ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶରେ ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ: ଅକ୍ଟୋବର ୩ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୭ମ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଭେଲ ବଜାର

ଚଳିତ ବର୍ଷ ୨୭ଟି ଦେଶରୁ ବିଦେଶୀ ଟୁର ଅପରେଟର, ୯୨ଟି ପ୍ରମୁଖ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଛଡା ଭାରତର ୩୨ଟି ସହର ଓ ୧୮ଟି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗଦେବେ। ରିପୋର୍ଟ- ମୀନତି ସିଂହ

7th Odisha Travel Bazar to showcase state's tourism potential from October 3-5
ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶରେ ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ: ଅକ୍ଟୋବର ୩ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୭ମ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଭେଲ ବଜାର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 1, 2026 at 5:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅକ୍ଟୋବର ୩ରୁ ୫ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ସପ୍ତମ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଭେଲ ବଜାର (OTB) । ୨୦୧୭ରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ସହ ଜଡ଼ିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଭେଲ ବଜାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଜନେସ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଅଛି ।

ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶରେ ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ: ଅକ୍ଟୋବର ୩ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୭ମ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଭେଲ ବଜାର (ETV Bharat Odisha)


ଓଡିଶା ଟ୍ରାଭେଲ ବଜାର ବିଷୟରେ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଘୋଷଣା କରି ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଭେଲ ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଅପାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ସହ କିପରି ଏହି ସମ୍ଭାବନାକୁ ସୁଯୋଗରେ ଏବଂ ସୁଯୋଗକୁ ନିବେଶରେ ଏବଂ ନିବେଶକୁ ରୋଜଗାରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ।"


ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନୀତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, "ଓଡ଼ିଶାର ନୀତି ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ନୀତି ଅଟେ । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଅକୃଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନୀତିରେ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏହି ପରିବର୍ତିତ ନୀତି ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଆତିଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶରେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ରୋଜଗାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଅକ୍ଟୋବର ୩ରୁ ୫ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ସପ୍ତମ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଭେଲ ବଜାର (OTB) ।
ଅକ୍ଟୋବର ୩ରୁ ୫ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ସପ୍ତମ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଭେଲ ବଜାର (OTB) । (ETV Bharat Odisha)


ଚଳିତ ବର୍ଷ ୨୭ଟି ଦେଶରୁ ବିଦେଶୀ ଟୁର ଅପରେଟର, ୯୨ଟି ପ୍ରମୁଖ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଛଡା ଭାରତର ୩୨ଟି ସହର ଓ ୧୮ଟି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗଦେବେ । ଅନେକ ନାମୀ-ଦାମୀ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ବ୍ରାଣ୍ଡ, MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି, ଡେଷ୍ଟିନେସନ ୱେଡିଂ ଓ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଟୁରିଜମ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅପରେଟରମାନେ ଏହି ବଜାରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ।

"ଗତବର୍ଷ ଓଟିବି ରେ ୪,୫୦୦ଟି B2B ବୈଠକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୬ ହଜାର B2B (Business-to-Business) ବୈଠକ ହେବାର ଆଶା ରହିଛି । ଏହାସହ ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଶା କରାଯାଉଛି," ବୋଲି ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବିଦେଶୀ ଓ ଜାତୀୟ ବଜାର ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଏହି ଆୟୋଜନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ବିଦେଶୀ ଟୁର୍ ଅପରେଟର, ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେଣ୍ଟ, ହୋଟେଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର ଟୁର୍ ଅପରେଟର ଓ ହସ୍ପିଟାଲିଟି କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବସାୟିକ ଆଲୋଚନା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ।

OTBରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୨୭ଟି ଦେଶରୁ ବିଦେଶୀ ଟୁର ଅପରେଟର, ୯୨ଟି ପ୍ରମୁଖ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଛଡା ଭାରତର ୩୨ଟି ସହର ଓ ୧୮ଟି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗଦେବେ।
OTBରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୨୭ଟି ଦେଶରୁ ବିଦେଶୀ ଟୁର ଅପରେଟର, ୯୨ଟି ପ୍ରମୁଖ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଛଡା ଭାରତର ୩୨ଟି ସହର ଓ ୧୮ଟି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗଦେବେ। (ETV Bharat Odisha)


ଏହି ଆୟୋଜନର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜମ ପାଭିଲିୟନ, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର, ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ ହସ୍ତକଳା ପଦର୍ଶନ କରାଯିବ । ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ସଂସ୍କୃତି, ପ୍ରକୃତି ଓ ଅନନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅନୁଭୂତିକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହି ତିନି ଦିନିଆ ଟ୍ରାଭେଲ ବଜାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ବିଭାଗ ସଚିବ ବଳବନ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ; ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋମ୍‌ଷ୍ଟେ ଓ ସାହସିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପକୁ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ; ନୂଆ ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଇନ 'ଥିଙ୍କ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଙ୍କ୍ ଓଡ଼ିଶା' ଉନ୍ମୋଚନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA TRAVEL BAZAR
ODISHA TOURISM POTENTIAL
ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ
ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଭେଲ ବଜାର
ODISHA TOURISM POLICY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.