ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ: ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଯୋଗୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା
ସୁନାବେଶ ଅବସରରେ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : July 24, 2026 at 11:23 PM IST
DEVOTEE DIES PURI BAHUDA YATRA, ପୁରୀ : ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏନେଇ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିରାମ ଦାସ (୫୭) । ତାଙ୍କ ଘର କଟକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାରେ ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ହୋଇ ଅଭିରାମ ଦାସ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସୁଭଦ୍ରା ରଥ ନିକଟରେ ଅଭିରାମ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ (High Blood Pressure) ଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ । ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ବଗଲା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର (First Aid Centre) କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ (DHH) କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ଏପଟେ ଜନ୍ମବେଦୀରେ ଲୀଳାଖେଳା ପରେ ବାହୁଡ଼ିଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି । ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରି ଫେରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ବାର ଆଗରେ ୩ ରଥ । ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଜନସମୁଦ୍ର ପାଲଟିଥିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ।
ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଶରଧାବାଲିରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହୁଡ଼ି ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ବଳଗଣ୍ଡିଠାରେ ଥିବା ମାଉସୀ ମା’ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ତିନି ରଥ ଅଟକିଥିଲା । ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଉସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ପିତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପୋଡ଼ପିଠା ଭୋଗ ସେବନ କରିଥିଲେ । ମାଉସୀ ଘରେ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବାର ଏହି ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ପୂରଣ କରିବା ପରେ ତିନି ରଥ ପୁଣି ସିଂହଦ୍ୱାର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁନାବେଶ । ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦଳାଚକଟା ! ମରିଚିକୋଟ ଛକରେ ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ହୋଇ 2 ଭକ୍ତ ମୃତ, 200 ଆହତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଲାଇଭ Rath Yatra Live Update: ରଥଯାତ୍ରା 2026; ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଦଳାଚକଟା ସ୍ଥିତି, 2 ଭକ୍ତ ମୃତ, 150ରୁ ଅଧିକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି, ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ