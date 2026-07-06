ଓଡିଶାରେ 8ମ ବେତନ କମିଶନ ଟିମ; ବେତନ, ପେନ୍ସନ ଓ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ନେଇ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା
ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରେ କୋଲକାତାରେ 8ମ ବେତନ କମିଶନର ଟିମର ଦୁଇ ଦିନିଆ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : July 6, 2026 at 9:36 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 8ମ ବେତନ କମିଶନର ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ଓ 8 ଜଣିଆ ଟିମ । 8ମ ବେତନ କମିଶନ ଟିମ ତିନି ଦିନିଆ ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି । କମିଶନର ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ପଙ୍କଜ ଜେନ ଓ ଟିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ, ପେନସନର ସଂଗଠନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି । ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଂଶ ଭାବେ କମିଶନ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନରଙ୍କ ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରେ ଜୁଲାଇ 9 ଓ 10 ତାରିଖରେ କୋଲକାତାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ହେବ । ଏହି ପରାମର୍ଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ କମିଶନ ତାହାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସୁପାରିଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୈଠକ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ?
8ମ ବେତନ କମିଶନକୁ 16 ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲା । ପରେ 3 ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଏହାର ଔପଚାରିକ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା । ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି କମିଶନ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନର ସଂଗଠନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । କମିଶନ ଗତ ଜୁନ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନଙ୍କଠାରୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି । ଏହି ବୈଠକରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଳ ବେତନ, ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା, ପେନସନ ସଂଶୋଧନ, ବିଭିନ୍ନ ଭତ୍ତା ଓ ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଭଳି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ।
କଣ ରହିଛି ପ୍ରମୁଖ ଦାବି-
ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବୃଦ୍ଧି ରହିଛି ପ୍ରମୁଖ ଦାବି । 7ମ ବେତନ କମିଶନରେ 2.57 ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଳ ବେତନ 7,000 ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ି 18,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା । ଏଥର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ 3.83 ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଯଦି ଏହା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଳ ବେତନ ପ୍ରାୟ 69,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେହିପରି ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଳ ବେତନ ବଢ଼ାଇବା, DAକୁ ମୂଳ ବେତନ ସହ ମିଶାଇବା, ନୂତନ ନ୍ୟୁନତମ ମଜୁରୀ ସୂତ୍ର ପ୍ରଣୟନ, ବିଭିନ୍ନ ଭତ୍ତାର ପୁନର୍ବିଚାର ଓ ପେନସନ ସୁବିଧାର ସୁଧାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ।
କେବେ ଆସିବ ରିପୋର୍ଟ ?
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସ ବା ToR ଅନୁଯାୟୀ, 3 ନଭେମ୍ବର 2025ରୁ 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କମିଶନ ତାହାର ସୁପାରିଶ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେହି ହିସାବରେ ମେ 2027 ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ହେବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ । ଏହା ପରେ ହିଁ ନୂତନ ବେତନ ଓ ପେନସନ ଗଠନ ଲାଗୁ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କୋଲକାତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହରରେ ଚାଲିଥିବା ପରାମର୍ଶ ବୈଠକଗୁଡ଼ିକ ହିଁ 8ମ ବେତନ କମିଶନର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସୁପାରିଶ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେବ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କେବେ ଏବଂ କେତେ ମିଳିବ ଏରିଅର ଟଙ୍କା ? ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଟେଲସ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର