ହତ୍ୟା ଓ କନିଷ୍ଠ ଖଣି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ: ଉଭୟ ଘଟଣାରେ ମୋଟ୍ ୮ ଗିରଫ୍
ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ତ ଖଣି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରିଛି ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : May 18, 2026 at 8:28 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ମାମଲାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସହ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ତ କନିଷ୍ଠ ଖଣି ଅଧିକାରୀ ଅଭିଷେକ ବେହେରାଙ୍କୁ ଖଣି ମାଫିଆମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଘଟଣାରେ ମୋଟ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରିଛି ପୋଲିସ ।
କନିଷ୍ଠ ଖଣି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗତ ୧୬ ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସୁନ୍ଦରପୁର ଠାରେ ବେଆଇନ ମୋରମ ବୁହା ହେଉଥିବା ନେଇ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମୋରମ ମାଫିଆ ମାନେ ଅତିର୍କିତ ଟେକା ପଥର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗାଡିକୁ ମାରିବା ସହିତ ଦୀର୍ଘ 8 କିମି ଖଣି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗାଡିକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଥିଲେ । ଏନେଇ ଖଣି ଅଧିକାରୀ ଅଭିଷେକ ବେହେରା କିଛି ମୋରମ ମାଫିଆଙ୍କ ନାଁରେ ଖଇରା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଖଇରା ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଚଳରୁ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ 5ଟି ବାଇକ ଓ 2ଟି କାର୍ ଜବଦ କରିଛି ।
ସେହିପରି ଖଇରା ଥାନା ହରିପୁର ଗାଁରେ ଛାତ ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ ପକାଇବା ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହେବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶବ ସାଇକେଲରେ ବୋହିବା ଘଟଣାକୁ ପୋଲିସ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ଘରକୁ ଶବ ଆସିବା ପରେ ପରିବାର ଓ ଗାଁ ଲୋକେ ଶବ କୁ ସାଇକେଲରେ ବୋହି ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକେ ୪ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରିଛି ପୋଲିସ । ଏବେ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରାଯାଇଛି । ଶବ ବୋହିବା ଘଟଣାର ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ।
ଏହି ଦୁଇଟି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗିରଫ ଓ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର କହିଛନ୍ତି ଯେ," କନିଷ୍ଠ ଖଣି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଘଟଣାରେ ୧୬ ତାରିଖରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମର ଦୁଇଟି ଟିମ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭିତରେ ୬ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରାଯାଇଛି । ତଦନ୍ତରୁ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ସେମାନେ ବି ସେଦିନ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଥିଲେ । ଆମର ଆହୁରି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଆଉ କେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ । ଦୁଇଟି ଟିମ ଆମର ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଗ୍ରୁପର ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯିବ। ୪ଟି ବାଇକ, ଦୁଇଟି କାର ଜବତ କରାଯାଇଛି ଯାହା ସେଦିନ ଘଟଣାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ସେମାନେ ମୋରମ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବେଆଇନ ପଥର ବ୍ୟବସାୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ।"
"ସେହିପରି ଖଇରା ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆମେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରିଥିଲୁ ଏବେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛୁ । ଯେଉଁମାନେ କି ଘଟଣା ଘଟାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ଲୁଚିକି ଥିଲେ । ଆମେ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରି ଚଢ଼ାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛୁ । ସମୁଦାୟ ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ମହିଳା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରିବୁ । ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା । ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ଲୁଚିକି ରହୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି," ବୋଲି ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା: ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ୍ ଗିରଫ, ସତ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ପଲିଗ୍ରାଫ୍ ଟେଷ୍ଟ୍ !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆଉ ଜଣେ ଗିରଫ, 12ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଗିରଫଦାରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର