ଦୁଇ ବର୍ଷରେ କଲେଜ-ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଛି ୮ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ: ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ
ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଛଅଟି କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ୮ଟି ଛାତ୍ରୀ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଓ ଶୋଷଣ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରହିଛି ୭ ଘଟଣା ।
Published : November 28, 2025 at 8:22 PM IST
Complaints Of Ragging Sexual Harassment ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା, ଶୋଷଣ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ବାବଦରେ ୮ଟି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରହିଛି ସର୍ବାଧିକ ୭ ଘଟଣା । ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ।
ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୭ ଘଟଣା:
ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ, ରାଉରକେଲା ସ୍ୱୟଂଶାସିତ କଲେଜରୁ 3ଟି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାଜପୁର ବାଲିଆ କଲେଜରୁ ଗୋଟିଏ, ଅନୁଗୋଳ, ବରଗଡ଼ ଓ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀର ମୋହନ କଲେଜରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । 7ଟି ଘଟଣାରେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବାବେଳେ ଗୋଟିଏ କଲେଜରୁ ରାଗିଂ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ ।
ରାଜ୍ୟର ୮ଟି ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଅଭିଯୋଗ:
- ରାଉରକେଲା ସ୍ୱୟଂଶାସିତ କଲେଜ: ୩ ଘଟଣା
- ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ସମ୍ବଲପୁର: ୧
- ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର କଲେଜ, ବାଲିଆ, ଯାଜପୁର: ୧
- ଆଠମଲ୍ଲିକ କଲେଜ, ଅନୁଗୋଳ: ୧
- ବରଗଡ଼ ଓ ଟିଟିଲାଗଡ଼: ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ୧
- ଏଫଏମ କଲେଜ, ବାଲେଶ୍ୱର: ୧
ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କହିଛନ୍ତି, "ମହିଳା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସହ ନେଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁଠି ଯଥାର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବିଭାଗୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ନିରାପଦ ଶିକ୍ଷା ପରିବେଶ ଦେବା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ।"
ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମହିଳା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସରକାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରେ କହିଛନ୍ତି ।
ଅଭିଯୋଗ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:
ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ କଲେଜର ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ତତ୍କାଳ ବଦଳି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଜୟ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବାଲେଶ୍ୱରର ଏଫଏମ କଲେଜରେ ସହାୟକ ପ୍ରଫେସର ସମୀର କୁମାର ସାହୁ ଓ ପ୍ରିନ୍ସପାଲ ଦିଲୀପ କୁମାର ଘୋଷଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାୟିକ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି । ଉଭୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି । ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁରର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଗୋପୀକାନ୍ତ ସୁନାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି । ଯାଜପୁରର ବାଲିଆ କଲେଜର ଅଧ୍ୟପକ ବିଦ୍ୟାଧର ଧଳଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଅନୁଗୋଳ ଆଠମଲ୍ଲିକ କଲେଜର ସଚିଦାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଞ୍ଚଳୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର