ନମ୍ବର ବିହୀନ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟ୍ରଲି ତଳୁ ୮୩ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ: ଫେରାର ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ
ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ନମ୍ବର ବିହୀନ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟ୍ରଲି ଚ୍ୟାମ୍ବର ତଳେ ଲୁଚାଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବାବେଳେ ପ୍ରାୟ ୮୩ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି ସମ୍ବଲପୁର ନାକଟିଦେଉଳ ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : October 31, 2026 at 7:46 PM IST
GANJA SEIZE SAMBALPUR, ସମ୍ବଲପୁର: ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ପାଇଁ ମାଫିଆମାନେ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ନୂଆରୁ ନୂଆ ତରିକା । ହେଲେ ପୋଲିସର ତୀକ୍ଷଣ ନଜରରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିନାହାନ୍ତି । ଏକ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ନମ୍ବର ବିହୀନ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟ୍ରଲି ଚ୍ୟାମ୍ବର ତଳେ ଲୁଚାଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବାବେଳେ ପ୍ରାୟ ୮୩ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି ସମ୍ବଲପୁର ନାକଟିଦେଉଳ ପୋଲିସ । ତେବେ ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଘଟଣା କିପରି ଘଟିଲା?
ଆଜି ଶନିବାର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତକାଲି ନାକଟିଦେଉଳ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ରେ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା। ଗତ କାଲି ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ୧ଟା ୪୦ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ନାକଟିଦେଉଳ ଥାନା ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଉକ୍ତ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ପିଛା କରିଥିଲେ। ଗାଡ଼ିଟି ମୁଷାକାନୀ ଗ୍ରାମ ଆଡ଼ୁ ବାଟଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ତେଲିସିଙ୍ଗା ଛକ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଳକ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲା ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ତଦନ୍ତ
ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଲାସୀ କରିବା ପରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟ୍ରଲି ତଳେ ଅତି ଚତୁରତାର ସହ ଲୋଡ୍ ହୋଇ ରହିଥିବା ପ୍ରାୟ ୮୩ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଥିଲା। ଏନେଇ ନାକଟିଦେଉଳ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଜବତ ହୋଇଥିବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ଟ୍ରାକ୍ଟରଟିରେ କୌଣସି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ନାହିଁ । ତେବେ ଟ୍ରାକ୍ଟରର ଚେଚିସ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ ନମ୍ବରକୁ ଆଧାର କରି ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ ଏବଂ ଫେରାର ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛିବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଗୁପ୍ତ ଚାମ୍ବରରେ ଚାଲିଥିଲା ଚୋରାଚାଲାଣ, ଏକ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମୂଲ୍ୟର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ଦୁଇ ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି କାରକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଧରିଲା NCB ଟିମ୍, ୧ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, ବନ୍ଧା ହେଲେ ଦୁଇ ନିଶା ମାଫିଆ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର