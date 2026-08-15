ETV Bharat / state

ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ; କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ମହାଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ ସିଂହ ଏବଂ ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରାଣା

INDEPENDENCE DAY CELEBRATION IN KALAHAND AND SAMBALPUR
କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 15, 2026 at 4:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କଳାହାଣ୍ଡି/ସମ୍ବଲପୁର: ଆଜି ୮୦ ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଉତ୍ସବମୁଖର ସାରା ଦେଶ । ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଲା ପଲ୍ଲୀଠୁ ଦିଲ୍ଲୀ । ଏହି ଅବସରରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ମହାଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ପାଳନ ହୋଇଛି ।

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ ଯୋଗଦେଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।ଏହି ଅବସରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଓ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ । ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିବା ପରେ ଦୀର୍ଘ ୮୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିବା ସେ କହିଥିଲେ।

INDEPENDENCE DAY CELEBRATION IN KALAHANDI
କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ (ETV Bharat Odisha)

ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ କହିଥିଲେ," ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ଓ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଗତି କରି ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି । ଜିଲ୍ଲାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଓ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ଦେଶର ବିକାଶରେ ଓଡ଼ିଶା ସହ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅବଦାନ ରଖୁଛି । କଳାହାଣ୍ଡିର ପୂର୍ବ ଚିତ୍ର ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ।"

ଏହି ଅବସରରେ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବିଶିଷ୍ଟ ନାଗରିକ ଓ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଜିଲ୍ଲାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ସହ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଲ୍ୟାଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଆହୁରି ବିକଶିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଦେଶ ଓ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:

ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ୮୦ ତମ୍ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ମିଳିତ ପରେଡର ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଆଜିର ପରେଡରେ 31ଟି ଦଳ ଭାଗ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର 6ଟି ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା । ଶେଷରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା ।

INDEPENDENCE DAY CELEBRATION IN SAMBALPUR
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିଃଶୁଳ୍କ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... 80ତମ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ଅନ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି/ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

INDEPENDENCE DAY 2026
SAMBALPUR NEWS
KALAHANDI INDEPENDENCE DAY
୮୦ ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ
INDEPENDENCE DAY CELEBRATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.