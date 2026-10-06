ପୁରୀରେ ଆମିଷ ହୋଟେଲରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗ, ହୋଟେଲରେ ଉତ୍ତେଜନା
ହୋଟେଲ ଭିତରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଅବଢ଼ା କୁଡୁଆ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : October 6, 2026 at 7:33 AM IST
ପୁରୀ: ଆମିଷ ହୋଟେଲରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ପୁରୀ ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ହୋଟେଲ ସ୍ବାଗତ ବିରୋଧରେ। ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆମିଷ ହୋଟେଲରେ ଅନ୍ନ ସହିତ ମହାପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଣ କରି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କେବଳ ଅନ୍ନ ନୁହେଁ ଡାଲି, ବେଶର, ମହୁର ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ହୋଟେଲ ଭିତରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଅବଢ଼ା କୁଡୁଆ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଆମିଷ ହୋଟେଲରେ ଅବଢା ବିକ୍ରି !
ଖବରପାଇ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଟେଲକୁ ମିଲ୍ ପାର୍ସଲ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ମିଲ୍ ନେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା। ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟରେ ମହାପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ପାର୍ସଲ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପାର୍ସଲ ନେଇଥିବା ଯୁବକ।
ସେପଟେ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ପରେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ସେପଟେ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ମନୋଜ୍ କୁମାର୍ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ‘‘ମୁଁ ହୋଟେଲରେ ଅବଢ଼ା ବିକ୍ରି କରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ବଳକା ଅବଢ଼ା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଘରକୁ ଆଣେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ଅବଢ଼ା ହାଣ୍ଡି ମୁଁ ଦୋକାନ ପଛରେ ମୋ ଘରେ ରଖିଛି। ମୁଁ ଆମିଷ ଦୋକାନରେ ଅବଢ଼ା କରେନି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ’’।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ପାଇଲେ ଆଡପ ଅବଢା, ଏଥର ଜୈବିକ ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଅଣସୂପକାର ସାବଧାନ ! ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଆଉ ମିଳିବନି ବାସି ଅବଢା, ଜଗିଲେ 20 ପୂର୍ବତନ ସେନା କର୍ମଚାରୀ, ଫୋକସରେ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ - Puri Jagannath Temple security
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ