।

Vibhishana wooden statue
ବାଘମାରିରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯିବ ବିଭୀଷଣ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ବାଘମାରୀରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯିବ ବିଭୀଷଣ ମୂର୍ତ୍ତି

ଏବେ ସୁଦୂର ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଜଣେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବରାଦରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମହାଲିମ୍ୱ କାଠରେ ଆଠ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ବିଭୀଷଣ ମୂର୍ତ୍ତି । ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କୁଇଣ୍ଟାଲ ମହାଲିମ୍ବ କାଠର ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ରଙ୍ଗରେ ପଟ୍ଟ ଚିତ୍ର ଶୈଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ରଙ୍ଗୀନ କରିଛନ୍ତି ବାଙ୍କୀ ଅଚଂଳର ଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପ୍ରାଣିଗାହୀ। ପାଖାପାଖି ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗି ଏହି ବିଭୀଷଣଙ୍କ କାଠ ପ୍ରତିକୃତି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଉଦୀୟ ମାନ ଯୁବ ଶିଳ୍ପୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ ।

ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ବାଘମାରୀ ଗାଁରୁ ସୁଦୂର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇ ସେଠି ଏକ ମଲରେ ରହିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଓଡିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବିଦେଶରେ ବେଶ ନାମ କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ବଡ ବଡ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାଇ ବାଘମାରି ଅଚଂଳର ସୁନାମ ଆସୁଛି। ସେହିପରି ଶିଳ୍ପୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସେଠୀ କୁହନ୍ତି ‘‘ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆଠ ଫୁଟର ବିଭୀଷଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଆସିଥିଲା।ଏକ କୁଇଣ୍ଟାଲ ମହାଲିମ୍ବ କାଠରେ ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ। ପାଖାପାଖି ବିଭୀଷଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମାସାଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏକ କୁଇଣ୍ଟାଲ କାଠକୁ ଶୁଖାଯାଇ ୬୦ କେଜି କରିବା ପରେ ଏଥିରେ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସହ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପାରମ୍ପରିକ ରଙ୍ଗରେ ସଜାଯାଇ ଏହାକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ ସଂସ୍ଥା ନେବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି କରିଛି’’।

60 ରୁ 80 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି !

ସେପଟେ ବିଭୀଷଣ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରଙ୍ଗରେ ସଜାଉଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପ୍ରାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି ‘‘ପାରମ୍ପରିକ ରଙ୍ଗରେ ଖଡି ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଆକ୍ରାଲିକ ରଙ୍ଗରେ ପାରମ୍ପରିକ ପଟ୍ଟ ଚିତ୍ର ଭଳି ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ଆଗପଛ ଉଭୟ ପଟ ରଙ୍ଗୀନ କରାଯାଇ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଆଗରୁ ଏହି ଭଳି ବିଭୀଷଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଡର କେବେ ଆସି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବାଘମାରୀରୁ ଅନେକ ସମୟରେ କାଠ ମୁଖା ବିଦେଶକୁ ଯାଉଥିବା ଏବେ ଆଠ ଫୁଟର ବିଭୀଷଣର ପ୍ରତି ମୂର୍ତ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ ସଂସ୍ଥା ଅର୍ଡର କରି ନେବା ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପୀ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବ’’ ।

କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସ୍ବରୋଜଗାର କ୍ଷମା ହେବା ସହ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ବି ରୋଜଗାର ଦେଇ ପାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭରପୁର ସୁଯୋଗ ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ । ତେବେ ଏହି ବିଭୀଷଣଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତିକୁ ପ୍ରାୟ 60 ରୁ 80 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତି; 14 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ସିଂହଦ୍ୱାରରେ କେବେ ଲାଗିବ ?

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି ଝିଅ ସୋମା, ମାଟିରେ ଗଢୁଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା

Last Updated : June 5, 2026 at 9:52 AM IST

TAGGED:

WOOD ART KHORDHA
KHORDHA ARTIST SATYABRAT SETHI
WOODEN STATUE KHORDHA TO HYDERABAD
ବିଭୀଷଣ କାଠ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବାଘମାରୀ
VIBHISHANA WOODEN STATUE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.