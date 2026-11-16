୨୭ ବର୍ଷର ନିଆରା ପରମ୍ପରା; ନା ମୋବାଇଲର ମୋହ ନା ଇଣ୍ଟରନେଟର ନିଶା...ତାସ ପତାରେ ମତୁଆଲା ଖେଳାଳି ଓ ଦର୍ଶକ
ଗଁପୁର ଗ୍ରାମରେ ଦୀର୍ଘ ୨୭ ବର୍ଷ ଧରି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଆସୁଛି ତ୍ରିନାଥ ଦେବ ୨୮ ପଏଣ୍ଟ ତାସ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ । ଚଳିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ୬୪ଟି ଟିମ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ-ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା
Published : November 16, 2026 at 3:32 PM IST
ଖୋରଧା: ହାତରେ ମୋବାଇଲ ନୁହେଁ, ତାସର ପତ୍ତା । ମୋବାଇଲ ପରଦାରେ ଆଖି ରଖିବା ବଦଳରେ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଚାଲ ଉପରେ । କିଏ ମାରିବ ବିଜୟୀ ଚାଲ, କିଏ ହାତେଇବ ବାଜି, ତାହାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା । ତାଳି, ହୋହଲ୍ଲା ଓ ହସଖୁସିରେ ଦୁଲୁକୁଛି ମଣ୍ଡପ । ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା ଖେଳର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୋରଧା ଗଁପୁରରେ । ଗଁପୁର ଗ୍ରାମରେ ଦୀର୍ଘ ୨୭ ବର୍ଷ ଧରି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଆସୁଛି ତ୍ରିନାଥ ଦେବ ୨୮ ପଏଣ୍ଟ ତାସ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ । ଚଳିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ୬୪ଟି ଟିମ ଭାଗ ନେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିମ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କଡ଼ା ମୁକାବିଲା । ଗଁପୁର ଗ୍ରାମର ତାସ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଚୋରି...
କେତେବେଳେ ନୀରବତା, କେତେବେଳେ କରତାଳି
ରବିବାର ଚାଲିଥିଲା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ । ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାତି ଯାଏ ଚାଲିଥିଲା । ତାସର ପ୍ରତିଟି ପତା ସହ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଚାଲ ଓ ରଣକୌଶଳ ଖେଳକୁ କରୁଛି ରୋମାଞ୍ଚକର କରୁଥିଲା । ଅନୁଭବ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧିର ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ । କେବଳ ଖେଳାଳି ନୁହନ୍ତି, ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ ନୁହେଁ। ନିଜ ପସନ୍ଦର ଟିମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ସହ ପ୍ରତିଟି ଚାଲକୁ ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ଦେଖୁଥିଲେ ଦର୍ଶକ । କେତେବେଳେ ନୀରବତା ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ବିଜୟୀ ଚାଲରେ ତାଳି ଓ କରତାଳି । ଏମିତି ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ଭିତରେ ଜମିଥିଲା ତାସ ଖେଳର ଆସର । ଶେଷରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ଗଁପୁର ଗ୍ରାମର ଲିଟୁନା କାମଳା, ଅରୂପ ଭୋଇ । ଉପ ବିଜେତା ହୋଇଥିଲେ କୋଟପଲା ଗ୍ରାମର ପ୍ରଭାତ ବେହେରା ଓ ଭାବଗ୍ରାହୀ ମହାପାତ୍ର ।
ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ତାସ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ
ଆଜିର ଯୁଗରେ ପିଲାଠାରୁ ବୟସ୍କ, ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଘରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ସହ କଥା ହେବା ବଦଳରେ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି । ଏଭଳି ସମୟରେ ଗଁପୁରର ଏହି ତାସ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି । ଏଠି ନାହିଁ ମୋବାଇଲର ମୋହ, ଅଛି ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ବସି ହସିବା, କଥା ହେବା ଓ ଖେଳର ମଜା ନେବାର ନିଆରା ଅନୁଭୂତି । ତେଣୁ ଏହି ଆୟୋଜନ କେବଳ ତାସ ଖେଳରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ । ଏହା ଗ୍ରାମୀଣ ପରମ୍ପରାକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବା ସହ ଭାଇଚାରା, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଓ ସାମାଜିକ ଏକତାର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଛି ।
ଗଁପୁର ଗାଁର ୨୭ ବର୍ଷର ଏହି ପରମ୍ପରା
୨୭ ବର୍ଷର ଏହି ପରମ୍ପରା ଆଜି ବି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି କରିପାରିଛି । ଆଧୁନିକତାର ଚାକଚକ୍ୟ ଭିତରେ ଗାଁର ଏହି ନିଆରା ଆୟୋଜନ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଯେ, ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ସହ ଯୋଡ଼ିବାର ଆନନ୍ଦ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ । ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଖୋରଧା, ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ ଭଳି ଜିଲାରୁ ବହୁ ଖେଳାଳି ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରବେଶ ଶୁଳ୍କ ନଥିବା ବେଳେ ବିଜେତା ଓ ଉପବିଜେତା ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
ଖେଳାଳି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜଗଦେବ କହିଛନ୍ତି, 'ଭାଇଚାରା ସମ୍ପର୍କକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ଗାଁ ଗାଁରୁ ଏହି ଖେଳ ହଜିଯିବାକୁ ବସିଲାଣି । ଆମର ଏହି ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ଏହିଭଳି ତାସ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ।'
ସେହିପରି ଶ୍ରୀ ତ୍ରିନାଥ ଦେବ ତାସ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟର ସଭାପତି ଅଭିରାମ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, 'ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଖେଳ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି । ଆମେ ବିନା ପ୍ରବେଶ ଫିରେ ଏହି ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ । ଗାଁ ଗାଁରେ ଆୟୋଜନ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ଏବେ ପ୍ରାୟ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି । ଆମର ଏହି ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲାରୁ ଖେଳାଳି ମାନେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।'
ସେହିପରି ଗାଁର ଜଣେ ଖେଳାଳି ମାଗୁଣି ସାହୁ କହିଛନ୍ତି 'ଏହି ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ଦୀର୍ଘ ୨୭ ବର୍ଷ ଧରି ଆୟୋଜନ ହେଉଛି । ଖୁସିରେ ଏହି ଖେଳ ଖେଳି ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ଖେଳାଳି ଓ ଦର୍ଶକ ।'
ଖେଳାଳି ଭଗବାନ ମହାନ୍ତି କହନ୍ତି, 'ମୁଁ ତିରିଶ ବର୍ଷ ଧରି ତାସ ଖେଳ ଖେଳୁଛି । ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ବର୍ଷ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି । ଏହି ଖେଳ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଓ କୌଶଳ ଆବଶ୍ୟକ । ଆମେ ଏ ଖେଳକୁ ଖୁବ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ । '
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା; ଗଞ୍ଜାମର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ତାସ ଖେଳ