ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ୬୦ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ: ପକ୍କା ଘର ଅପେକ୍ଷାରେ ୧୩ ପରିବାର
ଖଡିଆଳ ସହର ଭିତରେ ରହିଥିଲେ ହେଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏସାହିର ରାସ୍ତା ଆଜିଯାଏ ପାଇନାହିଁ । ଏ ବସ୍ତିର ଅଭିଶପ୍ତ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସାତସପନ! ରିପୋର୍ଟ-ମୋତିଲାଲ ବାଗ୍
Published : November 3, 2026 at 6:31 PM IST
ନୂଆପଡ଼ା: “ଆମର କିଛି ନାହିଁ ବାବୁ । ନା ଜମି ଅଛି, ନା ଘର ଖଣ୍ଡେ ଅଛି..” ପୋଖରୀ ହୁ଼ଡା ଉପରେ ଛିଣ୍ଡା ପଲିଥିନ ଟାଙ୍ଗି ରହୁଥିବା 50 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଏ ହେଉଛି କୋହ ଭରା ଅଭିଯୋଗ । ସର୍ବନିମ୍ନ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ମଣିଷର ଜୀବନ କେତେ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବେଶ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ । ଯେଉଁ କୁଡ଼ିଆରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଝରେ, ଖରା ହେଲେ ତାତିରେ ଛଟପଟ ହୁଅନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା, ସେହି କୁଡ଼ିଆରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ନୂଆ ପିଢ଼ି। ୧୯୬୫ର ମରୁଡ଼ି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଘର ଛଡ଼ା କଲା, ଆଉ ୨୦୨୬ର ବିକାଶ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଦେଇପାରିଲାନି। ଏହି ଅନ୍ଧାରୀ ସାହିର କାହାଣୀ ଥରେ ଦେଖିଲେ ଆଖି ଓଦା ହୋଇଯିବ । ଏ କାହାଣୀ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସାହିର ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଫାଇଲରେ ହଜିଯାଇଥିବା ଆନେକ ଗରିବଙ୍କ ଚିତ୍କାର।
ଏ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ଏନ୍ଏସିର ୧୨ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଡ଼େଲବନ୍ଧ ସାହିର ଦୃଶ୍ୟ । ଏଠି ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା ଉପରେ ଅତି ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଳ ଛପର କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ୧୩ ପରିବାରର ପ୍ରାୟ ୫୦ ଜଣ ଛୋଟବଡ଼ ସଦସ୍ୟ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଘରେ ପାଣି ପଶିବାର ଆଶଙ୍କା, ଖରା ହେଲେ ଅସହ୍ୟ ଗରମ, ଆଉ ଜୀବନ ଯାପନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା। ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ କେବେ ମିଳିବ? କେବେ ମିଳିବ ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବାସଗୃହ? କେବେ ଦୂର ହେବ ସେମାନଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା? ଏନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ..
ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏ ସାହିର ରାସ୍ତା ଖୋଜି ପାଏ ନାହିଁ
ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗୁଡ଼େଲବନ୍ଧ ସାହି । ଖଡ଼ିଆଳ NAC ଅନ୍ତର୍ଗତ ୧୨ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ରହିଛି ଏହି ଅବହେଳିତ ଇଲାକା । ଖଡିଆଳ ସହର ଭିତରେ ରହିଥିଲେ ହେଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏହି ସାହିର ରାସ୍ତା ଆଜିଯାଏ ପାଇନାହିଁ । ଗରିବଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର, ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଘରଡିହ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପରି ଅନେକ ଯୋଜନା ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଏ ବସ୍ତିର ଅଭିଶପ୍ତ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଯେମିତି ସାତ ସପନ!
୧୯୬୫ର ମରୁଡ଼ି ସବୁ ଛଡେଇନେଲା, ସେବେଠୁ ଚାଲିଛି ସଂଘର୍ଷ
୧୯୬୫ ମସିହାର ଭୟାବହ ମରୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଜୀବିକା ଓ ପେଟକୁ ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଆଶାରେ ନିଜ ମୂଳ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଖଡ଼ିଆଳ ସହରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଏହି ଲୋକମାନେ। ସହରର ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ କାମଧନ୍ଦା କରି ସେଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ସମୟ ବଦଳିଲା, ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ବିତିଗଲା। ୧୯୬୫ରୁ ୨୦୨୬, ଦୀର୍ଘ ୬୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏମାନେ ଖଡ଼ିଆଳ ସହରର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗରିବ, ଅସହାୟ ଓ ଖଟିଖିଆ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନିଜସ୍ୱ ଛାତଟିଏ ନାହିଁ। ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା ଉପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଘର କରି ଜୀବନ ଜିଉଁଛନ୍ତି ।
ଏମିତି ଅସହାୟତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ନବଜାତ ଶିଶୁ, ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ଦିନ ଏକ ନୂଆ ସଂଘର୍ଷ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଦୀର୍ଘ ୬୦ ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ସହରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଏହି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ କାହିଁକି?
ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ଆବେଦନ-'ଆମକୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ'
ଏହି ବସ୍ତିର ଚିତ୍ରୀ ଶବର । ପେଟ ପାଇଁ ଦାନା ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଜୀବନର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି । ଚିତ୍ରୀ କହନ୍ତି, ‘ଏହି ଭଙ୍ଗା କୁଡିଆ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି । ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିବା ଆମ ପିଲାମାନେ ବାହାହୋଇ ନାତି ନାତୁଣୀ ଦେଖିଲୁଣି । ହେଲେ ଏ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ନିଜସ୍ୱ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଜାଣେନି । ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଦାବି, ଘର ଖଣ଼଼୍ଡେ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆଉ ବର୍ଷା, ବାତ୍ୟା, ଖରା ସହ ଲଢି ପାରିବୁନି ।'
ଖାଲି ଚିତ୍ରୀ ନୁହଁନ୍ତି, ଗାଁର ଲମ୍ବୁଧର ଶବର, ବାଲି ବାଗ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାଗଙ୍କ ପରି ଅନେକ ବରିିଷ୍ଠ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସମାନ ଦାବି, ସମାନ ଅଭିଯୋଗ । ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଲୋକମାନେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସଫଳତା କେତେ ଦୂର? ୧୯୬୫ ମସିହାରୁ ଏଠାରେ ରହି ଆସୁଥିବା ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଜି ବି ରହିଛି ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନ। ସେମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନୁହେଁ, ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ।
ଏ ନେଇ ଖଡ଼ିଆଳ NAC ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଉଜ୍ଜଳ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଭେ ଓ DPR ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ ଥଇଥାନର ଆଶ୍ୱାସନ ମିଳିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ । ବିଗତ ସରକାର ସମୟରେ ଜାଗା ମିଶନରେ ଆମେ 13ଟି ପରିବାରକୁ ଘର ଦେଇଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ପାରି ନ ଥିଲୁ । ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଏ ନେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏକ ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟୋରେଜ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରି ଏମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯିବ । ଏ ନେଇ ସର୍ଭେ କାମ ସରିଲାଣି । ଗୁଡ଼େଲବନ୍ଧ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସମେତ ଆହୁରି 600 ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛୁ । ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି ଯୋଜନାରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।”
ତେବେ ଏହି ଆଶ୍ୱାସନ କେବେ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେବ, କେବେ ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟ ପାଇବେ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୂଆପଡ଼ା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗାଁର ଅର୍ଥନୀତି ବଦଳାଉଛନ୍ତି ତିଳୋତ୍ତମା... ୮୦ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୀବିକା, ନିଜ ରୋଜଗାର ବାର୍ଷିକ ୧୦ ଲକ୍ଷ !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଡିଜାଇନ ଓ ରଙ୍ଗୀନ ଦୀପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନ, ମାଟିଦୀପ କାରିଗରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା 'ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ମିଳୁନି ପାରିଶ୍ରମିକ'