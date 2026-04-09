ଆଦିବାସୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ, 8 EMRS ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନେବେ ଜେଇଇ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ କୋଚିଂ
ଓଡ଼ିଶାର ୮ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଜାତୀୟ ଜନଜାତି ଛାତ୍ର ସମାଜ (NESTS) ଅଧୀନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜେଇଇ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି ।
Published : April 9, 2026 at 7:46 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ (EMRS)ରୁ ଚଳିତ ଜେଇଇ ମେନ୍ ୨୦୨୬ (ଫେଜ୍-I)ରେ ସଫଳତାର ସହ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ୧୧ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଏହି ୧୧ ଜଣରୁ ୮ ଜଣଙ୍କୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଜାତୀୟ ଜନଜାତି ଛାତ୍ର ସମାଜ (NESTS) ଅଧୀନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜେଇଇ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କୋଚିଂ ନେବାକୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ।
ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ EMRS କରଞ୍ଜିଆ 3 ଏବଂ EMRS ଲହୁଣିପାରାରୁ ୩ ଜଣ, EMRS ରାଙ୍କିରୁ ଜଣେ ଏବଂ EMRS ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା କୁମାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରମୁଖ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବ । ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ଜନଜାତି ଶିକ୍ଷା ସମାଜ(OMTES)ର ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଣତି ପାତ୍ର, ଆଦିବାସୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିବାରୁ NESTS କମିଶନର ଅଜିତ କୁମାର ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି 11 ଜଣ:
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, EMRS କରଞ୍ଜିଆର ଅଭିଶ ଆଲାମ ଜେଇଇ ମେନରେ ୯୭.୫୦ ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ସଫଳ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ EMRS ରାଙ୍କିରୁ ରିଙ୍କିରାଣୀ ନାଏକ, ସୁନୀଲ କୁମାର ନାଏକ ଏବଂ ସୁନିଆ ହେମ୍ବ୍ରମ, EMRS କରଞ୍ଜିଆରୁ ସାମୁ ପଲେଇୟା, EMRS ଲହୁଣିପଡ଼ାରୁ ଇଷ୍ଟିଫାନ ହେମ୍ବ୍ରମ, ପୂଜାରାଣୀ କିଷାନ, ଦୀପା କିଷାନ, ରବିନ ଓରାମ ଏବଂ ସାଲଖୁ ହେମ୍ବ୍ରମ ଏବଂ EMRS ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ଠାକୁର ମୁର୍ମୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟରେ 2024 ମସିହା ଠାରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ କଲେଜ ସ୍ତରରେ ମାଗଣା ଜେଇଇ ଓ ନିଟ କୋଚିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦିଆଯାଉଛି କୋଚିଂ । କିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇବେ ସେନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଛି ପଦକ୍ଷେପ । ଏଥିରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମେତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କୋଚିଂ ଦିଆଯାଉଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର