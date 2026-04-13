ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ 8 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍: ଛୁଟି ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଛୁଟି ଦିନ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ରେଳବାଇ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ ।
Published : April 13, 2026 at 11:06 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା । ଏହି ଭିଡ଼କୁ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଏବଂ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁଗମ, ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଲାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ରେଳବାଇ । ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆନନ୍ଦ ବିହାର–ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର–କୋଲକାତା, ବିଶାଖାପାଟଣା–ଶାଲିମାର, ସମ୍ବଲପୁର–ଶାଲିମାର, ପାଟନା–ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଏବଂ ପୁରୀ–ପାଟନା ପରି ପ୍ରମୁଖ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବାଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଛୁଟି ଦିନ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ:-
- ୦୪୦୬୬ ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଟର୍ମିନାଲ - ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର- ୨୦ ଏପ୍ରିଲରୁ ୧୧ ମେ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ସୋମବାର ରାତି ୧୨:୩୦ ରେ ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଟର୍ମିନାଲରୁ ଛାଡ଼ିବ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ୧୧:୩୦ରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିବ ।
- ୦୪୦୬୫ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ - ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଟର୍ମିନାଲ୍ ସ୍ପେଶାଲ୍- ୨୧ ଏପ୍ରିଲରୁ ୧୨ ମେ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନ ୧୫:୩୦ ରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ରୁ ଛାଡ଼ିବ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଭୋର ୦୩:୪୦ ରେ ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଟର୍ମିନାଲ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିବ ।
- ୦୮୪୦୧ ଭୁବନେଶ୍ୱର - କୋଲକାତା ସ୍ପେଶାଲ୍- ୧୪ ଏପ୍ରିଲରୁ ୨୮ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ୧୨:୫୦ ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଛାଡ଼ିବ ଏବଂ ସେହି ଦିନ ୧୧:୩୦ ରେ କୋଲକାତାରେ ପହଞ୍ଚିବ ।
- ୦୮୪୦୨ କୋଲକାତା - ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ପେଶାଲ୍- ୧୪ ଏପ୍ରିଲରୁ ୨୮ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୧୭:୧୦ ରେ କୋଲକାତାରୁ ଛାଡ଼ିବ ଓ ତା ପରଦିନ ରାତି ୧୨:୪୫ ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବ ।
- ୦୮୫୦୨ ବିଶାଖାପାଟଣା – ଶାଲିମାର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ୨୪ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଚଳାଚଳ କରିବ ।
- ୦୮୫୦୩ ଶାଲିମାର – ବିଶାଖାପାଟଣା ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ୨୫ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଚଳାଚଳ କରିବ ।
- ୦୮୩୦୧ ସମ୍ବଲପୁର – ଶାଲିମାର ସ୍ପେଶାଲ୍- ୧୫ ଏପ୍ରିଲରୁ ୨୯ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ବୁଧବାର ଚଳାଚଳ କରିବ ।
- ୦୮୩୦୨ ଶାଲିମାର – ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ପେଶାଲ୍ ୧୬ ଏପ୍ରିଲରୁ ୩୦ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଚଳାଚଳ କରିବ ।
- ୦୩୨୩୦ ପାଟନା – ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ସ୍ପେଶାଲ୍ ୧୪ ମେ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଚଳାଚଳ କରିବ ।
- ୦୩୨୨୯ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ – ପାଟନା ସ୍ପେଶାଲ୍ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ୨୦୨୬ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳାଚଳ କରିବ ।
- ୦୮୪୩୯ ପୁରୀ – ପାଟନା ସ୍ପେଶାଲ୍ ପ୍ରତି ଶନିବାର ୧୬ ମେ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ।
- ୦୮୪୪୦ ପାଟନା – ପୁରୀ ସ୍ପେଶାଲ୍ ପ୍ରତି ରବିବାର ୧୫ ମେ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳାଚଳ କରିବ ।
ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ସର୍ବଶେଷ ଟ୍ରେନ୍ ସମୟସୂଚୀ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର