ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ବୀର୍ ଗାଥା ଭଳି ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚମକିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଛାତ୍ରୀ ବ୍ରିନ୍ଦାରାଣୀ
Published : January 28, 2026 at 11:19 PM IST
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ-ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ପରୀକ୍ଷା ପେ' ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ବୀର୍ ଗାଥା ଭଳି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚମକିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ବ୍ରିନ୍ଦାରାଣୀ ପଣ୍ଡା । ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଝିଅ ବ୍ରିନ୍ଦାରାଣୀ ପ୍ରାୟ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଧରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସହିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟା ଓ ଏହାର ସମାଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ବ୍ରିନ୍ଦା ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ରହିଥିବା ସମୟ ପରିଚାଳନା ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଫେରିବା ପରେ କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ । ଏପରିକି ଦେଶର ଜାତୀୟତାବୋଧକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୁହାଯାଉଥିବା ବୀର୍ ଗାଥା-5.0 ଭଳି ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ବ୍ରିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧିତ ହେବା ସହିତ 10000 ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥରାଶି ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି । ଏପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଏବଂ ବୀର୍ ଗାଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରିବା ପରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ । ଦେଖିବା ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ ..
ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଆଶା ରହିଥିଲା ଦିନେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଅନେକଥର ମନରେ ଭାବିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ । ହେଲେ ଏତେ ଶ୍ରୀଘ୍ର ଯେ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ ତାହାକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ବ୍ରିନ୍ଦାରାଣୀ ପଣ୍ଡା । ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ବୀର୍ ଗାଥା ଭଳି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଚମକିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ । ପ୍ରତେକ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡିଶାରୁ ଜଣେ ମାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଭାବରେ ବ୍ରିନ୍ଦାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅବସରରେ ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରିନ୍ଦା ପ୍ରାୟ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଧରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ । ଏପରିକି ବିନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ସମୟ ପରିଚାଳନାରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଓ ତାହାର ସମାଧାନ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ କଥା ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଟାଟା ବେଞ୍ଜ ଛକ ନିକଟରେ ରହିଥିବା କେ.ସି.ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ବ୍ରିନ୍ଦାରାଣୀ ପଣ୍ଡା । ବ୍ରିନ୍ଦା ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ରେକର୍ଡ଼ କରି ପଠାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପୁଣି ଦୁଇ ଥର ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଠକ ହେବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ବ୍ରିନ୍ଦା ଗତ 22 ତାରିଖରେ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ଆୟୋଜିତ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାରା ଦେଶରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ମୋଟ 37 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ବ୍ରିନ୍ଦା । ଯାହାକି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।
ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପରେ ବ୍ରିନ୍ଦା ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ଏଗ୍ଜାମ ଓ୍ବାରିୟର୍ସ ପଢ଼ି କିଭଳି ଏହା ସହାୟକ ହୋଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ । ଉତ୍ତରରେ ବ୍ରିନ୍ଦା କହିଥିଲେ ଯେ ସମୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଏଗ୍ଜାମ ଓ୍ବାରିୟର୍ସ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ପରେ ସମୟ ପରିଚାଳନା ଠିକ୍ ରହୁଛି । ବ୍ରିନ୍ଦାଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ଶୁଣିବା ପରେ ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦ୍ରାଙ୍କୁ ଅନେକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବା ନେଇ 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ । ଯାହାକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫେରିବା ପରେ ନିଜର ଖୁସି ଜାହିର କରିବା ସହିତ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସହ ପ୍ରାୟ ତିନି ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ନେଇ ଆଦୌ ଭାବିନଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଇଥିବା ନେଇ ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି ପରାମର୍ଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ରହିଥିବା ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ରିନ୍ଦା । ଏପରିକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ସମୟର ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଅନେକ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ପଚାରି ବୁଝିଥିବା ବେଳେ ସେ ସେହି ବିଷୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ଏପରିକି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏହି ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ କେବଳ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ତା ନୁହେଁ ବରଂ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ବ୍ରିନ୍ଦା ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ଜାତୀୟତା ବୋଧକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୀର୍ ଗାଥା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଦୁଇ ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିନ୍ଦ୍ରା ଅନ୍ୟତମ । ବୀର୍ ଗାଥା-5.0 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ପ୍ରାୟ ଏକ କୋଟି ୯୦ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚାରୋଟି ବର୍ଗରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ରହିଥିବା କଣ୍ଟେଟର ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ସୁପର୍ 100ରେ ମନୋନୀତ ହେବା ପରେ ପୁଣି ସୁପର ୨୫ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ । ଆଉ ଶେଷରେ ବୀର୍ ଗାଥାକୁ ନେଇ ନିଖୁଣ ଚିତ୍ରକଳା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିବା ପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ସେନାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବା ସହିତ 10 ହଜାର ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଅର୍ଥ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଦୁଇ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଓଡିଆ ଝିଅର ଏଭଳି ସଫଳତା ପାଇ ଫେରିବା ଛାତ୍ରୀ ବ୍ରିନ୍ଦାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଛି । ବ୍ରିନ୍ଦାଙ୍କ ଏଭଳି ସଫଳତା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ।
ଗୋଟିଏପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ ଏଥିସହ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ବୀର୍ ଗାଥାରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ବ୍ରିନ୍ଦାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଯାଇଛି ।
