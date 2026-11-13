‘ଷ୍ଟକିଂ’ ବିରୋଧରେ ରଣହୁଙ୍କାର: 'ମହିଳାଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି': ବିଜୟା ରାହାତକର
ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଷ୍ଟକିଂ ଭଳି ଅପରାଧର ମୁକାବିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସଚେତନତା କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜିତ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ
Published : November 13, 2026 at 8:21 PM IST
WOMEN COMMISSION in RAMADEVI UNIVERSITY, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମହିଳାଙ୍କୁ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ପିଛା କରିବା, ବାରମ୍ବାର ଯୋଗାଯୋଗ କରି ହଇରାଣ କରିବା କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନଜର ରଖିବା ଆଉ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତି ‘ଷ୍ଟକିଂ’ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ । ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଇନ ସହ ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ । ମହିଳାଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ । ଏଭଳି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବିଜୟା ରାହାତକର ।
ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଷ୍ଟକିଂ ଭଳି ଅପରାଧର ମୁକାବିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ଓ ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ସଚେତନତା କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନୂତନ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଆୟୋଜିତ କର୍ମଶାଳାରେ ମୁଖ୍ୟଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ରାହାତକର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରିଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଓ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି । ସିନେମାରେ କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କ ପିଛା କରିବାକୁ ପ୍ରେମ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ମହିଳାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା କିମ୍ବା ଅଧିକାର ଜାହିର କରିବା ଅପରାଧ ଅଟେ ।
ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ବା ମହିଳା ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କଲେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଜିରୋ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦାଖଲ କରିବା ସହ ମହିଳା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ସୁବିଧା ରହିଛି । ସେହିପରି ନକଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଫଟୋର ଅପବ୍ୟବହାର ଓ ମୋବାଇଲ୍ ହ୍ୟାକିଂ ଭଳି ସାଇବର ଅପରାଧ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଅଧିକାର ଓ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନ ।
ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଶରେ ୧୮୧ ମହିଳା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଏବଂ ୧୧୨ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପୋଲିସ ସହାୟତା ନମ୍ବର ରହିଛି । ଅସୁବିଧା କିମ୍ବା ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଏହି ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସହାୟତା ନେଇପାରିବେ ମହିଳା । ଅନ୍ୟପଟେ ଷ୍ଟକିଂ ବା ପିଛା କରିବା ଭଳି ଘଟଣାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ ସମସ୍ୟା ଆପେ ଆପେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଅପରାଧୀଙ୍କ ସାହସ ବଢ଼ିପାରେ । ତେଣୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଫଟୋ, ଭିଡିଓ ଭଳି ପ୍ରମାଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଷ୍ଟକିଂ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଅଜଣା ହୋଇନଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ଥାଇପାରନ୍ତି ।
ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କେବଳ ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି । କୌଣସି ଝିଅ କିମ୍ବା ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା କିମ୍ବା ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ କହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ବରଂ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନର ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମହିଳା ଆୟୋଗ ବୈଠକ; ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର