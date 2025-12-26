ETV Bharat / state

ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସାଥୀ ମାଙ୍କଡକୁ ଟାଣିନେଲା କୁମ୍ଭୀର, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଦଳବଦ୍ଧ ହୋଇ ଭରା ନଦୀକୁ ଡେଇଁଲେ ପୂରା ଟିମ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ

ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ମଣିଷଟିଏ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ମୁହଁ ଆଡେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି । ଏପିର ମଣିଷକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ ମାଙ୍କଡ ଟିମ ।

entire monkey troop jumped into the swollen river to save their friend
ସାଥୀ ମାଙ୍କଡକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଦଳବଦ୍ଧ ହୋଇ ଭରା ନଦୀକୁ ଡେଇଁଲେ ପୂରା ଟିମ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 26, 2025 at 5:50 PM IST

1 Min Read
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ହୁଗୁଳି ଯାଉଛି ସମ୍ପର୍କର ଡୋର । ହାତ ଛାଡି ଦେଉଛି ସାଥୀ । ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆପଣାର ମଣିଷକୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେବାକୁ ପଛଉ ନାହଁ ମଣିଷ । ଏମିତି ଏକ ଦୁନିଆର ଆଖି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଏହି ଭିଡିଓଟି । ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ସାଥୀ ମାଙ୍କଡଟିକୁ କୁମ୍ଭୀର ଟାଣି ନେଇଗଲା । ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ଟିମର ଅନ୍ୟ ମାଙ୍କଡମାନେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଡେଇଁ ପଡିଥିଲେ ନଦୀଗର୍ଭକୁ । ଧାଉଁଥିଲେ କୁମ୍ଭୀର ପଛେ ପଛେ । ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ଯେମିତି ବି ହେଉ, ସାଥୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ । ପଶୁମାନଙ୍କର ଏମିତି ଏକ ଆବେଗଭରା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଜଣେ ଦେଖଣାହାରୀ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ କଏଦ କରି ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ।

ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମଳିଥିଲା ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖରିନାସି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ । ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିବା ଏକ ମାଙ୍କଡ ପଲ ନିଜ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଦଳ ବାନ୍ଧି ଭରାନଦୀରେ ଧାଡି ହୋଇ ଚାଲିଥିଲେ । କାରଣ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଏହି ଦଳର ଏକ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଝାମ୍ପି ନେଇଥିଲା କୁମ୍ଭୀର। କୁମ୍ଭୀର ପାଟିରେ ଥିବା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଦଳ ପ୍ରାଣପଣେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ ।

ସାଥୀ ମାଙ୍କଡକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଦଳବଦ୍ଧ ହୋଇ ଭରା ନଦୀକୁ ଡେଇଁଲେ ପୂରା ଟିମ (Etv Bharat)

ଖରିନାସି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ମହାନଦୀର ଶାଖା ନଦୀ ଖରିନାସି ଗଳିଆ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । କୁମ୍ଭୀର ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ଟିକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା, ମାଙ୍କଡଟି ବିକଳରେ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲା । ତାର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ନଦୀ ଆରପଟେ ଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ ପଲ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ନଦୀ ପାର ହୋଇ କୁମ୍ଭୀର କବଳରୁ ମାଙ୍କଡ଼ଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହି ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥିବା ଜଣେ ଯୁବକ ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ।

ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ମଣିଷଟିଏ ଯଦି ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛି ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ ମୁହଁ ଆଡେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏଠି ନିଜ ଦଳର ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ବିପଦରେ ପଡିଥିବା ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗାଇ କୁମ୍ଭୀର ଭର୍ତ୍ତି ନଦୀ ପାର ହୋଇ ତା ନିକଟରେ ପହଁଞ୍ଚି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାଥି ମାଙ୍କଡଟିକୁ କୁମ୍ଭୀର କବଳରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିନଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପଶୁ ହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ବନ୍ଧୁପ୍ରୀତି ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ।


ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

