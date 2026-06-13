ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ, ନାଗ ଉଦ୍ଧାର କଲା ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ୍

ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ, ନାଗ ଉଦ୍ଧାର କଲା ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ୍
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଜ୍ରପାଟ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ନାଗ ସାପ ଦଂଶନରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : June 13, 2026 at 6:05 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଜ୍ରପାଟ ଗ୍ରାମରୁ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ମୃତକ ଜଣଙ୍କ ହେଲେ ଲୋକନାଥ ଧଳ । ସେ ଜଣେ ଶାନ୍ତ, ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ପେଶାରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଥିଲେ । ଲୋକନାଥଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଲୋକନାଥ ଧଳ ଘରର ଏକ କୋଠରୀରେ ଶୋଇଥିଲେ । ଲୋକନାଥ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ନାଗସାପ ତାଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିଥିଲା । ପରିବାର ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗଳପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ ଓ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟପନ୍ନ ହେବାରୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଉଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକନାଥଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମଙ୍ଗଳପୁରର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଶିଶିର କୁମାର ଧଳ ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନର ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହୁ ଓ ସହଯୋଗୀ ଯାହାଙ୍ଗୀର ଖାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାୟ ୪ ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଏକ ନାଗ ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ସାପକୁ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାକୃତିକ ଆବାସ ସ୍ଥଳୀରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି । ଏନେଇ ଶିଶିର କୁମାର ଧଳ କହିଛନ୍ତି," ମୋର ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ପୁଅ ବଡ଼ ଭାଇ ଲୋକନାଥ ଧଳ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଲେ । ସାପ କାମୁଡି ଥିବା ନେଇ ଡାକ୍ତର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଜପୁର ନେବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।"
ସେହିପରି ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନର ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି," ଆମେ ସାପଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛୁ । ବର୍ଷା ଦିନରେ ସାପ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ ରୋକିବା ଏବଂ ସାପ ଦେଖିଲେ କିପରି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ । ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି ।" ସେପଟେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ପରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଆଗକୁ ଫୁଟିବ ସାପ ଅଣ୍ଡା; ସତର୍କ କଲା ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ, ବାଡି ବଗିଚା ସଫା ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ସ୍କୁଲରେ ପଶିଲା ଅହିରାଜ; ୧୨ ଫୁଟିଆ ବିଷଧରକୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଉଦ୍ଧାର କଲା ସ୍ନେକ ହେଲ୍ପ ଲାଇନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର