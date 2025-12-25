କ୍ରିସମାସରେ ଗଛ ଉପହାର: ଗ୍ରୀନ୍ ସାଣ୍ଟା ଦେଲେ ଜଳବାୟୁ ସନ୍ଦେଶ
ସାଣ୍ଟା କ୍ଲଜ ସହ ଥିଲେ ଗ୍ରୀନ୍ ସୁପରହିରୋ ‘ଦେଦି ଲୋକୁ’ (Dedi Loku)— କୁଇ ଭାଷାରେ ଗଛମାନଙ୍କ ରକ୍ଷକ ।
Published : December 25, 2025 at 9:13 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗୁରୁବାର କ୍ରିସମାସ ସକାଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସତ୍ୟନଗର ଅଞ୍ଚଳର କ୍ୟାଥୋଲିକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ସାମ୍ନାର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ । ଲାଲ-ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ‘ଗ୍ରୀନ୍ ସାଣ୍ଟା’ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ ସାଣ୍ଟା କ୍ଲଜ । ତାଙ୍କ ସହ ଥିଲେ ଗ୍ରୀନ୍ ସୁପରହିରୋ ‘ଦେଦି ଲୋକୁ’ (Dedi Loku)— କୁଇ ଭାଷାରେ ଗଛମାନଙ୍କ ରକ୍ଷକ । ଉପହାର ଭାବେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ କିମ୍ବା ଖେଳନା ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଉଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଗଛର ଚାରା ।
ହରିଣ ଟଣା ସ୍ଲେଜ୍ ଗାଡି ପରିବର୍ତ୍ତେ ସାଣ୍ଟା ଚଢ଼ିଥିଲେ ଗୋଟେ ପଛ ଖୋଲା ଓଟୋରିକ୍ସା । ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ବକୁଳ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଠାରୁ ଜନପଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଗଛର ଚାରା ନିଆଯାଇଥିଲା । ସାଣ୍ଟାର “ଗଛ ନେବ ଗଛ, ସାଣ୍ଟା ଦେଉଛି ଗଛ” ଡାକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା । ଚର୍ଚ୍ଚକୁ କ୍ରିସମାସ ପାଳନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ସାଣ୍ଟାଙ୍କ ହାତରୁ ବକୁଳ, କାଞ୍ଚନ, ଜାମୁ, ଆମଳା ପରି ଔଷଧୀୟ ଓ ଉପକାରୀ ଗଛର ଚାରା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସମୁଦାୟ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ଚାରା ମାଗଣାରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ସାଣ୍ଟା ବେଶରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜକିଶୋର ପତି କହିଛନ୍ତି,"ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବା ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ । କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଆମେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ କିପରି ପ୍ରଦୂଷିତ ନକରି ରହିବା ଉପଯୋଗୀ ରଖିବା, ତାପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନବାନ ହେବା । ଆମର ଖାସ୍ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଗଛ ଉପହାର ଦେବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା । ସାଣ୍ଟା ଓ Dedi Loku ଆଜି ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ।"
ବକୁଳ ପାଠାଗାର ୨୦୦୯ 'My Tree " ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ 'Tree for Free' ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମଣିଷ ଓ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ଭାବନାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଓ ଗଛକୁ ଉପହାର ଭାବେ ଦେବାକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ସଂସ୍କୃତିର ଅଂଶ କରିବା । ସହରରେ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଲୋକେ ଯେ ଆଳସ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାହା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚାରାକୁ ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯିବା ଏହି ପ୍ରୟାସର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।
ସାଗରିକା ମହାପାତ୍ର ସାଣ୍ଟା ପାଖରୁ ଗଛ ନେଲା ପରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ୟା ଠାରୁ ଭଲ Christmas ଉପହାର ବା ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ । ଯେପରି ସାଣ୍ଟା ଏହି ଉପହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଆମ ପରିବେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇବା ।" କ୍ରିସମାସ ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ଏହି ‘ଗ୍ରୀନ୍ ସାଣ୍ଟା’ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯେ କେବଳ ଉତ୍ସବର ଆନନ୍ଦକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲା ତା ନୁହେଁ ବରଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ଭାବେ ରୋପଣ କରିଥିଲା ।
ବକୁଳ ପାଠାଗାରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତି 'ମାଇ ଟ୍ରି’ ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗଛକୁ ଉପହାର ଦେବା ଓ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ କରିବା । "ଗଛ ଲଗାଇବା ଏବେ ଆଉ ସଉକ ବା ହବି ନ ହେଇ ଆବଶ୍ୟକତା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି । ଏହି ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କିନ୍ତୁ ଜୋର ପ୍ରୟୋଗ କରି ନୁହିଁ ବରଂ ଆମୋଦ ବା ମଜାଳିଆ କଥା ଦ୍ୱାରା । ଲୋକମାନେ ଗଛ ଲଗେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଗଛଟିଏ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ପାଇଲେ ସେମାନେ ତାର ଯତ୍ନ ନେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁ ।"
ଏହି ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନେକ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ଲୋକ ଗଛ ସହିତ ନିଜର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋ ରଖୁଛନ୍ତି । ସ୍କୁଲ୍, କଲେଜ୍ ଓ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଫିଲ୍ମ ଉତ୍ସବ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଶାଳା ଆୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଶ ସଚେତନତା ବଢ଼ୁଛି ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କିପରି ନିଜେ ନିଜେ କିଛି କରିପାରିବେ, ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ ଧନୁଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ: 11 ଦିନ କଂସର ରାଜୁତିରେ ଥରହର ହେବ ମଥୁରା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବୌଦ୍ଧରେ ଭୈରବୀ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡର ଶୁଭାରମ୍ଭ, ଡ୍ରାଇଭିଂ କଲେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ହୋମଗାର୍ଡ
ଇଟିଊି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର