ଆଖିରେ ଲୁହ, କୋଳରେ ଝିଅ: 14 ଦିନ ପରେ CWCରୁ ବାପା ପାଖକୁ ଫେରିଲା ଝିଅ
ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡଙ୍ଗୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ବାପା ପାଖକୁ ଫେରିଛି କୁନି ଝିଅ । ରିପୋର୍ଟ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : August 3, 2026 at 1:20 PM IST
Father meets Daughter after 12 days in CWC ବାଲେଶ୍ବର: 14 ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା କୁନି ଝିଅ । ନୀଳଗିରି କୃଷ୍ଣ ସୁକୁରି ଆଶ୍ରମରୁ ଝିଅ ଫେରିବା ପରେ ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି । ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଔପଦା ବ୍ଲକ ସୋରିଷପାଳ ଗାଁରେ । ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡଙ୍ଗୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ବାପା ପାଖକୁ ଫେରିଛି କୁନି ଝିଅ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାପା ସତ୍ୟବାନ ନାୟକ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସହ CWCକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ।
ବାପାକୁ ଦେଖି ଭାବବିହ୍ବଳ ଝିଅ
ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ନୀଳଗିରି କୃଷ୍ଣ ସୁକୁରି ଆଶ୍ରମରେ ଏମିତି କିଛି ଭାବବିହ୍ବଳ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଝିଅକୁ ଆଶ୍ରମରେ ଦେଖି କୋହ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥିଲା ବାପା। ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଥିଲେ ବାପ ଝିଅ। କଅଁଳ ଶିଶୁ ବାପା କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ି କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଣିଦେଇଥିଲା ଲୁହ। ଯିଏ ବି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥଲା ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ବାପା ଝିଅର ସେ ଭଲ ପାଇବାକୁ। କଅଁଳ ଶିଶୁ ବାପା କାନ୍ଧକୁ ଜାବୁଡି ଧରି କହୁଥିଲା ବାପା ମୋତେ ଏଠୁ ନେଇ ଯାଅ। ହେଲେ ଆଇନର ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଯାଇଥିଲା ତା ବାପା ପ୍ରତି ଝିଅର ଭଲ ପାଇବା।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଔପଦା ବ୍ଲକ ସୋରିଷପାଳ ଗ୍ରାମର ସତ୍ୟବାନ ନାୟକ କରିସ୍ମା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟବାନ ନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହି କାମ କରୁଥିବାରୁ ସେହି ଗ୍ରାମର ଲମ୍ବୋଦର ରାଉତଙ୍କ ସହ କରିସ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟବାନ ଏକ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ଉଭୟଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟବାନ ଔପଦା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗତ ନଭେମ୍ବର ୨୩, ୨୦୨୪ ମସିହାରେ କରିସ୍ମା ବିଶ୍ୱାଳ ଲମ୍ବୋଧର ରାଉତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ସହ ରହିବେ ବୋଲି ଥାନାରେ କହିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପତ୍ର, ଗହଣା ଓ ଝିଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବେ ବୋଲି ଲେଖା ପଢ଼ା ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଝିଅ କରିସ୍ମାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନନେଇ କରିସ୍ମା ଏକା ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ଝିଅ ବାପା ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲା। ବାପା ଝିଅର ଲାଳନ ପାଳନ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ।
ସାଂସଦଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ବାପା ପାଖକୁ ଫେରିଲା ଝିଅ
ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମା କରିସ୍ମା ଝିଅକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିବା CWC ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ଝିଅକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ନେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ । କରିସ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଗତ ଜୁଲାଇ ୨୧ରେ ୨୦୨୬ରେ ଝିଅ ପଡୋଶୀ ଘରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ସିଡବ୍ଲୁସି ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଝିଅକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ । ଏନେଇ ବାପା ଖବର ପାଇବା ପରେ ଉକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ଝିଅକୁ ଦେଖିବାକୁ କହିଥିଲେ। ହେଲେ CWC ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଝିଅକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ । ଏମିତି ୧୨ ଦିନ ହେବ ଝିଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ନପାଇ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ବାପା।
ଶେଷରେ ବାପା ସତ୍ୟବାନ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ସାଂସଦ କଥାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ cwc ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବାପା ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ଡାକି ବାପ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଇଥିଲେ । କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେଠାରେ ଭାବବିହ୍ବଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ସୋମବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାର କରାଯାଇ ଖୁବଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ବରରେ ପାଣି ପଶି ଶତାଧିକ କାର ଖରାପ, ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟରରେ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜଳବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ! ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ କଟୁଛି ଜୀବନ; ବାଲେଶ୍ବରରେ ଗଲାଣି ତିନି ଜୀବନ, ଭାଙ୍ଗିଛି ୫୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଘର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର