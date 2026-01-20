ETV Bharat / state

'ଗୋଟିଏ ଦିନ କମିଶନରଙ୍କ ସହ', ଜାଣନ୍ତୁ ଆବେଦନ ଓ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ସିଏମସିର 'ଗୋଟିଏ ଦିନ କମିଶନରଙ୍କ ସହ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଆବେଦନ ପାଇଁ ସିଏମସି ୱେବସାଇଟର ତଥ୍ୟ । ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିବେ ଆବେଦନ ।

Press meet for the “A Day with the Commissioner” program
“ଗୋଟିଏ ଦିନ କମିଶନରଙ୍କ ସହ” କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 20, 2026 at 3:08 PM IST

କଟକ: କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ନୂଆ ଓ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ । ସିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି “ଗୋଟିଏ ଦିନ କମିଶନରଙ୍କ ସହ” । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର କମିଶନରଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଦିନ କଟାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ଆଧିକାରିକ ୱେବସାଇଟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ଏକ ପ୍ରେସମିଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏମ୍‌ସି କମିଶନର ସୁଶ୍ରୀ କିରଣଦୀପ କୌର ସହୋତା, IAS ।

ଗୁଗୁଲ୍ ଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ:

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସିଏମ୍‌ସି ଅଧୀନରେ ଥିବା ସରକାରୀ, ବେସରକାରୀ ଓ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ । ଇଚ୍ଛୁକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ଆଧିକାରିକ ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଗୁଗୁଲ୍ ଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ଆବେଦନ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଏହି ଫର୍ମରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ।

କିରଣଦୀପ କୌର ସହୋତା, ସିଏମସି କମିଶନର (ETV Bharat Odisha)

ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା:

  • ୫୦ ମାର୍କର ଏକ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା
  • ୫ଟି ବିଷୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଚୟନ କରିବାକୁ ହେବ ।
  • ସେହି ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ୮୦୦ରୁ ୧୦୦୦ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିବନ୍ଧ ଲେଖିବେ ।
  • ନିଜ ଲେଖାକୁ 1 MB ମଧ୍ୟରେ ଫାଇଲ କରି ୱେବସାଇଟରେ ଅପ୍‌ଲୋଡ଼ କରିବେ ।
  • ଏହା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ- NCC, Scouts and Guides, NSS, ସାମାଜିକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ରେଡକ୍ରସ, କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଲବ୍ଧି, ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ନୂଆ ପ୍ରଣାଳୀର ଆବିଷ୍କାର, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଡିଜିଟାଲ ସାକ୍ଷରତା ଓ ସାଇବର ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସଚେତନତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କର୍ମଶାଳାରେ ଯୋଗଦାନ, ବକ୍ତୃତା, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ଚିତ୍ରକଳା, ଅଭିନୟ, ଜାତୀୟ ସ୍ବଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ଭୋଟର ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ଟ୍ରାଫିକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସ୍କୁଲ କମିଟି କିମ୍ବା କ୍ଳବରେ ନେତୃତ୍ଵ ପ୍ରଭୃତି ୧୦ଟି ବର୍ଗରେ ୫୦ ମାର୍କର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି ।

କମିଶନରଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ:

"ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ର କିମ୍ବା ଛାତ୍ରୀ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନଗର ପରିଚାଳନା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀକୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିବେ । ସେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ସହର ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବେ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କିତ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଧରି ସେ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିକଟରୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ" ବୋଲି ସିଏମସି କମିଶନର ସୁଶ୍ରୀ କିରଣଦୀପ କୌର ସହୋତା କହିଛନ୍ତି ।


ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଗ୍‌ଦର୍ଶନ ଦେବେ:

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନେତୃତ୍ୱ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଲୋକସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା, ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଗଢ଼ିବା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ସିଏମସି କମିଶନର କହିଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ସଫଳ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ଏହାର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି କମିଶନର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

'ଗୋଟିଏ ଦିନ କମିଶନରଙ୍କ ସହ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଅନୁଭୂତି ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବ । ଆବେଦନର ସମୟସୀମା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ଆଧିକାରିକ ୱେବସାଇଟ ଓ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜାଣିପାରିବେ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେବଳ କଟକ ମହାନଗରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି କମିଶନର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

