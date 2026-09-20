ଆମ୍ବତୁମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଦନ୍ତା ହାତୀର ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନ ଆମ୍ବତୁମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀର ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଛି । ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ।ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : September 20, 2026 at 6:47 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ଜଳେଶ୍ୱର ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନ ଆମ୍ବତୁମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀର ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଛି । ଆଜି (ରବିବାର) ସକାଳେ ଆମ୍ବତୁମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀର ଗଳିତ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ।ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦିଆଯିବା ପରେ ଜଳେଶ୍ୱର ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ହାତୀଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ? ତାହା ଏବେ ଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଏଫ୍ଓ ଇନ୍ଦଲକର ପ୍ରତୀକ ପ୍ରକାଶ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ବନ ବିଭାଗର ତଦନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଡିଏଫଓ ଇନ୍ଦଲକର ପ୍ରତୀକ ପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି,"ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆମେ ଏକ ହାତୀର ମୃତଦେହ ଠାବ କରିଥିଲୁ ।ଏହାପରେ ରାତିରେ ଆମର ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ରାତ୍ରି ସମୟରେ ମୃତ ହାତୀର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇନଥିଲା । ତେଣୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଆମେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲୁ । ହାତୀଟି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ମରିଥିବା ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ । ଏହା ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ । ଏଠାରେ କୌଣସି ସୌର ବାଡ଼ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ନାହିଁ। ତଥାପି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସି ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ହିଁ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ’ଣ ଏବଂ କେତେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ? ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ ।"
"ଆମେ ସବୁ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଏକ ତ୍ରିସୀମା ଅଞ୍ଚଳ । ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ହାତୀମାନେ ନିଜର ପ୍ରାକୃତିକ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସର ଅନୁସାରେ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି । ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ହାତୀ ରହିଥାନ୍ତି, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ଟି ହାତୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ତେଣୁ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏନେଇ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ମତ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ" ବୋଲି ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଏଫ୍ଓ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା ଦନ୍ତା, ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରି ହେଲା ଚିକିତ୍ସା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଢେଙ୍କାନାଳ ବନ ଖଣ୍ଡ ଷଢ଼ଙ୍ଗୀ ବନାଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଛୁଆ ମୃତ୍ୟୁ: ପୁଣି ସୋଲାର ଫେନ୍ସିଂ କାରଣ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର