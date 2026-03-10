ETV Bharat / state

ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା: 9 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ, ନାବାଳକ ଅଟକ

ଅପେରା ଚାଲୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଯାଞ୍ଚକରିଥିଲେ । କ୍ୟାମେରା ଫୁଟେଜରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଝିଅଟିକୁ ଡାକିନେଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

9 year old girl accused of molestation minor detained in Kendrapara
ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 10, 2026 at 1:56 PM IST

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା । ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପାଟକୁରା ପୋଲିସ । କିଛିଦିନ ତଳେ ଏକ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀ ପାଶବିକ ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହେବା ଘଟଣା କେନ୍ଦ୍ରାପଡାକୁ ନିନ୍ଦିତ କରିଥିଲା । ଏବେ ପୁଣି ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଆଉଥରେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରାଇଛି।

ଦୋଳ ମେଳଣ ଅବସରରେ ଅପେରା ପରିବେଷଣ ଚାଲିଥିବାବେଳେ ଜଣେ ୯ ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଅପେରା ପାଖରୁ ଡାକି ନେଇ ଜଣେ ୧୬ ବର୍ଷର ନାବାଳକ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ଘଟଣା ସମଗ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଏହି ଅପରାଧିକ ଘଟଣାଟି ମାର୍ଚ୍ଚ ୩ ତାରିଖରେ ଘଟିଥିବାବେଳେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ ସୋମବାର ପାଟକୁରା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ତତ୍କାଳ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ପାଟକୁରା ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକକୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ପଚରାଉଚୁରା ଜାରି ରଖିଛି।

ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ୯ ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ

ପାଟକୁରା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମହମ୍ମଦ ଫୋନରେ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଗତ ତିନି ତାରିଖ ଦୋଳ ମେଳଣ ଅବସରରେ ପାଟକୁରା ମେଳଣ ପଡ଼ିଆରେ ଅପେରା ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥିଲା।ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ନାବାଳିକାଜଣଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଅପେରା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲା । ଅପେରା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ କୁନି ପିଲାଟି ମେଳଣ ପଡ଼ିଆରେ ପଡିଥିବା ଦୋକାନ ବୁଲି ଦେଖିବାକୁ ଏକୁଟିଆ ଚାଲି ଆସିଥିଲା । ନାବାଳିକାକୁ ଏକୁଟିଆ ପାଇ ନାବାଳକ ଜଣକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ଅନ୍ଧାରୁଆ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଛାଡି ଦେଇଥିଲା।


ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଦେଖି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଚିହ୍ନଟ

ପରଦିନ ନାବାଳିକା ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ । ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ ହେଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକଙ୍କ ପରିଚୟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହି ପାରିନଥିଲା ଝିଅଟି । ତେବେ ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁତ ଖୋଜଖବର ନେବାସହ ପରେ ଅପେରା ଚାଲୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । କ୍ୟାମେରା ଫୁଟେଜରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକ ଝିଅଟିକୁ ଡାକି ନେଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତର ଘର ପାଟକୁରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ନାବାଳିକାର ପରିବାର ଲୋକେ ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ ୫୦/୨୦୨୬ରେ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ କରାଯିବା ସହ ବିଏନଏସ ଧାରା ୧୩୭(୨), ୭୦(୨),୧୧୫(୨),୩୫୧(୩) ଓ ୬ ପୋକ୍ସୋ ଧାରାରେ ନାବାଳକ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖା ଯାଇଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। ଏହି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଓ ଉଭୟ ନାବାଳିକା ଏବଂ ନାବାଳକଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହୋଇ ନାବାଳିକାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପାଟକୁରା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ।


ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

