ETV Bharat / state

‘ଷ୍ଟକିଂ’ ବିରୋଧରେ ରଣହୁଙ୍କାର: 'ମହିଳାଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି': ବିଜୟା ରାହାତକର

ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଷ୍ଟକିଂ ଭଳି ଅପରାଧର ମୁକାବିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସଚେତନତା କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜିତ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ

A clarion call against 'stalking': 'Respecting a woman's dignity and wishes is true strength' – Vijaya Rahatkar
‘ଷ୍ଟକିଂ’ ବିରୋଧରେ ରଣହୁଙ୍କାର: 'ମହିଳାଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି': ବିଜୟା ରାହାତକର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 13, 2026 at 8:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

WOMEN COMMISSION in RAMADEVI UNIVERSITY, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମହିଳାଙ୍କୁ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ପିଛା କରିବା, ବାରମ୍ବାର ଯୋଗାଯୋଗ କରି ହଇରାଣ କରିବା କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନଜର ରଖିବା ଆଉ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତି ‘ଷ୍ଟକିଂ’ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ । ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଇନ ସହ ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ । ମହିଳାଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ । ଏଭଳି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବିଜୟା ରାହାତକର ।

‘ଷ୍ଟକିଂ’ ବିରୋଧରେ ରଣହୁଙ୍କାର: 'ମହିଳାଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି': ବିଜୟା ରାହାତକର (ETV Bharat Odisha)


ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଷ୍ଟକିଂ ଭଳି ଅପରାଧର ମୁକାବିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ଓ ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ସଚେତନତା କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନୂତନ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଆୟୋଜିତ କର୍ମଶାଳାରେ ମୁଖ୍ୟଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ରାହାତକର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରିଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଓ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି । ସିନେମାରେ କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କ ପିଛା କରିବାକୁ ପ୍ରେମ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ମହିଳାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା କିମ୍ବା ଅଧିକାର ଜାହିର କରିବା ଅପରାଧ ଅଟେ ।



ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ବା ମହିଳା ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କଲେ ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ଜିରୋ ଏଫ୍‌ଆଇଆର୍ ଦାଖଲ କରିବା ସହ ମହିଳା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ସୁବିଧା ରହିଛି । ସେହିପରି ନକଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଫଟୋର ଅପବ୍ୟବହାର ଓ ମୋବାଇଲ୍ ହ୍ୟାକିଂ ଭଳି ସାଇବର ଅପରାଧ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଅଧିକାର ଓ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନ ।

NCW CHAIRPERSON VIJAYA RAHATKAR
NCW CHAIRPERSON VIJAYA RAHATKAR (ETV Bharat Odisha)



ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଶରେ ୧୮୧ ମହିଳା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଏବଂ ୧୧୨ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପୋଲିସ ସହାୟତା ନମ୍ବର ରହିଛି । ଅସୁବିଧା କିମ୍ବା ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଏହି ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସହାୟତା ନେଇପାରିବେ ମହିଳା । ଅନ୍ୟପଟେ ଷ୍ଟକିଂ ବା ପିଛା କରିବା ଭଳି ଘଟଣାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ ସମସ୍ୟା ଆପେ ଆପେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଅପରାଧୀଙ୍କ ସାହସ ବଢ଼ିପାରେ । ତେଣୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଫଟୋ, ଭିଡିଓ ଭଳି ପ୍ରମାଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଷ୍ଟକିଂ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଅଜଣା ହୋଇନଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ଥାଇପାରନ୍ତି ।

ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନୂତନ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଆୟୋଜିତ କର୍ମଶାଳାରେ ମୁଖ୍ୟଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ ବିଜୟା ରାହାତକର
ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନୂତନ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଆୟୋଜିତ କର୍ମଶାଳାରେ ମୁଖ୍ୟଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ ବିଜୟା ରାହାତକର (ETV Bharat Odisha)



ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କେବଳ ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି । କୌଣସି ଝିଅ କିମ୍ବା ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା କିମ୍ବା ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ କହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ବରଂ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନର ।


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମହିଳା ଆୟୋଗ ବୈଠକ; ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

RAMADEVI UNIVERSITY
WOMEN COMMISSION
NCW CHAIRPERSON VIJAYA RAHATKAR
ବିଜୟା ରାହାତକର
ଷ୍ଟକିଂ ବିରୋଧରେ ରଣହୁଙ୍କାର

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.