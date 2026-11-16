ହୀରାକୁଦ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଉଦ୍ଘାଟିତ, କଟେଜ୍ରୁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଶୋଭା ଉପଭୋଗ କରିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ
ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ପାଇଁ 50ଚି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କଟେଜ ରହିଛି । ହୀରାକୁଦରେ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା, ନୌବିହାର,ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳ ମଜା ନେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ଏହା 2027 ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ଯାଏଁ ଚାଲିବ।ରିପୋର୍ଟ:ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରାଣା
Published : November 16, 2026 at 6:19 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସପ୍ତମ ହୀରାକୁଦ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିକଟ ବଳବସପୁର ଗାଁ ନିକଟରେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଉପମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ 50ଟି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କଟେଜ ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଅନେକ ସୁବିଧାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ।
ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କଟେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ସରକାର ପର୍ଯ୍ଯଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି । ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଐତିହ୍ୟ ଓ ଗାରିମା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, ନାଉରୀ ନାୟକ
କଟେଜ୍ ମୂଲ୍ୟ:
ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ୍ରୁରାଣ୍ଟ ସୁବିଧା ରହିଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କଟେଜରେ ବସି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ନୈସର୍ଗିକ ଶୋଭାରାଜିର ମଧ୍ୟ ମଜା ନେଇ ପାରିବେ ।
- ପ୍ରିମିୟମ କଟେଜ୍ର ମୂଲ୍ୟ 9500 ଟଙ୍କା
- ଡିଲକ୍ସ କଟେଜର ମୂଲ୍ୟ 7500 ଟଙ୍କା
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ରହିଛି ଏହି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଚଳିତବର୍ଷ ହୀରାକୁଦ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ନଭେମ୍ବର 16 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ ସମୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ RDC କହିଛନ୍ତି । ହୀରାକୁଦରେ ଜଳ କ୍ରୀଡା, ନୌବିହାର, ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ, ଭଲିବଲ, ଆର୍ଚେରୀ, ରାଇଫଲ ସୁଟିଂ (ବନ୍ଧୁକ ଚାଳନା), ATV ରାଇଡିଂ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଓ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ଦେଖିବାର ସୁବିଧା ରହିଛି । ଏହା ସହ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିବ ।
ହୀରାକୁଦ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଉଦଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ RDC ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଶୋକ ଭୋଇ, ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ରେହାନ କ୍ଷତ୍ରିଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ, କର୍ମଚାରୀ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ସାତକୋଶିଆ ଓ ହୀରାକୁଦରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଆରମ୍ଭ; ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ରହଣିର ମଜା ପାଇବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ
ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟରେ ମଦ ବିକିବ ଓଟିଡିସି, ହେଲେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଖୋଲିବନି 'ମଦକୁଡିଆ'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର