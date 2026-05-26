ଜୁନ ପହିଲାରୁ 9 ଦିନିଆ 'ମହେନ୍ଦ୍ର ମେଳା'; ପ୍ରଥମ ଥର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଯଜ୍ଞ, 3 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସାମିଲ ସମ୍ଭାବନା
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯୋଗଦାନ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : May 26, 2026 at 10:30 AM IST
ଗଜପତି: ଆସନ୍ତା ଜୁନ 1 ତାରିଖରୁ 9 ତାରିଖ ଯାଏଁ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଐତିହାସିକ ‘ମହେନ୍ଦ୍ର ମେଳା’ । ଏହି 9 ଦିନିଆ ମେଳାରେ ଭଗବତ ଗୀତା ଓ ରାମଚରିତ ପାରାୟଣ, ଘୃତ ଯଜ୍ଞ, ନାମ ଯଜ୍ଞ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 3ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସାମିଲ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ମେଳାର ଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା ଯୋଗଦେଇ ଏହାର ତଦାରଖ କରିବା ସହ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଆସନ୍ତା 1 ତାରିଖ ଠାରୁ 9 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ‘ମହେନ୍ଦ୍ର ମେଳା’ । ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଯଜ୍ଞ କରିବା ବିଧେୟ । ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା କରାଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ତାହା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । 5 ହଜାର ଲୋକେ ରହିପାରିବା ଭଳି ଟେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ପଡୁଥିବା ବର୍ଷରେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଏଭଳି ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏପରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ପଡୋଶୀ ଗଞ୍ଜାମ ସମେତ ଓଡିଶା ତଥା ଓଡିଶା ବାହାରୁ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସାମିଲ ହେବେ । ମହେନ୍ଦ୍ର ମେଳାର ଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବା ଅବସରରେ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବୁରଖତରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟାବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସେଠାକୁ ଲୋକେ ଆସିବା ପରେ ସେଠାରୁ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିର ମେଳା ସ୍ଥଳ ଯାଏଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ଯଜ୍ଞ ଓ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ତେଣୁ ସ୍ଥୀାନୀୟ ଲୋକେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଯଜ୍ଞର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ କହିଛନ୍ତି, "ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ ହେଉଛି ଏକ ଧର୍ମ ମାସ । ଏହି ମାସରେ ଯଜ୍ଞ କରିବା ବିଧେୟ । ତାହା ପୁଣି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଭଳି ଏକ ଧର୍ମ ସ୍ଥାନରେ ଯଜ୍ଞ ହେବା ସାରା ଜଗତ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣମୟ । ଏହାକୁ ଯଥା ବିଧି କରାଯାଉଛି ।"
ସେହିପରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଜ୍ଞ ଓ ମେଳା ଆୟୋଜନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା କିଭଳି କରିବୁ ସେଦିଗରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି