ତାମିଲନାଡୁରେ ଓଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ 'ଦାଦନ ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା' ପ୍ରତି ଉପହାସ; କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସରକାରଙ୍କ ଡାଲଖାଇ ଯୋଜନା ?
ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିକା ସନ୍ଧାନରେ ଆଦିବାସୀ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଶ୍ରମିକ କାମ ସନ୍ଧାନରେ ପ୍ରବାସକୁ ଯିବାପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ “ଦାଦନ ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା”ର ଦାବି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : June 25, 2026 at 1:25 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହି ଯାଇଛି 'ଦାଦନ ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା' । ପାଲଟିଛି ରାଜନୈତିକ ସ୍ଲୋଗାନ । ନା ବଦଳିଛି ଗାଁର ଚିତ୍ର, ନା ଯାଇଛି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦୁଃଖ । ଡାଲଖାଇ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦିବାସୀ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ମାଟିରେ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଡାଲଖାଇ ଯୋଜନା ଆଣିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି, ପେଟର ଦାନା ପାଇଁ ଆଜି ବି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ଦଲାଲଙ୍କ ହାତ ଧରି ତାମିଲନାଡୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ ଓ ଗୁଜରାଟ ଭଳି ରାଜ୍ୟକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୁଃଖର କଥା, ପ୍ରବାସରୁ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଭିଟାମାଟିକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକଙ୍କର ମୃତଦେହ ଫେରୁଛି ।
ତାମିଲନାଡୁର ଅମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦୁଝରର ଜୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତିର 8 ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ଏକ ଶିଳ୍ପ ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ସରକାରଙ୍କ “ଦାଦନ ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା” ଦାବି ପ୍ରତି ଏକ ଉପହାସ । ଏ ଯାଜନାର ସଫଳତା ପ୍ରତି ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ।
୨୨୦ କୋଟି ବ୍ୟୟବରାଦରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା “ଡାଲଖାଇ” ଯୋଜନା
ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଶାସନକୁ ଆସିବା ପରେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ୨୦୨୬-୨୭ ବଜେଟରେ “ଡାଲଖାଇ” ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ୨୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯୋଜନାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଆଦିବାସୀ ଓ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବିକାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ।
କିନ୍ତୁ ରବିବାର ତାମିଲନାଡୁରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନା ଓ ଦାବିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। କେନ୍ଦୁଝରର ଜୁଆଙ୍ଗ ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ଅମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ପରେ ବିରୋଧୀମାନେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଗାଁରେ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ଏହି ଶ୍ରମିକମାନେ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ କାହିଁକି ଯାଇଥାନ୍ତେ?
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦାଦନ
କେନ୍ଦୁଝର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା। ସେହି ଜିଲ୍ଲାର ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକର କୋଡ଼ିପଶା ଗାଁରୁ ଏକାଧିକ ଜୁଆଙ୍ଗ ଯୁବକ ଜୀବିକାର ସନ୍ଧାନରେ ତାମିଲନାଡୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିବେ, ପରିବାର ମୁହଁରେ ଦୁଇ ମୁଠା ଭଲ ଖାଇବା ଯୋଗାଇବେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧାରେ ରହିଗଲା। ଘରକୁ ଫେରିଲା କେବଳ ମୃତଦେହ।
ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗାଁ କିମ୍ବା କିଛି ପରିବାରର କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ବଲାଙ୍ଗିର, ନୂଆପଡ଼ା ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ଜୀବିକାର ସନ୍ଧାନରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବାସ କରୁଛନ୍ତି।
କୋଡ଼ିପଶା ଗାଁର କୃଷ୍ଣ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ କଥାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। କୃଷ୍ଣ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, 'ଦଲାଲଙ୍କ ଜାଲ ଆଜି ବି ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ନଜରଦାରି ଆଶାନୁରୂପ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ। ଫଳରେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ନିରୀହ ଓ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ପ୍ରଲୋଭନର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି।'
ସରକାରୀ ରେକର୍ଡରେ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ପଞ୍ଜୀକରଣ, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପର ଲମ୍ବା ତାଲିକା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ପଡ଼ୁଛି, ଏବେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି।
“ଦାଦନ ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା” ପାଲଟିଛି ନିର୍ବାଚନୀ ସ୍ଲୋଗାନ
ପିଭିଟିଜି ବା ଆଦିମ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ, ଘର, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜୀବିକା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ନେଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା ହୋଇଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦୁଝରର ଜୁଆଙ୍ଗ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କହୁଛି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ବେକାରି ଓ ଜୀବିକାର ଅଭାବ ଆଜି ବି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ରହିଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏହା ନୀତିର ବିଫଳତା ନା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ଅଭାବ ।
କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗ, “ଦାଦନ ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା” କେବଳ ନିର୍ବାଚନୀ ସ୍ଲୋଗାନରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି। ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ' ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ରୋଜଗାର ନ ମିଳିବାରୁ ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।'
ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିିଛି । ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ଦିଶାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରାଯାଉଛି, ଯୋଜନା ଘୋଷଣା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଓ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି।
ସଫେଇ ଦେଲା ବିଜେପି
ବିଜେପି କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଡ଼. ଫକୀର ମୋହନ ନାଏକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଡାଲଖାଇ ଭଳି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସରକାର ନିରନ୍ତର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ସ୍ୱରୋଜଗାର ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ କାମ ଚାଲିଛି ।
ଯାହା ବି ହେଉ, ତାମିଲନାଡୁର ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପୁଣି ଥରେ ଏକ କଠୋର ବାସ୍ତବତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। “ଦାଦନ ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା” କେବଳ ଏକ ସ୍ଲୋଗାନ ନୁହେଁ । ଏହାର ସଫଳତାର ମାପକାଠି ହେଉଛି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ରୋଜଗାର ଓ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିକାର ସନ୍ଧାନରେ ଆଦିବାସୀ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଶ୍ରମିକମାନେ ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ପ୍ରବାସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ “ଦାଦନ ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା”ର ଦାବି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ ଲିକ ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 10 ଛୁଇଁଲା, ଓଡିଶାର 8
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢୁଛି ଦାଦନ ସଂଖ୍ୟା: ଶୀର୍ଷରେ ବଲାଙ୍ଗୀର, 2 ବର୍ଷରେ ଗଲାଣି 305 ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ