ଗୋଡ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ୭୩ ବର୍ଷୀୟ ଶୁକଦେବଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ... ଟ୍ରାଇ ସାଇକେଲରେ ନୟାଗଡରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG
ଟ୍ରାଇ ସାଇକେଲରେ ୭୩ ବର୍ଷୀୟ ଶୁକଦେବ ଦୁଇ ଦିନ ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ୧୦ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଅତିବାହିତ କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : August 7, 2026 at 12:57 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ସେ ଥକି ନାହାନ୍ତି । ଏପରିକି ପରିଣତ ବୟସରେ ନିଜର ଏକାକୀ ସଂଙ୍ଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ବିତାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିନାହାନ୍ତି । ଗତ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୋଡରେ ପାଇଥିବା ଆଘାତର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଇ ସାଇକେଲରେ ନୟାଗଡରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୧୩୦ କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ଶୁକଦେବ ନାହାକ । ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବା ଆଶାରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବୟସରେ ଶୁକଦେବଙ୍କ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଜାଣିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍.କେ.ସି.ଜିରେ ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା । ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରେ ତାଙ୍କୁ ପିଏମ୍ଆର୍ ବିଭାଗକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି।
ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନୟାଗଡରୁ ସାଇକେଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର
ଶୁକଦେବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଡେଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ବାର୍ଡ଼କୁ ରଖି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ନିଜର ଟ୍ରାଇ ସାଇକେଲ ଚଲାଇ ୭୩ ବର୍ଷୀୟ ଶୁକଦେବ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦିନ ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ୧୦ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଅତିବାହିତ କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଏମକେସିଜି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଅର୍ଥାଭାବ ଓ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସହଯୋଗୀ ନଥିବାରୁ ସେ ନିଜ ଟ୍ରାଇ ସାଇକେଲରେ ଗତ ଗୁରୁବାର (ଜୁଲାଇ 30) ସକାଳେ ନିଜ ଗ୍ରାମରୁ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିପଦର ଓ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ ।
ଶୁକଦେବଙ୍କ କହିବା କଥା ‘‘ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିବା ପରେ ମୋର ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବା ସହିତ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉଛି’’ ।
4 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଡ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ଶୁକଦେବ
ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶରଣକୂଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରସାହି ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ଶୁକଦେବ ନାହାକ । ଗତ ୮ ରୁ ୧୦ ବର୍ଷ ତଳେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ପୁଅ ମାନସିକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ । ସମୟ ଥିଲା ନିଜ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଥାନାକୁ ଯାଇ ଖବର ଦେବା ସହିତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ହେଲେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବୟସରେ ଗତ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ବେଳେ ପାରିବାରିକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟଦାୟକ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବାମ ଗୋଡରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇସାରିଛନ୍ତି ।
ଦୁଇ ଗୋଡକୁ ଛନ୍ଦି ରଖି ରହୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ଲକ ସହାୟତାରେ ଶୁକଦେବଙ୍କୁ ଏକ ଟ୍ରାଇ ସାଇକେଲ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ହେଲେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ପାଇ ନିଜର ଏକମାତ୍ର ଭରସା ସାଜିଥିବା ଟ୍ରାଇ ସାଇକେଲକୁ ଧରି ନୟାଗଡରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ ଶୁକଦେବ।
ପ୍ରାୟ ଚାରି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଥିବା ଏକ କୂଅ ନିକଟରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ତାଙ୍କ ବାମ ଗୋଡ଼ର ଖଞ୍ଜା ଖସିଯାଇଥିଲା । ସେ ନୟାଗଡ଼ର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ। ତେବେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ଏମକେସିଜି ମେଡ଼ିକାଲ ପକ୍ଷରୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ଓ ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଏଠାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ଆରୋଗ୍ୟ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଶୁକଦେବ ।
ମେଡିକାଲର ଅଧିକ୍ଷକ ପ୍ରଫେସର ସୁଦୀପା ଦାଶଙ୍କ କହିବା କଥା ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବା ଆଶାରେ ଶୁକଦେବ ୧୩୦ କିଲୋମିଟର ଟ୍ରାଇ ସାଇକେଲ ଚଲାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଏମ.କେ.ସି.ଜିରୁ ସେ କିଭଳି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିବେ ସେନେଇ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇବେ । ରୋଗୀର ଯାହା ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହାର ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଚିକିତ୍ସା କରିବୁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ପିଜି ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ଅଭିଯୋଗ: କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଲେ ଆହୁରୀ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCGରୁ ଚିହ୍ନଟ, ଆତଙ୍କିତ ନହେବାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର