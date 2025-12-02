କାନ୍ଧ ଦେଲେନି ଗାଁ ଭାଇ; 6 ଘଣ୍ଟା ପଡିରହିଲା ଶବ, କୁଷ୍ଠରୋଗୀଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କଲେ ଡାକ୍ତର
କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ମା' ଏବଂ ମାନସିକ ବିକୃତ ପୁଅ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥିଲେ । ମା'ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପର କରିଦେଲେ ଗାଁ ଲୋକ । ଏବେ ମାନସିକ ବିକୃତ କଥା ବୁଝିବ କିଏ ?
Published : December 2, 2025 at 10:17 PM IST|
Updated : December 2, 2025 at 10:29 PM IST
ନୂଆପଡା: ଜିଲ୍ଲାର ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ କୁଶମାଳ ଗାଁରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା । ଜଣେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶବ ସତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ନାହିଁ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ଗାଁ ଲୋକ । ଖବର ପାଇ ଖଡ଼ିଆଳ ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତର ଅର୍ଣ୍ଣଦା ଶଙ୍କର ଦାସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଂଚି ସ୍ଥାନୀୟ ଆଶାଦିଦିଙ୍କ ସାହାୟତାରେ ଆଜି ମୃତ କୁଷ୍ଠରୋଗୀଙ୍କ ଗାଁ ମଶାଣିରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିଛନ୍ତି । ମୃତ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ମହିଳାଙ୍କ ବୟସ 60 ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।
ମୃତଙ୍କ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ମାନସିକ ବିକୃତ ପୁଅ ସହ ମୂଲ ମଜୁରୀ କରି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥିଲେ । ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜନୈକ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ଏବଂ ମାନସିକ ବିକୃତି ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ରହି ଆସୁଥିଲେ । 23 ବର୍ଷର ପୁଅ ମାନସିକ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିବା ବେଳେ, ମତକ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ ।
ଆଜି କୁଷ୍ଠରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ, ତାଙ୍କ ପରିତକ୍ତ ଚାଳ ଛପର ଘରେ ଦୀର୍ଘ 6 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଶବ ପଡିରହିଥିଲା । ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ପାଖ ଏରିଆ ଫାଟି ପଡୁଥିଲା । ସାହି ପଡିଶା ଲୋକମାନେ କାଳେ ରୋଗ ଡେଇଁ ଯିବ ଭାବି ପାଖକୁ ଗଲେ ନାହିଁ କି ଶବକୁ କାନ୍ଧ ଦେବାକୁ ବାହାରିଲେ ନାହିଁ ।
ଖବର ପାଇ ଗାଁର ଆଶାଦିଦି ହେମକାନ୍ତି ମାଝୀ ଯାଇ ବୁଝାବୁଝି କରିଥିଲେ । ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଶବକୁ ଦେଖି ଯିଏ ଯୁଆଡେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ପରେ ଆଶାଦିଦି ଖଡ଼ିଆଳ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଡାକ୍ତର ଅର୍ଣ୍ଣଦା ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଜଣକ ତତକ୍ଷାଣାତ୍ କୁଶମାଳ ଗାଁରେ ପହଂଚି ସ୍ଥାନୀୟ 3 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗି ନିଜେ କାନ୍ଧ ଦେଇ ଶବ ସଂସ୍କାର କରିଛନ୍ତି ।
"ଆଜି ସକାଳେ ଉକ୍ତ ମହିଳା କୁଷ୍ଠରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଖବର ପାଇ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୁଷ୍ଠରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ତେବେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କେହି ବି ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ । ପରେ ଖଡ଼ିଆଳ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଡାକ୍ତର ଅର୍ଣ୍ଣଦା ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି । ସାର କହିଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ କର ଶବ ସତ୍କାର କରିବା । ମୁଁ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲି," କହିଛନ୍ତି ଆଶାଦିଦି ହେମକାନ୍ତି ମାଝୀ ।
"ଆଜି ସକାଳୁ ଆଶାଦିଦି ଫୋନ କରିଥିଲେ ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କୁଷ୍ଠରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ଲୋକେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ବୋଲି ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମାନସିକ ବିକୃତ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି । ଆମେ ଶବ ସତ୍କାର କରିଛୁ । ଏହା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ," କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଖଡ଼ିଆଳ ଉପ ଖଣ୍ଡ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଡା. ଅର୍ଣ୍ଣଦା ଶଙ୍କର ଦାସ ।
ଆଜିର ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ଏଭଳି କାମକୁ ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଉଛି । ହେଲେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ 23 ବର୍ଷୀୟା ମାନସିକ ବିକୃତି ପୁଅ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିରହିଛି । ସରକାର ଏଦିଗରେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡା