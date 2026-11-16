ETV Bharat / state

ହୀରାକୁଦ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ, କଟେଜ୍‌ରୁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଶୋଭା ଉପଭୋଗ କରିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ

ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ପାଇଁ 50ଚି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କଟେଜ ରହିଛି । ହୀରାକୁଦରେ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା, ନୌବିହାର,ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳ ମଜା ନେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ଏହା 2027 ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ଯାଏଁ ଚାଲିବ।ରିପୋର୍ଟ:ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରାଣା

7th Sambalpur Eco Retreat inaugurated 50 luxurious cottages for tourists
ସପ୍ତମ ସମ୍ବଲପୁର ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ, କଟେଜ୍‌ରୁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଶୋଭା ଉପଭୋଗ କରିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 16, 2026 at 6:19 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ସପ୍ତମ ହୀରାକୁଦ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଆଜି ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିକଟ ବଳବସପୁର ଗାଁ ନିକଟରେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଉପମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହାକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ 50ଟି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କଟେଜ ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଅନେକ ସୁବିଧାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ।

ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କଟେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା:

ହୀରାକୁଦ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ, କଟେଜ୍‌ରୁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଶୋଭା ଉପଭୋଗ କରିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ (ETV Bharat Odisha)
ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ RDC ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରେଙ୍ଗାଲିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନାଉରୀ ନାଏକ ନାଲି ଫିତା କାଟି ହୀରାକୁଦ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । RDC ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚଳିତବର୍ଷ ହୀରାକୁଦ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟରେ ପ୍ରାୟ 50ଟି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କଟେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ 20ଟି ପ୍ରିମିୟମ ଓ 30ଟି ଡିଲକ୍ସ କଟେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଗତବର୍ଷ ଏହି କଟେଜ୍ ସଂଖ୍ୟା 25 ରହିଥିଲା । ଆରମ୍ଭରୁ 300ଟି କଟେଜ୍ ବୁକ ହେଲାଣି ବୋଲି ଆରଡିସି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
Tourists will enjoy the view of the Hirakud Reservoir from the cottage.
କଟେଜ୍‌ରୁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଶୋଭା ଉପଭୋଗ କରିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ (ETV Bharat Odisha)

ସରକାର ପର୍ଯ୍ଯଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି । ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଐତିହ୍ୟ ଓ ଗାରିମା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, ନାଉରୀ ନାୟକ

Beautiful decorations for the Sambalpur Eco Retreat
ସମ୍ବଲପୁର ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଅବସରରେ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜା (ETV Bharat Odisha)

କଟେଜ୍ ମୂଲ୍ୟ:
ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ୍ରୁରାଣ୍ଟ ସୁବିଧା ରହିଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କଟେଜରେ ବସି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ନୈସର୍ଗିକ ଶୋଭାରାଜିର ମଧ୍ୟ ମଜା ନେଇ ପାରିବେ ।

  • ପ୍ରିମିୟମ କଟେଜ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ 9500 ଟଙ୍କା
  • ଡିଲକ୍ସ କଟେଜର ମୂଲ୍ୟ 7500 ଟଙ୍କା

ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ରହିଛି ଏହି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଚଳିତବର୍ଷ ହୀରାକୁଦ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ନଭେମ୍ବର 16 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ ସମୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ RDC କହିଛନ୍ତି । ହୀରାକୁଦରେ ଜଳ କ୍ରୀଡା, ନୌବିହାର, ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ, ଭଲିବଲ, ଆର୍ଚେରୀ, ରାଇଫଲ ସୁଟିଂ (ବନ୍ଧୁକ ଚାଳନା), ATV ରାଇଡିଂ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଓ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ଦେଖିବାର ସୁବିଧା ରହିଛି । ଏହା ସହ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିବ ।

Tourists will enjoy the view of the Hirakud Reservoir from the cottage.
କଟେଜ୍‌ରୁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଶୋଭା ଉପଭୋଗ କରିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ (ETV Bharat Odisha)

ହୀରାକୁଦ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍‌ ଉଦଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ RDC ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଶୋକ ଭୋଇ, ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ରେହାନ କ୍ଷତ୍ରିଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ, କର୍ମଚାରୀ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା ।

Luxury cottage arrangements for the Sambalpur Eco Retreat
ସମ୍ବଲପୁର ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ପାଇଁ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କଟେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା (ETV Bharat Odisha)
Northern RDC Sangram Keshari Mohapatra, along with former Rengali MLA Nauri Naik, inaugurated the Hirakud Eco Retreat by cutting a red ribbon.
ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ RDC ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରେଙ୍ଗାଲିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନାଉରୀ ନାଏକ ନାଲି ଫିତା କାଟି ହୀରାକୁଦ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ସାତକୋଶିଆ ଓ ହୀରାକୁଦରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଆରମ୍ଭ; ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ରହଣିର ମଜା ପାଇବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ

ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟରେ ମଦ ବିକିବ ଓଟିଡିସି, ହେଲେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଖୋଲିବନି 'ମଦକୁଡିଆ'



ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR HIRAKUD ECO RETREAT
ସମ୍ବଲପୁର ହୀରାକୁଦ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ
ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କଟେଜ
ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସମ୍ବଲପୁର ଓଡିଶା
7TH SAMBALPUR ECO RETREAT ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.