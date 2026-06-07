ବାଘ ଛାଲ ଡିଲ୍ ବେଳେ ମାଡିବସିଲା ବନ ବିଭାଗ, 8 ଗିରଫ
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ବାଘ ଛାଲକୁ କମ୍ ଦାମରେ କିଣି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ।
Published : June 7, 2026 at 10:51 AM IST
ରାୟଗଡ଼ା: ବାଘ ଛାଲ ଡିଲ୍ ବେଳେ ମାଡି ବସିଲା ବନ ବିଭାଗ । ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିନରେ ଥିବା ରିବଲକଣାରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ଚଢାଉ କରାଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ଚିତା ବାଘ ଛାଲକୁ ଏକ ଘରେ ମୁଲଚାଲ କରୁଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗର ରେଞ୍ଜର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପରିଡା ଓ ଫରେଷ୍ଟର ଶିବପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଏକ ଟିମ୍ ମାଡି ବସିଛି ।
ବାଘ ଛାଲ ଡିଲ୍ ବେଳେ ମାଡିବସିଲା ବନ ବିଭାଗ
ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର 3 ଜଣ ଓ ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାର 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ତିନୋଟି ବାଇକ୍ ଓ ମୋବାଇଲ୍ ଜବତ କରିଛି । ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ହେଲେ ମୁଲୁଗା ମାଝୀ, ଭରତ ନାଚିକା, ଇଜିରାଓ ବାବୁ, ସୀମାଞ୍ଚଳ ତାଡିଙ୍ଗି, କୈଳାସ ଜାନୀ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କାଡ୍ରାକା, ଧରମା ପାଲିକା ଓ ଯିତେନ୍ଦ୍ର ବେନିଆ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି ।
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ବାଘ ଛାଲକୁ କମ୍ ଦାମରେ କିଣି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଁ ଆଜି ବନ ବିଭାଗର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ବେଲକଣା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଏକ ଘରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବା ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ।
ତେବେ ଏ ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ସୂତ୍ରରୁ କୈଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ । ତେବେ ବାଘକୁ କେଉଁଠାରେ ମାରିଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ ପୋଲିସ କରୁଛି ତଦନ୍ତ । ବାଘର ବୟସ କେତେ, କିଏ ମାରିଛି, ସେ ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରିବ ପୋଲିସ । ଏପରିକି ଗିରଫ 8 ଜଣଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଅଧିକ ପଚରା ଉଚରା କରିବ ପୋଲିସ ।
ପୋଲିସର ଏହି ଗିରଫଦାରୀ ପରେ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଶିକାର ପରେ ତାହାକୁ ଚାଲାଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କିପରି ଏଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକୁ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଛାଲ ବିକ୍ରି ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ପୋଲିସ; ତିନି ଗିରଫ, ଜଣେ ଫେରାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଫରେଷ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ୍ର ଚଢ଼ାଉ; ବାଘ ଛାଲ ଜବତ, ଦୁଇ ଗିରଫ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡା