ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ; କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ମହାଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ ସିଂହ ଏବଂ ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରାଣା
Published : August 15, 2026 at 4:51 PM IST
କଳାହାଣ୍ଡି/ସମ୍ବଲପୁର: ଆଜି ୮୦ ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଉତ୍ସବମୁଖର ସାରା ଦେଶ । ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଲା ପଲ୍ଲୀଠୁ ଦିଲ୍ଲୀ । ଏହି ଅବସରରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ମହାଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ପାଳନ ହୋଇଛି ।
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ ଯୋଗଦେଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।ଏହି ଅବସରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଓ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ । ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିବା ପରେ ଦୀର୍ଘ ୮୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିବା ସେ କହିଥିଲେ।
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ କହିଥିଲେ," ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ଓ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଗତି କରି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି । ଜିଲ୍ଲାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଓ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ଦେଶର ବିକାଶରେ ଓଡ଼ିଶା ସହ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅବଦାନ ରଖୁଛି । କଳାହାଣ୍ଡିର ପୂର୍ବ ଚିତ୍ର ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ।"
ଏହି ଅବସରରେ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବିଶିଷ୍ଟ ନାଗରିକ ଓ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଜିଲ୍ଲାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ସହ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଲ୍ୟାଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଆହୁରି ବିକଶିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଦେଶ ଓ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ୮୦ ତମ୍ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ମିଳିତ ପରେଡର ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଆଜିର ପରେଡରେ 31ଟି ଦଳ ଭାଗ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର 6ଟି ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା । ଶେଷରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିଃଶୁଳ୍କ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... 80ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ଅନ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି/ସମ୍ବଲପୁର