ବିମାନ ବାତିଲ ପରେ ତାତିଲେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ, ଭାଙ୍ଗିଲେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ସମ୍ପତ୍ତି
ଗତ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଇଣ୍ଡିଗୋର 6E 7352 ବିମାନ ବାତିଲ ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ ବିକାଶ ଦାସ
Published : August 14, 2026 at 9:39 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିମାନ ବାତିଲକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ହାଇଡ୍ରାମା । ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବାତିଲ ହେବା ପରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଲେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ । ରାଗରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଥିବା କିଛି ଉପକରଣ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ମନିଟର, କିବୋର୍ଡ ଓ ପାସପୋର୍ଟ ସ୍କାନିଂ ମେସିନ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭଙ୍ଗାରୁଜା
କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ମନିଟର, କିବୋର୍ଡ ଏବଂ ପାସପୋର୍ଟ ସ୍କାନିଂ ମେସିନ୍ ରହିଛି । ଏଗୁଡ଼ିକର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ ୨୨ ହଜାର, ୫ ହଜାର ଏବଂ ୨୩ ହଜାର ବୋଲି ବିମାନ ବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ତେବେ ତିନୋଟି ସାମଗ୍ରୀର ଦର ମିଶାଇଲେ ମୋଟ କ୍ଷତିର ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ 50 ହଜାର ଟଙ୍କା ହେବ ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯାତ୍ରୀ ମାମୋନି ଖରାଟ ଇଣ୍ଡିଗୋର 6E 7352 ବିମାନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କୋଲକାତା ଯିବା ପାଇଁ ବୁକିଂ କରିଥିଲେ । ବିମାନଟି ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଅପରାହ୍ନ ସାଢେ 2ଟାରେ ଉଡାଣ ଭରିବାର ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସାଢେ 5ଟାରେ ଏହା ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ବିମାନ ଉଡାଣ ଭରିବା ନେଇ ଇଣ୍ଡିଗୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନଥିଲେ । ତେବେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ଯୋଗୁଁ ଉକ୍ତ ବିମାନଟି ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା । ବିମାନ ବାତିଲ ପରେ ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ବିମାନବନ୍ଦରର କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଉପକରଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଘଟଣା ସମୟରେ CISF, ଇଣ୍ଡିଗୋ, ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (AAI)ର କର୍ମଚାରୀ ଉକ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ ।
ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ
ଗତ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବିମାନ ବାତିଲ ହେବା ପରେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଥିବା କିଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେସିନ ଆଦି କ୍ଷତି ଘଟାଇଥିଲେ ତାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଭିଡିଓରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରୁଛନ୍ତି । କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି । ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ପିଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଖରାପ ରହିଥିବା ନେଇ ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିବାର ଭିଡିଓରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିମାନ ଯୋଗେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷହ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଉକ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ବିମାନ ଯୋଗେ କଲିକତା ପଠାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତି ଦେଖିବା ପରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବଢ଼ିବା ବଦଳରେ କମୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏୟାର୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି: ସମସ୍ତ ବିଦେଶ ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଦ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ବିମାନ ବିପଦ! ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ସତର୍କ ବାର୍ତ୍ତା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର