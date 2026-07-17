ETV Bharat / state

ଝାରସୁଗୁଡାର 800 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରଥଯାତ୍ରା, ବାଉଁଶରେ ଟଣାଯାଏ 45 ଫୁଟ ରଥ

୮୦୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ । ରିପୋର୍ଟ ଗୁରୁଚରଣ ବାଘ

JHARSUGUDA RATH YATRA
ଝାରସୁଗୁଡାର 800 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରଥଯାତ୍ରା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 17, 2026 at 3:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଝାରସୁଗୁଡା: ସହର ଉପକଣ୍ଠ କୁକୁର ଜଙ୍ଘା ଠାରେ ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ଅନନ୍ୟ ଐତିହ୍ୟ ରହିଛି । ୧୬ ଚକ ବିଶିଷ୍ଟ ରଥରେ ବିଜେ ହୋଇଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି । ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ରଥଯାତ୍ରା । ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୧୫ ଦିନ ଧରି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ୮୦୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏହି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନୁହେଁ ବରଂ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ । ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ୟୁପି ଭଳି ସ୍ଥାନରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ।

୮୦୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରଥଯାତ୍ରା

ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ନୀତି ପରେ ହୋଇଛି ଛେରାପହଁରା ନୀତି । ଗଜପତି ବେଶରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୌନ୍ତିଆ ଛେରାପହଁରା କରିଛନ୍ତି । ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଖଡିକାରେ ଏହି ଛେରାପହଁରା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ରଥଯାତ୍ରା ଏଠାରେ ପାଳନ କରାଯାଇ ଆସୁଛି । କୁହାଯାଏ ୧୨୧୫ ମସିହାରେ କୁକୁର ଜଙ୍ଘା ଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ । ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି । ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଏଠାରେ ୧୬ ଚକ ବିଶିଷ୍ଟ ରଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ରଥଯାତ୍ରା।

କୁହାଯାଏ ୧୨୧୫ ମସିହାରେ କୁକୁର ଜଙ୍ଘା ଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ । ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି । ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଏଠାରେ ୧୬ ଚକ ବିଶିଷ୍ଟ ରଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ରଥଯାତ୍ରା।

45 ଫୁଟ ରଥରେ ରଥଯାତ୍ରା

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ରହିଛି କୁକୁରଜଙ୍ଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର । ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ସହ କୁକୁରଜଙ୍ଘା ରଥଯାତ୍ରାର ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି, ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବି ରହିଛି । ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ମାତ୍ର 50 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ସୃଷ୍ଟି ।

ଅବଶ୍ୟ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ରଥରେ ତିନିଠାକୁର ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ରଥଟି ବେଶ ସୁଉଚ୍ଚ ଓ ସୁଦୃଶ୍ୟ ବି । ଆଞ୍ଚଳିକ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, କୁକୁରଜଙ୍ଘାର ଏହି ଭବ୍ୟ ରଥ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ରଥର ମାନ୍ୟତା ବହନ କରେ। ଏହି ରଥର ଉଚ୍ଚତା ୪୫ ଫୁଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ସଦୃଶ ୧୬ଟି ଚକ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ।

ଆୟୋଜକ ରାମକୃଷ୍ଣ ବଢେଇ କହିଛନ୍ତି ‘‘ ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଛି । ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଭକ୍ତ ବି ଏଠାକାର ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି’’।

ସେହିପରି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଦେଖି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରିଛି । ଏଥିପାଇଁ ୨ ରୁ ଅଧିକ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଡିସନାଲ ଏସପି, ଏସଡିପିଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଆଇଆଇସି ବଦମାଲ, ରିଜର୍ଭ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରଥଯାତ୍ରାର ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି । ଯେମିତି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ନ ଉପୁଜେ ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ରୋନ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।

ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୁଣାଲ ମୋତିରାମ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘‘ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରାଯାଇଥିଲା । ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି’’ ।

ଭିନ୍ନ ଏଠାରେ ରଥଟଣା ଶୈଳୀ

ଏହି ବିଶାଳ ରଥର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୂଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ୧୫ ଜଣ ଅଭିଜ୍ଞ ବଢ଼େଇ କାରିଗର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ । ଚକ ଅଖ ସଂଯୋଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରଥର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଭିତରେ ଶେଷ ହୋଇ ଯାଇଛି।

ଏହି ରଥଯାତ୍ରାର ଆଉ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ରଥଟଣା ଶୈଳୀ । ସାଧାରଣତଃ ରଥକୁ ଦଉଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଟଣାଯାଉଥିବା ବେଳେ, କୁକୁରଜଙ୍ଘାରେ ଏହି ବିଶାଳ ରଥକୁ ଚାରୋଟି ଶକ୍ତ ବାଉଁଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆଗକୁ ନେଇଥାନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶୈଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଡ଼ିଲା ତିନି ରଥ, ମା’ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଟାଣିଲେ ମହିଳା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜଗତସିଂହପୁରର ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରରେ ସରିଲା ରଥଯାତ୍ରା, ଛେରା ପହଁରା କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା

TAGGED:

JHARSUGUDA RATH YATRA 2026
JHARSUGUDA LONG CHARIOT PROCESSION
ଝାରସୁଗୁଡା ଦୀର୍ଘ ଲମ୍ବ ରଥଯାତ୍ରା
JAGANNATH RATH YATRA
JHARSUGUDA LONG CHARIOT RATH YATRA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.