ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଘରୁ ଟେକି ନେଇ କଚାଡ଼ି ମାରିଲେ ହାତୀ ପଲ, କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ରାସ୍ତାରୋକ
ମୃତ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ପରିବାର ଲୋକେ ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ମୁଶାନାଲ ରାସ୍ତାକୁ ପିଡେଲବାଜୁ ଗାଁ ଛକ ନିକଟରେ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅଜିତ ସିଂ
Published : August 2, 2026 at 12:18 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିଡେଲବାଜୁ ଗାଁରେ ହାତୀ ପଲଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ଟିକିଆ ହାତୀ ପଲ ଗାଁରେ ପଶି ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଏକାଧିକ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତିଲାଏ ହରିଜନଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ହାତୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରି କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଘର ଭିତରେ ଶୋଇଥିବା ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରି ଜଣ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତିଲାଏ ହରିଜନ ହାତୀ ପଲଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ।
ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ କଚାଡି ମାରିଲେ ହାତୀପଲ
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସୂଚନନୁଯାୟୀ ହାତୀମାନେ ତାଙ୍କୁ କଚାଡ଼ି ଦେବା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ରାତିର ଅନ୍ଧକାର ଓ ହାତୀ ପଲଙ୍କ ଆତଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ଗାଁରେ ଭୟର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ହାତୀ ପଲଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମୃତ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ, ଘର ଓ ଫସଲ କ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ଦାବିରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ପରିବାର ଲୋକେ ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ମୁଶାନାଲ ରାସ୍ତାକୁ ପିଡେଲବାଜୁ ଗାଁ ଛକ ନିକଟରେ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ରାସ୍ତାରୋକ ଯୋଗୁଁ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୃତି ମିଳିବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ।
ଏନେଇ ଦକ୍ଷିଣ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଆର କଲାଇଭାନନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ପଲଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ଜାରି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବା କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷାମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣରେ ବନ ବିଭାଗ ଆବଶ୍ୟକ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇନଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟ ହାତୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଫଳରେ ମଣିଷ ଓ ହାତୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ଉଭୟ ମଣିଷର ଧନଜୀବନ ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି।
ହାତୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଜସାଥୀ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ପିଡେଲବାଜୁ ଘଟଣା ପରେ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ହାତୀ ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷ ରୋକିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେବା, ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାମରେ ସଚେତନତା ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ; ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ୧୨ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯାଇ ଉଦ୍ଧାର କଲେ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ହାତୀ ବନିଗଲା ଏବେ ମଣିଷର ସାଥୀ ! ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛି ଗଜରାଜ, ଲୋକଙ୍କ ନାହିଁ ହାତୀ ପ୍ରତି ଡର
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି